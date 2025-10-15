- Прирост
Всего трейдов:
2 229
Прибыльных трейдов:
1 619 (72.63%)
Убыточных трейдов:
610 (27.37%)
Лучший трейд:
9 892.47 USD
Худший трейд:
-9 937.39 USD
Общая прибыль:
82 154.85 USD (5 820 548 pips)
Общий убыток:
-65 217.56 USD (4 622 703 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (1 405.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
10 451.55 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
100.30%
Последний трейд:
12 часов
Трейдов в неделю:
183
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.70
Длинных трейдов:
1 217 (54.60%)
Коротких трейдов:
1 012 (45.40%)
Профит фактор:
1.26
Мат. ожидание:
7.60 USD
Средняя прибыль:
50.74 USD
Средний убыток:
-106.91 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-80.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 937.39 USD (1)
Прирост в месяц:
43.68%
Годовой прогноз:
530.00%
Алготрейдинг:
45%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9 937.39 USD (32.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
42.77% (8 454.75 USD)
По эквити:
44.42% (7 511.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1188
|AUDNZD
|711
|AUDCAD
|173
|NZDCAD
|131
|USOIL
|9
|BTCUSD
|8
|EURUSD
|4
|XAGUSD
|3
|ETHUSD
|1
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|15K
|AUDNZD
|190
|AUDCAD
|460
|NZDCAD
|284
|USOIL
|488
|BTCUSD
|95
|EURUSD
|77
|XAGUSD
|114
|ETHUSD
|0
|USDJPY
|79
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|372K
|AUDNZD
|13K
|AUDCAD
|58K
|NZDCAD
|25K
|USOIL
|4.3K
|BTCUSD
|721K
|EURUSD
|322
|XAGUSD
|2.6K
|ETHUSD
|399
|USDJPY
|618
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9 892.47 USD
Худший трейд: -9 937 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 405.22 USD
Макс. убыток в серии: -80.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 141
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.60 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.61 × 41
