シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / JIAJIANHUI
Jian Hui Jia

JIAJIANHUI

Jian Hui Jia
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 1%
DPrimeVU-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
15
利益トレード:
9 (60.00%)
損失トレード:
6 (40.00%)
ベストトレード:
14.04 USD
最悪のトレード:
-1.08 USD
総利益:
23.70 USD (1 816 pips)
総損失:
-3.05 USD (447 pips)
最大連続の勝ち:
4 (7.61 USD)
最大連続利益:
14.92 USD (2)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
39.39%
最大入金額:
0.92%
最近のトレード:
28 分前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
9.39
長いトレード:
7 (46.67%)
短いトレード:
8 (53.33%)
プロフィットファクター:
7.77
期待されたペイオフ:
1.38 USD
平均利益:
2.63 USD
平均損失:
-0.51 USD
最大連続の負け:
2 (-1.77 USD)
最大連続損失:
-1.77 USD (2)
月間成長:
1.03%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
2.20 USD (0.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.11% (2.20 USD)
エクイティによる:
0.18% (3.69 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD.s 4
AUDNZD.s 3
GBPCAD.s 2
GBPCHF.s 2
XAUUSD.s 2
AUDCAD.s 2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD.s 2
AUDNZD.s -2
GBPCAD.s 0
GBPCHF.s 0
XAUUSD.s 21
AUDCAD.s 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD.s 295
AUDNZD.s -315
GBPCAD.s -60
GBPCHF.s -12
XAUUSD.s 1.4K
AUDCAD.s 84
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +14.04 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +7.61 USD
最大連続損失: -1.77 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.13 23:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 03:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 03:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
JIAJIANHUI
30 USD/月
1%
0
0
USD
2K
USD
1
0%
15
60%
39%
7.77
1.38
USD
0%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください