Dilwyn Tng
0条评论
可靠性
24
0 / 0 USD
增长自 2025 335%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 406
盈利交易:
1 283 (37.66%)
亏损交易:
2 123 (62.33%)
最好交易:
103.89 EUR
最差交易:
-153.53 EUR
毛利:
5 533.24 EUR (2 964 299 pips)
毛利亏损:
-4 430.33 EUR (2 655 770 pips)
最大连续赢利:
11 (52.74 EUR)
最大连续盈利:
160.16 EUR (9)
夏普比率:
0.04
交易活动:
98.24%
最大入金加载:
28.20%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
2 小时
采收率:
4.17
长期交易:
1 711 (50.23%)
短期交易:
1 695 (49.77%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.32 EUR
平均利润:
4.31 EUR
平均损失:
-2.09 EUR
最大连续失误:
34 (-25.91 EUR)
最大连续亏损:
-212.04 EUR (3)
每月增长:
80.33%
年度预测:
974.67%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
69.94 EUR
最大值:
264.29 EUR (60.38%)
相对跌幅:
结余:
45.65% (84.49 EUR)
净值:
49.24% (300.91 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 2922
XAUUSD 122
AUDCAD 56
EURUSD 54
JP225 41
USDJPY 38
DE40 38
GBPUSD 34
USTEC 24
US500 24
EURAUD 16
AUDUSD 15
USDCAD 11
EURGBP 9
STOXX50 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 313
XAUUSD 679
AUDCAD 125
EURUSD 11
JP225 10
USDJPY -1
DE40 183
GBPUSD 143
USTEC -166
US500 -35
EURAUD 36
AUDUSD -37
USDCAD 23
EURGBP 18
STOXX50 -44
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 188K
XAUUSD 32K
AUDCAD 4.3K
EURUSD 1.2K
JP225 71K
USDJPY -703
DE40 119K
GBPUSD 1.3K
USTEC -90K
US500 -11K
EURAUD 1.3K
AUDUSD -374
USDCAD 633
EURGBP 195
STOXX50 -8.3K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +103.89 EUR
最差交易: -154 EUR
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +52.74 EUR
最大连续亏损: -25.91 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.80 × 132
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.66 × 115
ICMarketsSC-MT5-4
10.05 × 160
TradeMaxGlobal-Live
11.41 × 102
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
没有评论
2025.12.24 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 21:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 22:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 10:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 22:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 11:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 05:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 10:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 22:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.03% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
