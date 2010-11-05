Достаточно известный советник "20/200 pips" теперь и на MQL5.

Код советника очень простой, хорошо закомментированый и поэтому понятен даже начинающим изучать MQL5 трейдерам.

Правила торговой системы очень просты:

В определенный момент времени смотрим как изменилась цена за некоторый промежуток времени до этого момента. Если цена упала на определенное значение, то продаем, если выросла - покупаем.

Выход из сделок по фиксированным TakeProfit и StopLoss. Отношение TakeProfit/StopLoss = 20/200 (четырехзначные котировки) отсюда и название.

Для новых - пятизначных котировок, отношение TakeProfit/StopLoss = 200/2000, что не меняет сути советника, поэтому название осталось прежним. Советник разработан для пары EUR/USD 1H, что не мешает экспериментировать на других валютных парах.

Обратите внимание, что код советника не содержит каких-либо серьезных функций обработки ошибок, поэтому использовать его на реальной торговле в автономном режиме нельзя. Параметры советника оптимизировались на периоде 1999-2006 год и не оптимальны на данный момент. Однако, даже с такими параметрами система приносит прибыль в долгосрочной перспективе:





Отчет тестера:





В советнике используются следующие входные параметры (для пятизначных котировок):

TakeProfit=200; // Тейкпрофит в пунктах

StopLoss=2000; // Стоплосс в пунктах

TradeTime=18; // Время торговли СЕТ(по Москве будет 20.00)

t1=7; // Номер бара (начиная с нулевого, текущего бара) на котором смотрим значение цены открытия бара Open[7]

t2=2; // Номер бара (начиная с нулевого, текущего бара) на котором смотрим значение цены открытия бара Open[7]

delta=70; // Разница между Open[t1] и Open[t2] при достижении которой получаем сигнал для торговли.

lot=0.1; // Размер лота



Для четырехзначных значения нужно изменить на:

TakeProfit= 20 ; // Тейкпрофит в пунктах

; // Тейкпрофит в пунктах StopLoss= 200 ; // Стоплосс в пунктах

; // Стоплосс в пунктах TradeTime=18; // Время торговли СЕТ(по Москве будет 20.00)

t1=7; // Номер бара (начиная с нулевого, текущего бара) на котором смотрим значение цены открытия бара Open[7]

t2=2; // Номер бара (начиная с нулевого, текущего бара) на котором смотрим значение цены открытия бара Open[7]

delta= 7 ; // Разница между Open[t1] и Open[t2] при достижении которой получаем сигнал для торговли.

; // Разница между Open[t1] и Open[t2] при достижении которой получаем сигнал для торговли. lot=0.1; // Размер лота

Более подробную информацию о данной системе торговли, истории ее создания, и дальнейшей работе над ее усовершенствованием вы найдете на моем сайте - Механические торговые системы на рынке Форекс в разделе "Лаборатория"

