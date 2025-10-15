- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 237
利益トレード:
1 626 (72.68%)
損失トレード:
611 (27.31%)
ベストトレード:
9 892.47 USD
最悪のトレード:
-9 937.39 USD
総利益:
83 067.62 USD (5 906 916 pips)
総損失:
-65 291.50 USD (4 626 330 pips)
最大連続の勝ち:
38 (1 405.22 USD)
最大連続利益:
10 451.55 USD (18)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
100.30%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
132
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.79
長いトレード:
1 224 (54.72%)
短いトレード:
1 013 (45.28%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
7.95 USD
平均利益:
51.09 USD
平均損失:
-106.86 USD
最大連続の負け:
25 (-80.85 USD)
最大連続損失:
-9 937.39 USD (1)
月間成長:
43.12%
年間予想:
523.17%
アルゴリズム取引:
45%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
9 937.39 USD (32.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.77% (8 454.75 USD)
エクイティによる:
44.42% (7 511.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1196
|AUDNZD
|711
|AUDCAD
|173
|NZDCAD
|131
|USOIL
|9
|BTCUSD
|8
|EURUSD
|4
|XAGUSD
|3
|ETHUSD
|1
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|16K
|AUDNZD
|190
|AUDCAD
|460
|NZDCAD
|284
|USOIL
|488
|BTCUSD
|95
|EURUSD
|77
|XAGUSD
|114
|ETHUSD
|0
|USDJPY
|79
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|455K
|AUDNZD
|13K
|AUDCAD
|58K
|NZDCAD
|25K
|USOIL
|4.3K
|BTCUSD
|721K
|EURUSD
|322
|XAGUSD
|2.6K
|ETHUSD
|399
|USDJPY
|618
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +9 892.47 USD
最悪のトレード: -9 937 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 405.22 USD
最大連続損失: -80.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 141
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.60 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.61 × 41
154 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
High-frequency trading of gold
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
384%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
16
45%
2 237
72%
100%
1.27
7.95
USD
USD
44%
1:100