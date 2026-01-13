- 成長
トレード:
15
利益トレード:
9 (60.00%)
損失トレード:
6 (40.00%)
ベストトレード:
14.04 USD
最悪のトレード:
-1.08 USD
総利益:
23.70 USD (1 816 pips)
総損失:
-3.05 USD (447 pips)
最大連続の勝ち:
4 (7.61 USD)
最大連続利益:
14.92 USD (2)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
39.39%
最大入金額:
0.92%
最近のトレード:
28 分前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
9.39
長いトレード:
7 (46.67%)
短いトレード:
8 (53.33%)
プロフィットファクター:
7.77
期待されたペイオフ:
1.38 USD
平均利益:
2.63 USD
平均損失:
-0.51 USD
最大連続の負け:
2 (-1.77 USD)
最大連続損失:
-1.77 USD (2)
月間成長:
1.03%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
2.20 USD (0.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.11% (2.20 USD)
エクイティによる:
0.18% (3.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD.s
|4
|AUDNZD.s
|3
|GBPCAD.s
|2
|GBPCHF.s
|2
|XAUUSD.s
|2
|AUDCAD.s
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD.s
|2
|AUDNZD.s
|-2
|GBPCAD.s
|0
|GBPCHF.s
|0
|XAUUSD.s
|21
|AUDCAD.s
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD.s
|295
|AUDNZD.s
|-315
|GBPCAD.s
|-60
|GBPCHF.s
|-12
|XAUUSD.s
|1.4K
|AUDCAD.s
|84
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.04 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +7.61 USD
最大連続損失: -1.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
