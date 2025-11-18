SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Testing Account
Dilwyn Tng

Testing Account

Dilwyn Tng
0 comentarios
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 335%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 406
Transacciones Rentables:
1 283 (37.66%)
Transacciones Irrentables:
2 123 (62.33%)
Mejor transacción:
103.89 EUR
Peor transacción:
-153.53 EUR
Beneficio Bruto:
5 533.24 EUR (2 964 299 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 430.33 EUR (2 655 770 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (52.74 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
160.16 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
98.24%
Carga máxima del depósito:
28.20%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
4.17
Transacciones Largas:
1 711 (50.23%)
Transacciones Cortas:
1 695 (49.77%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
0.32 EUR
Beneficio medio:
4.31 EUR
Pérdidas medias:
-2.09 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
34 (-25.91 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-212.04 EUR (3)
Crecimiento al mes:
80.33%
Pronóstico anual:
974.67%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
69.94 EUR
Máxima:
264.29 EUR (60.38%)
Reducción relativa:
De balance:
45.65% (84.49 EUR)
De fondos:
51.77% (316.41 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 2922
XAUUSD 122
AUDCAD 56
EURUSD 54
JP225 41
USDJPY 38
DE40 38
GBPUSD 34
USTEC 24
US500 24
EURAUD 16
AUDUSD 15
USDCAD 11
EURGBP 9
STOXX50 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 313
XAUUSD 679
AUDCAD 125
EURUSD 11
JP225 10
USDJPY -1
DE40 183
GBPUSD 143
USTEC -166
US500 -35
EURAUD 36
AUDUSD -37
USDCAD 23
EURGBP 18
STOXX50 -44
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 188K
XAUUSD 32K
AUDCAD 4.3K
EURUSD 1.2K
JP225 71K
USDJPY -703
DE40 119K
GBPUSD 1.3K
USTEC -90K
US500 -11K
EURAUD 1.3K
AUDUSD -374
USDCAD 633
EURGBP 195
STOXX50 -8.3K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +103.89 EUR
Peor transacción: -154 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +52.74 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -25.91 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.80 × 132
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.66 × 115
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
No hay comentarios
2025.12.26 14:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 21:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 22:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 22:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 11:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 05:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 22:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
