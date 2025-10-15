シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Banyan tree
Yuan Tan

Banyan tree

Yuan Tan
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 384%
Exness-Real9
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 237
利益トレード:
1 626 (72.68%)
損失トレード:
611 (27.31%)
ベストトレード:
9 892.47 USD
最悪のトレード:
-9 937.39 USD
総利益:
83 067.62 USD (5 906 916 pips)
総損失:
-65 291.50 USD (4 626 330 pips)
最大連続の勝ち:
38 (1 405.22 USD)
最大連続利益:
10 451.55 USD (18)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
100.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
132
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.79
長いトレード:
1 224 (54.72%)
短いトレード:
1 013 (45.28%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
7.95 USD
平均利益:
51.09 USD
平均損失:
-106.86 USD
最大連続の負け:
25 (-80.85 USD)
最大連続損失:
-9 937.39 USD (1)
月間成長:
43.12%
年間予想:
523.17%
アルゴリズム取引:
45%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
9 937.39 USD (32.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.77% (8 454.75 USD)
エクイティによる:
44.42% (7 511.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1196
AUDNZD 711
AUDCAD 173
NZDCAD 131
USOIL 9
BTCUSD 8
EURUSD 4
XAGUSD 3
ETHUSD 1
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 16K
AUDNZD 190
AUDCAD 460
NZDCAD 284
USOIL 488
BTCUSD 95
EURUSD 77
XAGUSD 114
ETHUSD 0
USDJPY 79
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 455K
AUDNZD 13K
AUDCAD 58K
NZDCAD 25K
USOIL 4.3K
BTCUSD 721K
EURUSD 322
XAGUSD 2.6K
ETHUSD 399
USDJPY 618
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +9 892.47 USD
最悪のトレード: -9 937 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 405.22 USD
最大連続損失: -80.85 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.51 × 141
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.60 × 5
LiteFinanceVC-Live-03
0.61 × 41
154 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
High-frequency trading of gold
レビューなし
2025.12.26 06:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 06:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 13:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 05:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 10:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 00:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Banyan tree
30 USD/月
384%
0
0
USD
22K
USD
16
45%
2 237
72%
100%
1.27
7.95
USD
44%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください