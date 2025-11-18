SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AIO Breakout Mix Strategy
Dilwyn Tng

AIO Breakout Mix Strategy

Dilwyn Tng
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 140%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 188
Profit Trade:
1 129 (35.41%)
Loss Trade:
2 059 (64.59%)
Best Trade:
103.89 EUR
Worst Trade:
-153.53 EUR
Profitto lordo:
4 143.12 EUR (2 546 684 pips)
Perdita lorda:
-3 575.17 EUR (2 340 726 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (52.74 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
160.16 EUR (9)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.37%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.15
Long Trade:
1 566 (49.12%)
Short Trade:
1 622 (50.88%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.18 EUR
Profitto medio:
3.67 EUR
Perdita media:
-1.74 EUR
Massime perdite consecutive:
34 (-25.91 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-212.04 EUR (3)
Crescita mensile:
40.03%
Previsione annuale:
485.65%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
69.94 EUR
Massimale:
264.29 EUR (60.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.65% (84.49 EUR)
Per equità:
11.84% (144.48 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 2900
XAUUSD 59
EURUSD 45
AUDCAD 29
JP225 28
DE40 24
GBPUSD 23
USDJPY 22
USTEC 21
EURAUD 14
AUDUSD 12
US500 9
USDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 243
XAUUSD 453
EURUSD -46
AUDCAD 67
JP225 -69
DE40 131
GBPUSD -22
USDJPY -6
USTEC -120
EURAUD 30
AUDUSD -26
US500 8
USDCAD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 147K
XAUUSD 27K
EURUSD 267
AUDCAD 2.3K
JP225 -11K
DE40 83K
GBPUSD -856
USDJPY -493
USTEC -43K
EURAUD 1.1K
AUDUSD -293
US500 446
USDCAD 117
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +103.89 EUR
Worst Trade: -154 EUR
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +52.74 EUR
Massima perdita consecutiva: -25.91 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
3.79 × 14
TickmillUK-Live
4.50 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
4.66 × 50
FusionMarkets-Live
6.03 × 67
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
13.25 × 160
VantageInternational-Live 13
14.75 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Exness-MT5Real31
26.00 × 3
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
Non ci sono recensioni
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
