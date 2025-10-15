СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Banyan tree
Yuan Tan

Banyan tree

Yuan Tan
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 365%
Exness-Real9
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 229
Прибыльных трейдов:
1 619 (72.63%)
Убыточных трейдов:
610 (27.37%)
Лучший трейд:
9 892.47 USD
Худший трейд:
-9 937.39 USD
Общая прибыль:
82 154.85 USD (5 820 548 pips)
Общий убыток:
-65 217.56 USD (4 622 703 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (1 405.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 451.55 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
100.30%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
183
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.70
Длинных трейдов:
1 217 (54.60%)
Коротких трейдов:
1 012 (45.40%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
7.60 USD
Средняя прибыль:
50.74 USD
Средний убыток:
-106.91 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-80.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 937.39 USD (1)
Прирост в месяц:
43.68%
Годовой прогноз:
530.00%
Алготрейдинг:
45%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9 937.39 USD (32.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.77% (8 454.75 USD)
По эквити:
44.42% (7 511.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1188
AUDNZD 711
AUDCAD 173
NZDCAD 131
USOIL 9
BTCUSD 8
EURUSD 4
XAGUSD 3
ETHUSD 1
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 15K
AUDNZD 190
AUDCAD 460
NZDCAD 284
USOIL 488
BTCUSD 95
EURUSD 77
XAGUSD 114
ETHUSD 0
USDJPY 79
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 372K
AUDNZD 13K
AUDCAD 58K
NZDCAD 25K
USOIL 4.3K
BTCUSD 721K
EURUSD 322
XAGUSD 2.6K
ETHUSD 399
USDJPY 618
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9 892.47 USD
Худший трейд: -9 937 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 405.22 USD
Макс. убыток в серии: -80.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.51 × 141
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.60 × 5
LiteFinanceVC-Live-03
0.61 × 41
еще 154...
High-frequency trading of gold
Нет отзывов
2025.12.19 06:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 13:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 05:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 10:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 00:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Banyan tree
30 USD в месяц
365%
0
0
USD
24K
USD
16
45%
2 229
72%
100%
1.25
7.60
USD
44%
1:100
