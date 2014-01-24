20/200 点 - 简单可盈利 EA

请观看如何免费下载自动交易
一款著名的 "20/200 点" EA 现在以 MQL5 发布。
该代码是很好的注释。
交易规则是:
在某个时刻我们来看看一段时间的价格差。如果价格差为负并且大于某些指定乖离率, 我们卖, 若为正, 我们买。
它命名为 20/200 点" 因为它使用一个固定的止盈/止损值(20/200, 4 位数报价)。对于 5 位数报价, TP/SL 是 200/2000。
这款 EA 设计用于 EUR/USD 1H, 但是您可以尝试用于其它符号。
注, 代码没有任何错误处理例程, 因此以它现在的形式, 它不能用于真实交易。EA 参数值已经针对 1999-2006 优化, 但对于现在目前此参数尚未优化。但即便使用老参数它依然可以在长线交易中盈利:
输入参数是 (5-位数报价):
- TakeProfit=200; // 止盈点数
- StopLoss=2000; // 止损点数
- TradeTime=18; // 交易时间 GMT
- t1=7; // 第一条开盘价柱线索引, 例如 Open[t1].
- t2=2; // 第二条开盘价柱线索引, 例如 Open[t2].
- delta=70; // 柱线 Open[t1] 和 Open[t2] 之间的价差乖离率, 用于交易信号
- lot=0.1; // 交易量大小
对于 4 位数报价数值应该改为:
- TakeProfit=20; // 止盈点数
- StopLoss=200; // 止损点数
- TradeTime=18; // 交易时间 GMT
- t1=7; // 第一条开盘价柱线索引, 例如 Open[t1].
- t2=2; // 第二条开盘价柱线索引, 例如 Open[t2].
- delta=7; // 柱线 Open[t1] 和 Open[t2] 之间的价差乖离率, 用于交易信号
- lot=0.1; // 交易量大小
有关这个交易系统的信息, 它的历史和改进详情, 您可以 在此 发现。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/214
