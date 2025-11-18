SinaisSeções
Testing Account
Dilwyn Tng

Testing Account

Dilwyn Tng
Confiabilidade
24 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 335%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 406
Negociações com lucro:
1 283 (37.66%)
Negociações com perda:
2 123 (62.33%)
Melhor negociação:
103.89 EUR
Pior negociação:
-153.53 EUR
Lucro bruto:
5 533.24 EUR (2 964 299 pips)
Perda bruta:
-4 430.33 EUR (2 655 770 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (52.74 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
160.16 EUR (9)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
98.24%
Depósito máximo carregado:
28.20%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
4.17
Negociações longas:
1 711 (50.23%)
Negociações curtas:
1 695 (49.77%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.32 EUR
Lucro médio:
4.31 EUR
Perda média:
-2.09 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
34 (-25.91 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-212.04 EUR (3)
Crescimento mensal:
80.33%
Previsão anual:
974.67%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
69.94 EUR
Máximo:
264.29 EUR (60.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
45.65% (84.49 EUR)
Pelo Capital Líquido:
51.77% (316.41 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 2922
XAUUSD 122
AUDCAD 56
EURUSD 54
JP225 41
USDJPY 38
DE40 38
GBPUSD 34
USTEC 24
US500 24
EURAUD 16
AUDUSD 15
USDCAD 11
EURGBP 9
STOXX50 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 313
XAUUSD 679
AUDCAD 125
EURUSD 11
JP225 10
USDJPY -1
DE40 183
GBPUSD 143
USTEC -166
US500 -35
EURAUD 36
AUDUSD -37
USDCAD 23
EURGBP 18
STOXX50 -44
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 188K
XAUUSD 32K
AUDCAD 4.3K
EURUSD 1.2K
JP225 71K
USDJPY -703
DE40 119K
GBPUSD 1.3K
USTEC -90K
US500 -11K
EURAUD 1.3K
AUDUSD -374
USDCAD 633
EURGBP 195
STOXX50 -8.3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +103.89 EUR
Pior negociação: -154 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +52.74 EUR
Máxima perda consecutiva: -25.91 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.80 × 132
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.66 × 115
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
2025.12.26 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 21:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 22:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 22:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 11:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 05:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 22:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
