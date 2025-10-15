- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
614
Profit Trade:
490 (79.80%)
Loss Trade:
124 (20.20%)
Best Trade:
1 861.53 USD
Worst Trade:
-1 878.98 USD
Profitto lordo:
23 436.08 USD (2 586 821 pips)
Perdita lorda:
-14 161.93 USD (1 527 138 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (894.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 978.64 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.50%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
205
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.42
Long Trade:
409 (66.61%)
Short Trade:
205 (33.39%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
15.10 USD
Profitto medio:
47.83 USD
Perdita media:
-114.21 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-10.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 706.47 USD (4)
Crescita mensile:
78.24%
Previsione annuale:
949.27%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 710.63 USD (27.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.83% (1 878.98 USD)
Per equità:
0.32% (93.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|564
|AUDNZD
|29
|BTCUSD
|8
|AUDCAD
|5
|XAGUSD
|3
|NZDCAD
|2
|USOIL
|2
|ETHUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9.1K
|AUDNZD
|6
|BTCUSD
|95
|AUDCAD
|-1
|XAGUSD
|114
|NZDCAD
|0
|USOIL
|-6
|ETHUSD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|336K
|AUDNZD
|103
|BTCUSD
|721K
|AUDCAD
|-156
|XAGUSD
|2.6K
|NZDCAD
|16
|USOIL
|-558
|ETHUSD
|399
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 861.53 USD
Worst Trade: -1 879 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +894.71 USD
Massima perdita consecutiva: -10.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
TitanFX-06
|0.00 × 12
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
IronFXBM-Real11
|0.00 × 6
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 2
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
IronFX-Real11
|0.00 × 3
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-09
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 3
|
EagleFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 8
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 7
|
Fyntura-Live
|0.00 × 7
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
IFCMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
DecodeGlobalLtd-Main Server
|0.00 × 17
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
97 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
High-frequency trading of gold
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
134%
0
0
USD
USD
29K
USD
USD
6
6%
614
79%
100%
1.65
15.10
USD
USD
30%
1:20