거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
FantailVMA - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Boris Odintsov
- 조회수:
- 146
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
FantailVMA 인디케이터를 MQL4에서 MQL5로 약간 변경하여 다시 작성했습니다. 3개의 외부 변수를 제거했습니다.
이 지표는 이동 평균과 평균 실제 범위의 혼합입니다. 강한 움직임 동안 추세를 보여주고 평평한 동안 옆으로 누워 있습니다.
코드에 대해서는 언급하지 않겠습니다. 주요 출처는 인디케이터 개발자 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/227
가장 간단한 수익성 전문가 어드바이저 "20/200 핍"
초보 트레이더도 이해할 수 있는 간단한 거래 규칙과 전문가 조언자의 간단한 코드. 전문가 어드바이저는 마틴 게일이나 다른 트릭 없이 장기적으로 수익을 가져다줍니다.CIniFile 클래스
Windows *.ini 파일 작업을 위한 메서드를 제공하는 클래스입니다.
Trendline zigzag in qualitative channel
동적 추세선 기반의 돈치안 채널의 진화위험 관리 및 봇 ICT 일일 편향성
MQL5의 리스크 관리 라이브러리는 리소스를 최소화하도록 최적화된 효율적이고 동적인 리스크 관리를 제공합니다. 사용자 지정 가능한 수정자를 사용하여 최대 손익 한도를 설정할 수 있습니다. 여기에는 캔들스틱 관리 및 가격 전환을 위한 OCO 주문 제어 및 도구가 포함되어 있습니다.