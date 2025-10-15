SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Banyan tree
Yuan Tan

Banyan tree

Yuan Tan
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 134%
Exness-Real9
1:20
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
614
Kârla kapanan işlemler:
490 (79.80%)
Zararla kapanan işlemler:
124 (20.20%)
En iyi işlem:
1 861.53 USD
En kötü işlem:
-1 878.98 USD
Brüt kâr:
23 436.08 USD (2 586 821 pips)
Brüt zarar:
-14 161.93 USD (1 527 138 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (894.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 978.64 USD (12)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.50%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
219
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.42
Alış işlemleri:
409 (66.61%)
Satış işlemleri:
205 (33.39%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
15.10 USD
Ortalama kâr:
47.83 USD
Ortalama zarar:
-114.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-10.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 706.47 USD (4)
Aylık büyüme:
78.24%
Yıllık tahmin:
949.27%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 710.63 USD (27.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.83% (1 878.98 USD)
Varlığa göre:
0.32% (93.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 564
AUDNZD 29
BTCUSD 8
AUDCAD 5
XAGUSD 3
NZDCAD 2
USOIL 2
ETHUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 9.1K
AUDNZD 6
BTCUSD 95
AUDCAD -1
XAGUSD 114
NZDCAD 0
USOIL -6
ETHUSD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 336K
AUDNZD 103
BTCUSD 721K
AUDCAD -156
XAGUSD 2.6K
NZDCAD 16
USOIL -558
ETHUSD 399
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 861.53 USD
En kötü işlem: -1 879 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +894.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

High-frequency trading of gold
İnceleme yok
2025.10.15 23:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 23:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Banyan tree
Ayda 30 USD
134%
0
0
USD
29K
USD
6
6%
614
79%
100%
1.65
15.10
USD
30%
1:20
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.