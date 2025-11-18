- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 406
盈利交易:
1 283 (37.66%)
亏损交易:
2 123 (62.33%)
最好交易:
103.89 EUR
最差交易:
-153.53 EUR
毛利:
5 533.24 EUR (2 964 299 pips)
毛利亏损:
-4 430.33 EUR (2 655 770 pips)
最大连续赢利:
11 (52.74 EUR)
最大连续盈利:
160.16 EUR (9)
夏普比率:
0.04
交易活动:
98.24%
最大入金加载:
28.20%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
2 小时
采收率:
4.17
长期交易:
1 711 (50.23%)
短期交易:
1 695 (49.77%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.32 EUR
平均利润:
4.31 EUR
平均损失:
-2.09 EUR
最大连续失误:
34 (-25.91 EUR)
最大连续亏损:
-212.04 EUR (3)
每月增长:
80.33%
年度预测:
974.67%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
69.94 EUR
最大值:
264.29 EUR (60.38%)
相对跌幅:
结余:
45.65% (84.49 EUR)
净值:
49.24% (300.91 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|2922
|XAUUSD
|122
|AUDCAD
|56
|EURUSD
|54
|JP225
|41
|USDJPY
|38
|DE40
|38
|GBPUSD
|34
|USTEC
|24
|US500
|24
|EURAUD
|16
|AUDUSD
|15
|USDCAD
|11
|EURGBP
|9
|STOXX50
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|313
|XAUUSD
|679
|AUDCAD
|125
|EURUSD
|11
|JP225
|10
|USDJPY
|-1
|DE40
|183
|GBPUSD
|143
|USTEC
|-166
|US500
|-35
|EURAUD
|36
|AUDUSD
|-37
|USDCAD
|23
|EURGBP
|18
|STOXX50
|-44
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|188K
|XAUUSD
|32K
|AUDCAD
|4.3K
|EURUSD
|1.2K
|JP225
|71K
|USDJPY
|-703
|DE40
|119K
|GBPUSD
|1.3K
|USTEC
|-90K
|US500
|-11K
|EURAUD
|1.3K
|AUDUSD
|-374
|USDCAD
|633
|EURGBP
|195
|STOXX50
|-8.3K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +103.89 EUR
最差交易: -154 EUR
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +52.74 EUR
最大连续亏损: -25.91 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.80 × 132
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.66 × 115
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.05 × 160
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.41 × 102
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
没有评论