Yuan Tan

Banyan tree

Yuan Tan
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 134%
Exness-Real9
1:20
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
614
Profit Trade:
490 (79.80%)
Loss Trade:
124 (20.20%)
Best Trade:
1 861.53 USD
Worst Trade:
-1 878.98 USD
Profitto lordo:
23 436.08 USD (2 586 821 pips)
Perdita lorda:
-14 161.93 USD (1 527 138 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (894.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 978.64 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
15.50%
Ultimo trade:
7 minuti fa
Trade a settimana:
205
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.42
Long Trade:
409 (66.61%)
Short Trade:
205 (33.39%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
15.10 USD
Profitto medio:
47.83 USD
Perdita media:
-114.21 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-10.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 706.47 USD (4)
Crescita mensile:
78.24%
Previsione annuale:
949.27%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 710.63 USD (27.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.83% (1 878.98 USD)
Per equità:
0.32% (93.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 564
AUDNZD 29
BTCUSD 8
AUDCAD 5
XAGUSD 3
NZDCAD 2
USOIL 2
ETHUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9.1K
AUDNZD 6
BTCUSD 95
AUDCAD -1
XAGUSD 114
NZDCAD 0
USOIL -6
ETHUSD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 336K
AUDNZD 103
BTCUSD 721K
AUDCAD -156
XAGUSD 2.6K
NZDCAD 16
USOIL -558
ETHUSD 399
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 861.53 USD
Worst Trade: -1 879 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +894.71 USD
Massima perdita consecutiva: -10.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
TitanFX-06
0.00 × 12
FBS-Real-4
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
IronFXBM-Real11
0.00 × 6
GBEbrokers-Live
0.00 × 2
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
IronFX-Real11
0.00 × 3
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-09
0.00 × 6
VantageInternational-Live 3
0.00 × 3
EagleFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real8
0.00 × 8
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 7
Fyntura-Live
0.00 × 7
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AMarkets-Real
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 1
IFCMarkets-Real
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
DecodeGlobalLtd-Main Server
0.00 × 17
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
97 più
High-frequency trading of gold
Non ci sono recensioni
2025.10.15 23:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.15 23:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
