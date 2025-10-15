- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 237
Negociações com lucro:
1 626 (72.68%)
Negociações com perda:
611 (27.31%)
Melhor negociação:
9 892.47 USD
Pior negociação:
-9 937.39 USD
Lucro bruto:
83 067.62 USD (5 906 916 pips)
Perda bruta:
-65 291.50 USD (4 626 330 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (1 405.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 451.55 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
100.30%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
132
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.79
Negociações longas:
1 224 (54.72%)
Negociações curtas:
1 013 (45.28%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
7.95 USD
Lucro médio:
51.09 USD
Perda média:
-106.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-80.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9 937.39 USD (1)
Crescimento mensal:
43.12%
Previsão anual:
523.17%
Algotrading:
45%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9 937.39 USD (32.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
42.77% (8 454.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.42% (7 511.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1196
|AUDNZD
|711
|AUDCAD
|173
|NZDCAD
|131
|USOIL
|9
|BTCUSD
|8
|EURUSD
|4
|XAGUSD
|3
|ETHUSD
|1
|USDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|16K
|AUDNZD
|190
|AUDCAD
|460
|NZDCAD
|284
|USOIL
|488
|BTCUSD
|95
|EURUSD
|77
|XAGUSD
|114
|ETHUSD
|0
|USDJPY
|79
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|455K
|AUDNZD
|13K
|AUDCAD
|58K
|NZDCAD
|25K
|USOIL
|4.3K
|BTCUSD
|721K
|EURUSD
|322
|XAGUSD
|2.6K
|ETHUSD
|399
|USDJPY
|618
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9 892.47 USD
Pior negociação: -9 937 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 405.22 USD
Máxima perda consecutiva: -80.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-Pro-2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 3
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 6
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 7
|0.00 × 1
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
EnviLLC-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 8
|
Exness-Real26
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.36 × 25
|
EagleFX-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live09
|0.51 × 141
|
Darwinex-Live-2
|0.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live18
|0.60 × 42
|
ICMarketsSC-Live31
|0.60 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.61 × 41
High-frequency trading of gold
Sem comentários
