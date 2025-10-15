- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 234
盈利交易:
1 623 (72.64%)
亏损交易:
611 (27.35%)
最好交易:
9 892.47 USD
最差交易:
-9 937.39 USD
毛利:
82 817.36 USD (5 881 682 pips)
毛利亏损:
-65 291.50 USD (4 626 330 pips)
最大连续赢利:
38 (1 405.22 USD)
最大连续盈利:
10 451.55 USD (18)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
100.30%
最近交易:
19 几分钟前
每周交易:
133
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.76
长期交易:
1 221 (54.66%)
短期交易:
1 013 (45.34%)
利润因子:
1.27
预期回报:
7.85 USD
平均利润:
51.03 USD
平均损失:
-106.86 USD
最大连续失误:
25 (-80.85 USD)
最大连续亏损:
-9 937.39 USD (1)
每月增长:
69.68%
年度预测:
845.48%
算法交易:
45%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9 937.39 USD (32.69%)
相对跌幅:
结余:
42.77% (8 454.75 USD)
净值:
44.42% (7 511.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1193
|AUDNZD
|711
|AUDCAD
|173
|NZDCAD
|131
|USOIL
|9
|BTCUSD
|8
|EURUSD
|4
|XAGUSD
|3
|ETHUSD
|1
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|16K
|AUDNZD
|190
|AUDCAD
|460
|NZDCAD
|284
|USOIL
|488
|BTCUSD
|95
|EURUSD
|77
|XAGUSD
|114
|ETHUSD
|0
|USDJPY
|79
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|430K
|AUDNZD
|13K
|AUDCAD
|58K
|NZDCAD
|25K
|USOIL
|4.3K
|BTCUSD
|721K
|EURUSD
|322
|XAGUSD
|2.6K
|ETHUSD
|399
|USDJPY
|618
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9 892.47 USD
最差交易: -9 937 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 405.22 USD
最大连续亏损: -80.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 141
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.60 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.61 × 41
黄金高频交易
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
378%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
16
45%
2 234
72%
100%
1.26
7.85
USD
USD
44%
1:100