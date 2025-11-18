СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Testing Account
Dilwyn Tng

Testing Account

Dilwyn Tng
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 335%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 407
Прибыльных трейдов:
1 284 (37.68%)
Убыточных трейдов:
2 123 (62.31%)
Лучший трейд:
103.89 EUR
Худший трейд:
-153.53 EUR
Общая прибыль:
5 533.33 EUR (2 965 369 pips)
Общий убыток:
-4 430.33 EUR (2 655 770 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (52.74 EUR)
Макс. прибыль в серии:
160.16 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
98.24%
Макс. загрузка депозита:
28.20%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.17
Длинных трейдов:
1 712 (50.25%)
Коротких трейдов:
1 695 (49.75%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.32 EUR
Средняя прибыль:
4.31 EUR
Средний убыток:
-2.09 EUR
Макс. серия проигрышей:
34 (-25.91 EUR)
Макс. убыток в серии:
-212.04 EUR (3)
Прирост в месяц:
65.69%
Годовой прогноз:
797.03%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
69.94 EUR
Максимальная:
264.29 EUR (60.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.65% (84.49 EUR)
По эквити:
52.60% (321.54 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 2922
XAUUSD 122
AUDCAD 56
EURUSD 54
JP225 41
USDJPY 38
DE40 38
GBPUSD 34
US500 25
USTEC 24
EURAUD 16
AUDUSD 15
USDCAD 11
EURGBP 9
STOXX50 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 313
XAUUSD 679
AUDCAD 125
EURUSD 11
JP225 10
USDJPY -1
DE40 183
GBPUSD 143
US500 -35
USTEC -166
EURAUD 36
AUDUSD -37
USDCAD 23
EURGBP 18
STOXX50 -44
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 188K
XAUUSD 32K
AUDCAD 4.3K
EURUSD 1.2K
JP225 71K
USDJPY -703
DE40 119K
GBPUSD 1.3K
US500 -10K
USTEC -90K
EURAUD 1.3K
AUDUSD -374
USDCAD 633
EURGBP 195
STOXX50 -8.3K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +103.89 EUR
Худший трейд: -154 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +52.74 EUR
Макс. убыток в серии: -25.91 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.80 × 132
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.66 × 115
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.26 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 21:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 22:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 22:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 11:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 05:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 22:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика