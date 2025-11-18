SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AIO Breakout Mix Strategy
Dilwyn Tng

AIO Breakout Mix Strategy

Dilwyn Tng
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 140%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 187
Kârla kapanan işlemler:
1 128 (35.39%)
Zararla kapanan işlemler:
2 059 (64.61%)
En iyi işlem:
103.89 EUR
En kötü işlem:
-153.53 EUR
Brüt kâr:
4 140.22 EUR (2 546 585 pips)
Brüt zarar:
-3 575.17 EUR (2 340 726 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (52.74 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
160.16 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.37%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
77
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.14
Alış işlemleri:
1 565 (49.11%)
Satış işlemleri:
1 622 (50.89%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.18 EUR
Ortalama kâr:
3.67 EUR
Ortalama zarar:
-1.74 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-25.91 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-212.04 EUR (3)
Aylık büyüme:
39.71%
Yıllık tahmin:
481.81%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
69.94 EUR
Maksimum:
264.29 EUR (60.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.65% (84.49 EUR)
Varlığa göre:
10.98% (132.55 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 2900
XAUUSD 59
EURUSD 45
JP225 28
AUDCAD 28
DE40 24
GBPUSD 23
USDJPY 22
USTEC 21
EURAUD 14
AUDUSD 12
US500 9
USDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 243
XAUUSD 453
EURUSD -46
JP225 -69
AUDCAD 64
DE40 131
GBPUSD -22
USDJPY -6
USTEC -120
EURAUD 30
AUDUSD -26
US500 8
USDCAD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 147K
XAUUSD 27K
EURUSD 267
JP225 -11K
AUDCAD 2.2K
DE40 83K
GBPUSD -856
USDJPY -493
USTEC -43K
EURAUD 1.1K
AUDUSD -293
US500 446
USDCAD 117
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +103.89 EUR
En kötü işlem: -154 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +52.74 EUR
Maksimum ardışık zarar: -25.91 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
3.79 × 14
TickmillUK-Live
4.50 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
4.85 × 41
FusionMarkets-Live
6.03 × 67
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
13.25 × 160
VantageInternational-Live 13
14.75 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Exness-MT5Real31
26.00 × 3
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
İnceleme yok
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
