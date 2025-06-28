당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
차트 리니트 - MetaTrader 5용 expert
- 조회수:
- 89
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 전문가 조언자는 각 차트의 오른쪽 하단에 버튼을 배치하고, 이 버튼을 누르면 버튼을 누른 차트를 초기화(모든 차트를 다시 계산)합니다.
재초기화 방법은 짧은 기간 동안 변경하는 것입니다. 이 방법은 간단하며 불쾌한 부작용을 일으키지 않습니다. "시간 중간" 기간의 그리기(따라서 재계산)가 요청되지 않으므로 리소스 효율성도 매우 높습니다.
매개변수에는 추가 설명이 필요하지 않은 것 같습니다:
input string SampleText="다시 계산 중입니다."; // 버튼의 텍스트 input color SampleTextColor=NavajoWhite; // 버튼의 텍스트 색상 input color SampleBackColor=SlateGray; // 버튼 배경색
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/224
MQL5의 리스크 관리 라이브러리는 리소스를 최소화하도록 최적화된 효율적이고 동적인 리스크 관리를 제공합니다. 사용자 지정 가능한 수정자를 사용하여 최대 손익 한도를 설정할 수 있습니다. 여기에는 캔들스틱 관리 및 가격 전환을 위한 OCO 주문 제어 및 도구가 포함되어 있습니다.Trendline zigzag in qualitative channel
동적 추세선 기반의 돈치안 채널의 진화
이 스크립트는 메타트레이더 4에서 메타트레이더 5 데이터베이스에 구멍이 없는 전체 이력을 가져오는 데 도움이 됩니다.다중 통화 모드 제어판 "제어판 MCM"
메타트레이더 5 터미널에서 다중 통화 지표 및 전문가 조언자를 위한 실제 다중 통화 모드 제어판의 변형을 제공합니다.