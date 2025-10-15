- 자본
트레이드:
2 376
이익 거래:
1 722 (72.47%)
손실 거래:
654 (27.53%)
최고의 거래:
9 892.47 USD
최악의 거래:
-9 937.39 USD
총 수익:
89 057.49 USD (6 147 361 pips)
총 손실:
-71 760.18 USD (4 957 561 pips)
연속 최대 이익:
38 (1 405.22 USD)
연속 최대 이익:
10 451.55 USD (18)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
100.30%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
148
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.73
롱(주식매수):
1 282 (53.96%)
숏(주식차입매도):
1 094 (46.04%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
7.28 USD
평균 이익:
51.72 USD
평균 손실:
-109.73 USD
연속 최대 손실:
25 (-80.85 USD)
연속 최대 손실:
-9 937.39 USD (1)
월별 성장률:
21.08%
연간 예측:
255.77%
Algo 트레이딩:
44%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10 004.17 USD (32.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.77% (8 454.75 USD)
자본금별:
45.33% (10 065.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1302
|AUDNZD
|737
|AUDCAD
|173
|NZDCAD
|137
|USOIL
|9
|BTCUSD
|8
|EURUSD
|5
|XAGUSD
|3
|ETHUSD
|1
|USDJPY
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|15K
|AUDNZD
|186
|AUDCAD
|460
|NZDCAD
|314
|USOIL
|488
|BTCUSD
|95
|EURUSD
|83
|XAGUSD
|114
|ETHUSD
|0
|USDJPY
|79
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|362K
|AUDNZD
|11K
|AUDCAD
|58K
|NZDCAD
|29K
|USOIL
|4.3K
|BTCUSD
|721K
|EURUSD
|341
|XAGUSD
|2.6K
|ETHUSD
|399
|USDJPY
|618
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9 892.47 USD
최악의 거래: -9 937 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 405.22 USD
연속 최대 손실: -80.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
Exness-Real26
|0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
EagleFX-Live
|0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 141
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
ICMarketsSC-Live31
|0.60 × 5
LiteFinanceVC-Live-03
|0.61 × 41
