차트 리니트 - MetaTrader 5용 expert

Vladimir Gomonov
\MQL5\Experts\ReInitChart\
reinitchart.mq5 (2.12 KB) 조회
reinitclass.mqh (3.12 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
이 전문가 조언자는 각 차트의 오른쪽 하단에 버튼을 배치하고, 이 버튼을 누르면 버튼을 누른 차트를 초기화(모든 차트를 다시 계산)합니다.

재초기화 방법은 짧은 기간 동안 변경하는 것입니다. 이 방법은 간단하며 불쾌한 부작용을 일으키지 않습니다. "시간 중간" 기간의 그리기(따라서 재계산)가 요청되지 않으므로 리소스 효율성도 매우 높습니다.

매개변수에는 추가 설명이 필요하지 않은 것 같습니다:

input string   SampleText="다시 계산 중입니다.";      // 버튼의 텍스트
input color    SampleTextColor=NavajoWhite;  // 버튼의 텍스트 색상
input color    SampleBackColor=SlateGray;    // 버튼 배경색

차트 리니트 전문가

