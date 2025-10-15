SeñalesSecciones
Yuan Tan

Banyan tree

Yuan Tan
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 384%
Exness-Real9
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 237
Transacciones Rentables:
1 626 (72.68%)
Transacciones Irrentables:
611 (27.31%)
Mejor transacción:
9 892.47 USD
Peor transacción:
-9 937.39 USD
Beneficio Bruto:
83 067.62 USD (5 906 916 pips)
Pérdidas Brutas:
-65 291.50 USD (4 626 330 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (1 405.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10 451.55 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
100.30%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
132
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.79
Transacciones Largas:
1 224 (54.72%)
Transacciones Cortas:
1 013 (45.28%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
7.95 USD
Beneficio medio:
51.09 USD
Pérdidas medias:
-106.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-80.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9 937.39 USD (1)
Crecimiento al mes:
43.12%
Pronóstico anual:
523.17%
Trading algorítmico:
45%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
9 937.39 USD (32.69%)
Reducción relativa:
De balance:
42.77% (8 454.75 USD)
De fondos:
44.42% (7 511.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1196
AUDNZD 711
AUDCAD 173
NZDCAD 131
USOIL 9
BTCUSD 8
EURUSD 4
XAGUSD 3
ETHUSD 1
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 16K
AUDNZD 190
AUDCAD 460
NZDCAD 284
USOIL 488
BTCUSD 95
EURUSD 77
XAGUSD 114
ETHUSD 0
USDJPY 79
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 455K
AUDNZD 13K
AUDCAD 58K
NZDCAD 25K
USOIL 4.3K
BTCUSD 721K
EURUSD 322
XAGUSD 2.6K
ETHUSD 399
USDJPY 618
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +9 892.47 USD
Peor transacción: -9 937 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 405.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -80.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.51 × 141
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.60 × 5
LiteFinanceVC-Live-03
0.61 × 41
otros 154...
High-frequency trading of gold
No hay comentarios
2025.12.26 06:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 06:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 13:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 05:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 10:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 00:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
