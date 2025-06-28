이 전문가 조언자는 각 차트의 오른쪽 하단에 버튼을 배치하고, 이 버튼을 누르면 버튼을 누른 차트를 초기화(모든 차트를 다시 계산)합니다.



재초기화 방법은 짧은 기간 동안 변경하는 것입니다. 이 방법은 간단하며 불쾌한 부작용을 일으키지 않습니다. "시간 중간" 기간의 그리기(따라서 재계산)가 요청되지 않으므로 리소스 효율성도 매우 높습니다.

매개변수에는 추가 설명이 필요하지 않은 것 같습니다:

