20/200 pips - シンプルな収益性の高いエキスパートアドバイザー

内容

よく知られている「20/200ピップ」エキスパートアドバイザーがMQL5で使用できるようになりました。

コードはよくコメントされています。



下記が取引ルールです。

どの時点かで、一定時間の価格差を見ます。価格差が負で指定されたバイアスよりも大きい場合は売り、正の場合は買います。

テイクプロフィット/ストップロスの固定値（20/200、4桁の価格）が使用されているために「20/200ピップ」と名付けられています。5桁価格のTP/ SLの比は200/2000です。



エキスパートアドバイザーはEUR/USDの1Hのために設計されていますが、他の銘柄でも試すことができます。



コードにはエラー処理ルーチンが含まれていないため、現在の形で実際の取引に使用することはできないことにご注意ください。エキスパートアドバイザーパラメータの値は、1999年から2006年のために最適化されているので、パラメータは現時点では最適ではありません。しかし、古いパラメータを使用していても、長期的な取引では収益性があります。







入力パラメータは（5桁の価格）は以下のとおりです。

TakeProfit=200; // ピップスでのテイクプロフィット

StopLoss=2000; // ピップスでのストップロス

TradeTime=18; // 取引時刻GMT

t1=7; // 始値の１番目のバーのインデックス（例としてOpen[t1]）

t2=2; // 始値の2番目のバーのインデックス（例としてOpen[t2]）

delta=70; // 売買シグナルのOpen[t1] とOpen[t2]価格バーの違いのバイアス



lot=0.1; // ロットサイズ



4桁の価格の値は次のように変更します。

TakeProfit= 20 ; // ピップスでのテイクプロフィット

; // ピップスでのテイクプロフィット StopLoss= 200 ; // ピップスでのストップロス

; // ピップスでのストップロス TradeTime=18; // 取引時刻GMT

t1=7; // 始値の１番目のバーのインデックス（例としてOpen[t1]）

t2=2; // 始値の2番目のバーのインデックス（例としてOpen[t2]）

delta= 7 ; // 売買シグナルのOpen[t1] とOpen[t2]価格バーの違いのバイアス



; // 売買シグナルのOpen[t1] とOpen[t2]価格バーの違いのバイアス lot=0.1; // ロットサイズ

この取引システムについての情報とその歴史と改善の詳細は こちらでご覧ください。

