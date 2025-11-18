- Büyüme
İşlemler:
3 187
Kârla kapanan işlemler:
1 128 (35.39%)
Zararla kapanan işlemler:
2 059 (64.61%)
En iyi işlem:
103.89 EUR
En kötü işlem:
-153.53 EUR
Brüt kâr:
4 140.22 EUR (2 546 585 pips)
Brüt zarar:
-3 575.17 EUR (2 340 726 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (52.74 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
160.16 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.37%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
77
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.14
Alış işlemleri:
1 565 (49.11%)
Satış işlemleri:
1 622 (50.89%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.18 EUR
Ortalama kâr:
3.67 EUR
Ortalama zarar:
-1.74 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-25.91 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-212.04 EUR (3)
Aylık büyüme:
39.71%
Yıllık tahmin:
481.81%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
69.94 EUR
Maksimum:
264.29 EUR (60.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.65% (84.49 EUR)
Varlığa göre:
10.98% (132.55 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|2900
|XAUUSD
|59
|EURUSD
|45
|JP225
|28
|AUDCAD
|28
|DE40
|24
|GBPUSD
|23
|USDJPY
|22
|USTEC
|21
|EURAUD
|14
|AUDUSD
|12
|US500
|9
|USDCAD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|243
|XAUUSD
|453
|EURUSD
|-46
|JP225
|-69
|AUDCAD
|64
|DE40
|131
|GBPUSD
|-22
|USDJPY
|-6
|USTEC
|-120
|EURAUD
|30
|AUDUSD
|-26
|US500
|8
|USDCAD
|3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|147K
|XAUUSD
|27K
|EURUSD
|267
|JP225
|-11K
|AUDCAD
|2.2K
|DE40
|83K
|GBPUSD
|-856
|USDJPY
|-493
|USTEC
|-43K
|EURAUD
|1.1K
|AUDUSD
|-293
|US500
|446
|USDCAD
|117
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +103.89 EUR
En kötü işlem: -154 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +52.74 EUR
Maksimum ardışık zarar: -25.91 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
FBS-Real
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
|3.79 × 14
TickmillUK-Live
|4.50 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
|4.85 × 41
FusionMarkets-Live
|6.03 × 67
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
|13.25 × 160
VantageInternational-Live 13
|14.75 × 20
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
Exness-MT5Real31
|26.00 × 3
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
