Простейший прибыльный советник "20/200 pips" - эксперт для MetaTrader 5

Павел Смирнов | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
12515
(52)
Достаточно известный советник "20/200 pips" теперь и на MQL5.

Код советника очень простой, хорошо закомментированый и поэтому понятен даже начинающим изучать MQL5 трейдерам.

Правила торговой системы очень просты:

В определенный момент времени смотрим как изменилась цена за некоторый промежуток времени до этого момента. Если цена упала на определенное значение, то продаем, если выросла - покупаем.

Выход из сделок по фиксированным TakeProfit и StopLoss. Отношение TakeProfit/StopLoss = 20/200 (четырехзначные котировки) отсюда и название.

Для новых - пятизначных котировок, отношение TakeProfit/StopLoss = 200/2000, что не меняет сути советника, поэтому название осталось прежним. Советник разработан для пары EUR/USD 1H, что не мешает экспериментировать на других валютных парах.

Обратите внимание, что код советника не содержит каких-либо серьезных функций обработки ошибок, поэтому использовать его на реальной торговле в автономном режиме нельзя. Параметры советника оптимизировались на периоде 1999-2006 год и не оптимальны на данный момент. Однако, даже с такими параметрами система приносит прибыль в долгосрочной перспективе:

График изменения баланса с 1999 по ноябрь 2010 года

Отчет тестера:

Отчет тестирования советника 20/200 pips

В советнике используются следующие входные параметры (для пятизначных котировок):

  • TakeProfit=200; // Тейкпрофит в пунктах
  • StopLoss=2000; // Стоплосс в пунктах
  • TradeTime=18; // Время торговли СЕТ(по Москве будет 20.00)
  • t1=7;                // Номер бара (начиная с нулевого, текущего бара) на котором смотрим значение цены открытия бара Open[7]
  • t2=2;                // Номер бара (начиная с нулевого, текущего бара) на котором смотрим значение цены открытия бара Open[7]
  • delta=70;          // Разница между Open[t1] и Open[t2] при достижении которой получаем сигнал для торговли. 
  • lot=0.1;            // Размер лота

Для четырехзначных значения нужно изменить на:

  • TakeProfit=20; // Тейкпрофит в пунктах
  • StopLoss=200; // Стоплосс в пунктах
  • TradeTime=18; // Время торговли СЕТ(по Москве будет 20.00)
  • t1=7;                // Номер бара (начиная с нулевого, текущего бара) на котором смотрим значение цены открытия бара Open[7]
  • t2=2;                // Номер бара (начиная с нулевого, текущего бара) на котором смотрим значение цены открытия бара Open[7]
  • delta=7;          // Разница между Open[t1] и Open[t2] при достижении которой получаем сигнал для торговли. 
  • lot=0.1;            // Размер лота

Более подробную информацию о данной системе торговли, истории ее создания, и дальнейшей работе над ее усовершенствованием вы найдете на моем сайте - Механические торговые системы на рынке Форекс в разделе "Лаборатория"

