Простейший прибыльный советник "20/200 pips" - эксперт для MetaTrader 5
- 12515
Достаточно известный советник "20/200 pips" теперь и на MQL5.
Код советника очень простой, хорошо закомментированый и поэтому понятен даже начинающим изучать MQL5 трейдерам.
Правила торговой системы очень просты:
В определенный момент времени смотрим как изменилась цена за некоторый промежуток времени до этого момента. Если цена упала на определенное значение, то продаем, если выросла - покупаем.
Выход из сделок по фиксированным TakeProfit и StopLoss. Отношение TakeProfit/StopLoss = 20/200 (четырехзначные котировки) отсюда и название.
Для новых - пятизначных котировок, отношение TakeProfit/StopLoss = 200/2000, что не меняет сути советника, поэтому название осталось прежним. Советник разработан для пары EUR/USD 1H, что не мешает экспериментировать на других валютных парах.
Обратите внимание, что код советника не содержит каких-либо серьезных функций обработки ошибок, поэтому использовать его на реальной торговле в автономном режиме нельзя. Параметры советника оптимизировались на периоде 1999-2006 год и не оптимальны на данный момент. Однако, даже с такими параметрами система приносит прибыль в долгосрочной перспективе:
Отчет тестера:
В советнике используются следующие входные параметры (для пятизначных котировок):
- TakeProfit=200; // Тейкпрофит в пунктах
- StopLoss=2000; // Стоплосс в пунктах
- TradeTime=18; // Время торговли СЕТ(по Москве будет 20.00)
- t1=7; // Номер бара (начиная с нулевого, текущего бара) на котором смотрим значение цены открытия бара Open[7]
- t2=2; // Номер бара (начиная с нулевого, текущего бара) на котором смотрим значение цены открытия бара Open[7]
- delta=70; // Разница между Open[t1] и Open[t2] при достижении которой получаем сигнал для торговли.
- lot=0.1; // Размер лота
Для четырехзначных значения нужно изменить на:
- TakeProfit=20; // Тейкпрофит в пунктах
- StopLoss=200; // Стоплосс в пунктах
- TradeTime=18; // Время торговли СЕТ(по Москве будет 20.00)
- t1=7; // Номер бара (начиная с нулевого, текущего бара) на котором смотрим значение цены открытия бара Open[7]
- t2=2; // Номер бара (начиная с нулевого, текущего бара) на котором смотрим значение цены открытия бара Open[7]
- delta=7; // Разница между Open[t1] и Open[t2] при достижении которой получаем сигнал для торговли.
- lot=0.1; // Размер лота
Более подробную информацию о данной системе торговли, истории ее создания, и дальнейшей работе над ее усовершенствованием вы найдете на моем сайте - Механические торговые системы на рынке Форекс в разделе "Лаборатория"
