Yuan Tan

Banyan tree

Yuan Tan
0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 378%
Exness-Real9
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 234
盈利交易:
1 623 (72.64%)
亏损交易:
611 (27.35%)
最好交易:
9 892.47 USD
最差交易:
-9 937.39 USD
毛利:
82 817.36 USD (5 881 682 pips)
毛利亏损:
-65 291.50 USD (4 626 330 pips)
最大连续赢利:
38 (1 405.22 USD)
最大连续盈利:
10 451.55 USD (18)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
100.30%
最近交易:
19 几分钟前
每周交易:
133
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.76
长期交易:
1 221 (54.66%)
短期交易:
1 013 (45.34%)
利润因子:
1.27
预期回报:
7.85 USD
平均利润:
51.03 USD
平均损失:
-106.86 USD
最大连续失误:
25 (-80.85 USD)
最大连续亏损:
-9 937.39 USD (1)
每月增长:
69.68%
年度预测:
845.48%
算法交易:
45%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9 937.39 USD (32.69%)
相对跌幅:
结余:
42.77% (8 454.75 USD)
净值:
44.42% (7 511.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1193
AUDNZD 711
AUDCAD 173
NZDCAD 131
USOIL 9
BTCUSD 8
EURUSD 4
XAGUSD 3
ETHUSD 1
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 16K
AUDNZD 190
AUDCAD 460
NZDCAD 284
USOIL 488
BTCUSD 95
EURUSD 77
XAGUSD 114
ETHUSD 0
USDJPY 79
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 430K
AUDNZD 13K
AUDCAD 58K
NZDCAD 25K
USOIL 4.3K
BTCUSD 721K
EURUSD 322
XAGUSD 2.6K
ETHUSD 399
USDJPY 618
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +9 892.47 USD
最差交易: -9 937 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 405.22 USD
最大连续亏损: -80.85 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.51 × 141
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.60 × 5
LiteFinanceVC-Live-03
0.61 × 41
154 更多...
黄金高频交易
没有评论
2025.12.26 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 06:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 13:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 05:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 10:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 00:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
