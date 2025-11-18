シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Testing Account
Dilwyn Tng

Testing Account

Dilwyn Tng
レビュー0件
信頼性
24週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 335%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 406
利益トレード:
1 283 (37.66%)
損失トレード:
2 123 (62.33%)
ベストトレード:
103.89 EUR
最悪のトレード:
-153.53 EUR
総利益:
5 533.24 EUR (2 964 299 pips)
総損失:
-4 430.33 EUR (2 655 770 pips)
最大連続の勝ち:
11 (52.74 EUR)
最大連続利益:
160.16 EUR (9)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
98.24%
最大入金額:
28.20%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
4.17
長いトレード:
1 711 (50.23%)
短いトレード:
1 695 (49.77%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
0.32 EUR
平均利益:
4.31 EUR
平均損失:
-2.09 EUR
最大連続の負け:
34 (-25.91 EUR)
最大連続損失:
-212.04 EUR (3)
月間成長:
80.33%
年間予想:
974.67%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
69.94 EUR
最大の:
264.29 EUR (60.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
45.65% (84.49 EUR)
エクイティによる:
51.77% (316.41 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 2922
XAUUSD 122
AUDCAD 56
EURUSD 54
JP225 41
USDJPY 38
DE40 38
GBPUSD 34
USTEC 24
US500 24
EURAUD 16
AUDUSD 15
USDCAD 11
EURGBP 9
STOXX50 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 313
XAUUSD 679
AUDCAD 125
EURUSD 11
JP225 10
USDJPY -1
DE40 183
GBPUSD 143
USTEC -166
US500 -35
EURAUD 36
AUDUSD -37
USDCAD 23
EURGBP 18
STOXX50 -44
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 188K
XAUUSD 32K
AUDCAD 4.3K
EURUSD 1.2K
JP225 71K
USDJPY -703
DE40 119K
GBPUSD 1.3K
USTEC -90K
US500 -11K
EURAUD 1.3K
AUDUSD -374
USDCAD 633
EURGBP 195
STOXX50 -8.3K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +103.89 EUR
最悪のトレード: -154 EUR
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +52.74 EUR
最大連続損失: -25.91 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.80 × 132
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.66 × 115
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.26 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 21:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 22:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 22:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 11:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 05:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 22:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録