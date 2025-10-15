SinaisSeções
Yuan Tan

Banyan tree

Yuan Tan
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 384%
Exness-Real9
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 237
Negociações com lucro:
1 626 (72.68%)
Negociações com perda:
611 (27.31%)
Melhor negociação:
9 892.47 USD
Pior negociação:
-9 937.39 USD
Lucro bruto:
83 067.62 USD (5 906 916 pips)
Perda bruta:
-65 291.50 USD (4 626 330 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (1 405.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 451.55 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
100.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
132
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.79
Negociações longas:
1 224 (54.72%)
Negociações curtas:
1 013 (45.28%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
7.95 USD
Lucro médio:
51.09 USD
Perda média:
-106.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-80.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9 937.39 USD (1)
Crescimento mensal:
43.12%
Previsão anual:
523.17%
Algotrading:
45%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9 937.39 USD (32.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.77% (8 454.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.42% (7 511.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1196
AUDNZD 711
AUDCAD 173
NZDCAD 131
USOIL 9
BTCUSD 8
EURUSD 4
XAGUSD 3
ETHUSD 1
USDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 16K
AUDNZD 190
AUDCAD 460
NZDCAD 284
USOIL 488
BTCUSD 95
EURUSD 77
XAGUSD 114
ETHUSD 0
USDJPY 79
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 455K
AUDNZD 13K
AUDCAD 58K
NZDCAD 25K
USOIL 4.3K
BTCUSD 721K
EURUSD 322
XAGUSD 2.6K
ETHUSD 399
USDJPY 618
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9 892.47 USD
Pior negociação: -9 937 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 405.22 USD
Máxima perda consecutiva: -80.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Pro-2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 3
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 9
RoboForex-Pro
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
HantecMarkets-Server1
0.00 × 6
VantageGlobalPrime-Live
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 7
0.00 × 1
MaxrichGroup-Real
0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
EnviLLC-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.20 × 5
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 8
Exness-Real26
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live24
0.36 × 25
EagleFX-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live09
0.51 × 141
Darwinex-Live-2
0.56 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.60 × 42
ICMarketsSC-Live31
0.60 × 5
LiteFinanceVC-Live-03
0.61 × 41
154 mais ...
High-frequency trading of gold
Sem comentários
2025.12.26 06:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 03:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 06:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 13:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 12:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 10:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 05:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 16:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 12:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 10:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 00:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
