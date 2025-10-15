SignauxSections
Yuan Tan

Banyan tree

Yuan Tan
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 134%
Exness-Real9
1:20
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
614
Bénéfice trades:
490 (79.80%)
Perte trades:
124 (20.20%)
Meilleure transaction:
1 861.53 USD
Pire transaction:
-1 878.98 USD
Bénéfice brut:
23 436.08 USD (2 586 821 pips)
Perte brute:
-14 161.93 USD (1 527 138 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (894.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 978.64 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
15.50%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
203
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
3.42
Longs trades:
409 (66.61%)
Courts trades:
205 (33.39%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
15.10 USD
Bénéfice moyen:
47.83 USD
Perte moyenne:
-114.21 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-10.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 706.47 USD (4)
Croissance mensuelle:
78.24%
Prévision annuelle:
949.27%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 710.63 USD (27.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.83% (1 878.98 USD)
Par fonds propres:
0.32% (93.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 564
AUDNZD 29
BTCUSD 8
AUDCAD 5
XAGUSD 3
NZDCAD 2
USOIL 2
ETHUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 9.1K
AUDNZD 6
BTCUSD 95
AUDCAD -1
XAGUSD 114
NZDCAD 0
USOIL -6
ETHUSD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 336K
AUDNZD 103
BTCUSD 721K
AUDCAD -156
XAGUSD 2.6K
NZDCAD 16
USOIL -558
ETHUSD 399
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 861.53 USD
Pire transaction: -1 879 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +894.71 USD
Perte consécutive maximale: -10.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 12
FBS-Real-4
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
IronFXBM-Real11
0.00 × 6
GBEbrokers-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
IronFX-Real11
0.00 × 3
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-09
0.00 × 6
VantageInternational-Live 3
0.00 × 3
EagleFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real8
0.00 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 7
Fyntura-Live
0.00 × 7
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AMarkets-Real
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 1
IFCMarkets-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
DecodeGlobalLtd-Main Server
0.00 × 17
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
High-frequency trading of gold
Aucun avis
2025.10.15 23:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 23:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.