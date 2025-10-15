- Büyüme
İşlemler:
614
Kârla kapanan işlemler:
490 (79.80%)
Zararla kapanan işlemler:
124 (20.20%)
En iyi işlem:
1 861.53 USD
En kötü işlem:
-1 878.98 USD
Brüt kâr:
23 436.08 USD (2 586 821 pips)
Brüt zarar:
-14 161.93 USD (1 527 138 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (894.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 978.64 USD (12)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.50%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
219
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.42
Alış işlemleri:
409 (66.61%)
Satış işlemleri:
205 (33.39%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
15.10 USD
Ortalama kâr:
47.83 USD
Ortalama zarar:
-114.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-10.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 706.47 USD (4)
Aylık büyüme:
78.24%
Yıllık tahmin:
949.27%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 710.63 USD (27.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.83% (1 878.98 USD)
Varlığa göre:
0.32% (93.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|564
|AUDNZD
|29
|BTCUSD
|8
|AUDCAD
|5
|XAGUSD
|3
|NZDCAD
|2
|USOIL
|2
|ETHUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9.1K
|AUDNZD
|6
|BTCUSD
|95
|AUDCAD
|-1
|XAGUSD
|114
|NZDCAD
|0
|USOIL
|-6
|ETHUSD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|336K
|AUDNZD
|103
|BTCUSD
|721K
|AUDCAD
|-156
|XAGUSD
|2.6K
|NZDCAD
|16
|USOIL
|-558
|ETHUSD
|399
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 861.53 USD
En kötü işlem: -1 879 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +894.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 12
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
IronFXBM-Real11
|0.00 × 6
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
IronFX-Real11
|0.00 × 3
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-09
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
EagleFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 7
|
Fyntura-Live
|0.00 × 7
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
IFCMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
DecodeGlobalLtd-Main Server
|0.00 × 17
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
