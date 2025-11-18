- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 188
Profit Trade:
1 129 (35.41%)
Loss Trade:
2 059 (64.59%)
Best Trade:
103.89 EUR
Worst Trade:
-153.53 EUR
Profitto lordo:
4 143.12 EUR (2 546 684 pips)
Perdita lorda:
-3 575.17 EUR (2 340 726 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (52.74 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
160.16 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.37%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.15
Long Trade:
1 566 (49.12%)
Short Trade:
1 622 (50.88%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.18 EUR
Profitto medio:
3.67 EUR
Perdita media:
-1.74 EUR
Massime perdite consecutive:
34 (-25.91 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-212.04 EUR (3)
Crescita mensile:
40.03%
Previsione annuale:
485.65%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.94 EUR
Massimale:
264.29 EUR (60.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.65% (84.49 EUR)
Per equità:
11.84% (144.48 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|2900
|XAUUSD
|59
|EURUSD
|45
|AUDCAD
|29
|JP225
|28
|DE40
|24
|GBPUSD
|23
|USDJPY
|22
|USTEC
|21
|EURAUD
|14
|AUDUSD
|12
|US500
|9
|USDCAD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|243
|XAUUSD
|453
|EURUSD
|-46
|AUDCAD
|67
|JP225
|-69
|DE40
|131
|GBPUSD
|-22
|USDJPY
|-6
|USTEC
|-120
|EURAUD
|30
|AUDUSD
|-26
|US500
|8
|USDCAD
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|147K
|XAUUSD
|27K
|EURUSD
|267
|AUDCAD
|2.3K
|JP225
|-11K
|DE40
|83K
|GBPUSD
|-856
|USDJPY
|-493
|USTEC
|-43K
|EURAUD
|1.1K
|AUDUSD
|-293
|US500
|446
|USDCAD
|117
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +103.89 EUR
Worst Trade: -154 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +52.74 EUR
Massima perdita consecutiva: -25.91 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.79 × 14
|
TickmillUK-Live
|4.50 × 6
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|4.66 × 50
|
FusionMarkets-Live
|6.03 × 67
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.25 × 160
|
VantageInternational-Live 13
|14.75 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|26.00 × 3
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
140%
0
0
USD
USD
1.2K
EUR
EUR
19
97%
3 188
35%
100%
1.15
0.18
EUR
EUR
46%
1:500