- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 256
Gewinntrades:
1 643 (72.82%)
Verlusttrades:
613 (27.17%)
Bester Trade:
9 892.47 USD
Schlechtester Trade:
-9 937.39 USD
Bruttoprofit:
83 833.63 USD (5 952 225 pips)
Bruttoverlust:
-65 371.40 USD (4 634 180 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (1 405.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 451.55 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
100.30%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
148
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.86
Long-Positionen:
1 236 (54.79%)
Short-Positionen:
1 020 (45.21%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
8.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
51.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-106.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-80.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 937.39 USD (1)
Wachstum pro Monat :
43.85%
Jahresprognose:
532.09%
Algo-Trading:
45%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
9 937.39 USD (32.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.77% (8 454.75 USD)
Kapital:
44.42% (7 511.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1215
|AUDNZD
|711
|AUDCAD
|173
|NZDCAD
|131
|USOIL
|9
|BTCUSD
|8
|EURUSD
|4
|XAGUSD
|3
|ETHUSD
|1
|USDJPY
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|17K
|AUDNZD
|190
|AUDCAD
|460
|NZDCAD
|284
|USOIL
|488
|BTCUSD
|95
|EURUSD
|77
|XAGUSD
|114
|ETHUSD
|0
|USDJPY
|79
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|493K
|AUDNZD
|13K
|AUDCAD
|58K
|NZDCAD
|25K
|USOIL
|4.3K
|BTCUSD
|721K
|EURUSD
|322
|XAGUSD
|2.6K
|ETHUSD
|399
|USDJPY
|618
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9 892.47 USD
Schlechtester Trade: -9 937 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 405.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -80.85 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 141
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.60 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.61 × 41
High-frequency trading of gold
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
399%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
16
45%
2 256
72%
100%
1.28
8.18
USD
USD
44%
1:100