SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AIO Breakout Mix Strategy
Dilwyn Tng

AIO Breakout Mix Strategy

Dilwyn Tng
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 140%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 187
Bénéfice trades:
1 128 (35.39%)
Perte trades:
2 059 (64.61%)
Meilleure transaction:
103.89 EUR
Pire transaction:
-153.53 EUR
Bénéfice brut:
4 140.22 EUR (2 546 585 pips)
Perte brute:
-3 575.17 EUR (2 340 726 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (52.74 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
160.16 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.37%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
77
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.14
Longs trades:
1 565 (49.11%)
Courts trades:
1 622 (50.89%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
0.18 EUR
Bénéfice moyen:
3.67 EUR
Perte moyenne:
-1.74 EUR
Pertes consécutives maximales:
34 (-25.91 EUR)
Perte consécutive maximale:
-212.04 EUR (3)
Croissance mensuelle:
39.71%
Prévision annuelle:
481.81%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
69.94 EUR
Maximal:
264.29 EUR (60.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.65% (84.49 EUR)
Par fonds propres:
10.98% (132.55 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 2900
XAUUSD 59
EURUSD 45
JP225 28
AUDCAD 28
DE40 24
GBPUSD 23
USDJPY 22
USTEC 21
EURAUD 14
AUDUSD 12
US500 9
USDCAD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 243
XAUUSD 453
EURUSD -46
JP225 -69
AUDCAD 64
DE40 131
GBPUSD -22
USDJPY -6
USTEC -120
EURAUD 30
AUDUSD -26
US500 8
USDCAD 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 147K
XAUUSD 27K
EURUSD 267
JP225 -11K
AUDCAD 2.2K
DE40 83K
GBPUSD -856
USDJPY -493
USTEC -43K
EURAUD 1.1K
AUDUSD -293
US500 446
USDCAD 117
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +103.89 EUR
Pire transaction: -154 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +52.74 EUR
Perte consécutive maximale: -25.91 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
3.79 × 14
TickmillUK-Live
4.50 × 6
CapitalPointTrading-MT5-4
4.66 × 50
FusionMarkets-Live
6.03 × 67
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
10.33 × 107
ICMarketsSC-MT5-2
13.25 × 160
VantageInternational-Live 13
14.75 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
Exness-MT5Real31
26.00 × 3
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AIO Breakout Mix Strategy
999 USD par mois
140%
0
0
USD
1.2K
EUR
19
97%
3 187
35%
100%
1.15
0.18
EUR
46%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.