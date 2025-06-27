FantailVMA 인디케이터를 MQL4에서 MQL5로 약간 변경하여 다시 작성했습니다. 3개의 외부 변수를 제거했습니다.

이 지표는 이동 평균과 평균 실제 범위의 혼합입니다. 강한 움직임 동안 추세를 보여주고 평평한 동안 옆으로 누워 있습니다.

코드에 대해서는 언급하지 않겠습니다. 주요 출처는 인디케이터 개발자 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.