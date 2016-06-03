CodeBaseKategorien
Ein einfacher Expert Advisor 20/200 pips - Experte für den MetaTrader 5

Ein relativ bekannter Expert Advisor "20/200 pips" nun auch in MQL5.

Der Code des Experten ist ganz einfach und mit Kommentaren versehen, deswegen können ihn auch angehende Trader leicht verstehen.

Die Regeln des Handelssystems sind ganz einfach:

In einem bestimmten Zeitpunkt schauen wir, wie sich der Preis innerhalb einer bestimmten Zeitspanne verändert hat. Wenn der Preis gesunken ist, dann verkaufen. Wenn der Preis gestiegen ist - kaufen.

Die Trades werden durch festgelegte TakeProfit und StopLoss geschlossen. Das Verhältnis von TakeProfit/StopLoss = 20/200 (vierstellige Kurse) daher auch der Name.

Für neue fünfstellige Kurse - TakeProfit/StopLoss = 200/2000, was den Sinn des Beraters nicht ändert, deswegen bleibt auch der alte Name. Der Expert Advisor wurde für EUR/USD 1H entwickelt, man kann ihn aber auch auf anderen Währungspaaren ausprobieren.

Beachten Sie, dass der Code des Expert Advisors über keine Routinen zur Fehlerbehandlung verfügt. Aus diesem Grund darf der Code nicht im realen Handel eingesetzt werden. Die Parameter des Expert Advisors wurden für die Periode von 1999 bis 2006 optimiert und sind derzeit nicht optimal. Aber auch mit diesen Parametern ist das System langfristig profitabel:

Änderung des Kontostandes von 1999 bis November 2010


Eingabeparameter (für fünfstellige Kurse):

  • TakeProfit=200; // Takeprofit in Punkten
  • StopLoss=2000; // Stoploss in Punkten
  • TradeTime=18; // Handelszeit GMT (20.00 Moskauer Zeit)
  • t1=7;                // Index des ersten Balkens für Eröffnungskurse, z.B. Open[t1]
  • t2=2;                // Index des zweiten Balkens für Eröffnugskurse, z.B. Open[t2]
  • delta=70;          // Differenz zwischen Open[t1] und Open[t2]. Wenn diese erreicht wird, bekommen wir ein Signal zum Handel. 
  • lot=0.1;            // Lotgröße

Für vierstellige müssen die Werte durch die folgenden ersetzt werden:

  • TakeProfit=20; // Take Profit in Punkten
  • StopLoss=200; // Stop Loss in Punkten
  • TradeTime=18; // Handelszeit GMT (20.00 Moskauer Zeit)
  • t1=7;                // Index des ersten Balkens für Eröffnungskurse, z.B. Open[t1]
  • t2=2;                // Index des zweiten Balkens für Eröffnugskurse, z.B. Open[t2]
  • delta=7;          // Differenz zwischen Open[t1] und Open[t2], bei der wir ein Signal zum Handel bekommen. 
  • lot=0.1;            // Lotgröße

Mehr Informationen über dieses Handelssystem, Geschichte der Erstellung und Vervollkommnung finden Sie auf meiner Webseite - Mechanische Handelssysteme am Devisenmarkt im Bereich "Lab".

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/214

