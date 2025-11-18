- Прирост
Всего трейдов:
3 407
Прибыльных трейдов:
1 284 (37.68%)
Убыточных трейдов:
2 123 (62.31%)
Лучший трейд:
103.89 EUR
Худший трейд:
-153.53 EUR
Общая прибыль:
5 533.33 EUR (2 965 369 pips)
Общий убыток:
-4 430.33 EUR (2 655 770 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (52.74 EUR)
Макс. прибыль в серии:
160.16 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
98.24%
Макс. загрузка депозита:
28.20%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.17
Длинных трейдов:
1 712 (50.25%)
Коротких трейдов:
1 695 (49.75%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.32 EUR
Средняя прибыль:
4.31 EUR
Средний убыток:
-2.09 EUR
Макс. серия проигрышей:
34 (-25.91 EUR)
Макс. убыток в серии:
-212.04 EUR (3)
Прирост в месяц:
65.69%
Годовой прогноз:
797.03%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
69.94 EUR
Максимальная:
264.29 EUR (60.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.65% (84.49 EUR)
По эквити:
52.60% (321.54 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|2922
|XAUUSD
|122
|AUDCAD
|56
|EURUSD
|54
|JP225
|41
|USDJPY
|38
|DE40
|38
|GBPUSD
|34
|US500
|25
|USTEC
|24
|EURAUD
|16
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|11
|EURGBP
|9
|STOXX50
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|313
|XAUUSD
|679
|AUDCAD
|125
|EURUSD
|11
|JP225
|10
|USDJPY
|-1
|DE40
|183
|GBPUSD
|143
|US500
|-35
|USTEC
|-166
|EURAUD
|36
|AUDUSD
|-37
|USDCAD
|23
|EURGBP
|18
|STOXX50
|-44
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|188K
|XAUUSD
|32K
|AUDCAD
|4.3K
|EURUSD
|1.2K
|JP225
|71K
|USDJPY
|-703
|DE40
|119K
|GBPUSD
|1.3K
|US500
|-10K
|USTEC
|-90K
|EURAUD
|1.3K
|AUDUSD
|-374
|USDCAD
|633
|EURGBP
|195
|STOXX50
|-8.3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +103.89 EUR
Худший трейд: -154 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +52.74 EUR
Макс. убыток в серии: -25.91 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.80 × 132
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.66 × 115
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.05 × 160
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.41 × 102
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
