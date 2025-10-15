SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Banyan tree
Yuan Tan

Banyan tree

Yuan Tan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 399%
Exness-Real9
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 256
Gewinntrades:
1 643 (72.82%)
Verlusttrades:
613 (27.17%)
Bester Trade:
9 892.47 USD
Schlechtester Trade:
-9 937.39 USD
Bruttoprofit:
83 833.63 USD (5 952 225 pips)
Bruttoverlust:
-65 371.40 USD (4 634 180 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (1 405.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 451.55 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
100.30%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
148
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.86
Long-Positionen:
1 236 (54.79%)
Short-Positionen:
1 020 (45.21%)
Profit-Faktor:
1.28
Mathematische Gewinnerwartung:
8.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
51.02 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-106.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-80.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 937.39 USD (1)
Wachstum pro Monat :
43.85%
Jahresprognose:
532.09%
Algo-Trading:
45%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
9 937.39 USD (32.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.77% (8 454.75 USD)
Kapital:
44.42% (7 511.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1215
AUDNZD 711
AUDCAD 173
NZDCAD 131
USOIL 9
BTCUSD 8
EURUSD 4
XAGUSD 3
ETHUSD 1
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 17K
AUDNZD 190
AUDCAD 460
NZDCAD 284
USOIL 488
BTCUSD 95
EURUSD 77
XAGUSD 114
ETHUSD 0
USDJPY 79
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 493K
AUDNZD 13K
AUDCAD 58K
NZDCAD 25K
USOIL 4.3K
BTCUSD 721K
EURUSD 322
XAGUSD 2.6K
ETHUSD 399
USDJPY 618
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9 892.47 USD
Schlechtester Trade: -9 937 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 405.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -80.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.51 × 141
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.60 × 5
LiteFinanceVC-Live-03
0.61 × 41
noch 154 ...
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Banyan tree
30 USD pro Monat
399%
0
0
USD
22K
USD
16
45%
2 256
72%
100%
1.28
8.18
USD
44%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.