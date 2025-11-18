SignaleKategorien
Dilwyn Tng

Testing Account

Dilwyn Tng
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
24 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 335%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 406
Gewinntrades:
1 283 (37.66%)
Verlusttrades:
2 123 (62.33%)
Bester Trade:
103.89 EUR
Schlechtester Trade:
-153.53 EUR
Bruttoprofit:
5 533.24 EUR (2 964 299 pips)
Bruttoverlust:
-4 430.33 EUR (2 655 770 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (52.74 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
160.16 EUR (9)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
98.24%
Max deposit load:
28.20%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
4.17
Long-Positionen:
1 711 (50.23%)
Short-Positionen:
1 695 (49.77%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
0.32 EUR
Durchschnittlicher Profit:
4.31 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.09 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
34 (-25.91 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-212.04 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
65.66%
Jahresprognose:
796.73%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
69.94 EUR
Maximaler:
264.29 EUR (60.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.65% (84.49 EUR)
Kapital:
52.60% (321.54 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 2922
XAUUSD 122
AUDCAD 56
EURUSD 54
JP225 41
USDJPY 38
DE40 38
GBPUSD 34
USTEC 24
US500 24
EURAUD 16
AUDUSD 15
USDCAD 11
EURGBP 9
STOXX50 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 313
XAUUSD 679
AUDCAD 125
EURUSD 11
JP225 10
USDJPY -1
DE40 183
GBPUSD 143
USTEC -166
US500 -35
EURAUD 36
AUDUSD -37
USDCAD 23
EURGBP 18
STOXX50 -44
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 188K
XAUUSD 32K
AUDCAD 4.3K
EURUSD 1.2K
JP225 71K
USDJPY -703
DE40 119K
GBPUSD 1.3K
USTEC -90K
US500 -11K
EURAUD 1.3K
AUDUSD -374
USDCAD 633
EURGBP 195
STOXX50 -8.3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +103.89 EUR
Schlechtester Trade: -154 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +52.74 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.91 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.80 × 132
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.66 × 115
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Keine Bewertungen
2025.12.26 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 21:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 22:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 22:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 11:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 05:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 22:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
