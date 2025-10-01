シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Stealth
Andrei Kalinin

Stealth

Andrei Kalinin
レビュー0件
48週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -57%
Bybit-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 933
利益トレード:
3 585 (72.67%)
損失トレード:
1 348 (27.33%)
ベストトレード:
1 582.50 UST
最悪のトレード:
-4 603.20 UST
総利益:
76 499.24 UST (12 741 147 pips)
総損失:
-77 984.29 UST (10 676 894 pips)
最大連続の勝ち:
81 (350.30 UST)
最大連続利益:
2 510.10 UST (16)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
96.64%
最大入金額:
11.25%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
77
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-0.16
長いトレード:
2 686 (54.45%)
短いトレード:
2 247 (45.55%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.30 UST
平均利益:
21.34 UST
平均損失:
-57.85 UST
最大連続の負け:
24 (-3 183.95 UST)
最大連続損失:
-4 980.61 UST (3)
月間成長:
1.99%
年間予想:
24.16%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 846.72 UST
最大の:
9 462.47 UST (184.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
93.16% (1 740.92 UST)
エクイティによる:
47.93% (7 005.18 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100 2126
XAUUSD+ 1364
EURUSD+ 596
GBPUSD+ 155
BTCUSDT 139
XAGUSD 100
ETHUSDT 81
XRPUSDT 62
SOLUSDT 37
ADAUSDT 35
USDJPY+ 35
DOGEUSDT 23
XAUEUR+ 23
LINKUSDT 22
Nikkei225 21
USOUSD 18
USDCAD+ 13
USDCHF+ 12
AUDUSD+ 9
PEOPLEUSDT 7
NZDUSD+ 6
NVIDIA 6
TONUSDT 5
1000RATSUSDT 5
SP500 5
ONDOUSDT 3
BNBUSDT 3
GBPJPY+ 3
AAPL 3
XPDUSD 3
WIFUSDT 2
GALAUSDT 2
AVAXUSDT 2
SUSDT 2
JASMYUSDT 2
OPUSDT 1
SUIUSDT 1
UKOUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100 816
XAUUSD+ -1.2K
EURUSD+ 706
GBPUSD+ -818
BTCUSDT -96
XAGUSD 100
ETHUSDT -196
XRPUSDT -171
SOLUSDT -206
ADAUSDT 46
USDJPY+ -737
DOGEUSDT -15
XAUEUR+ -16
LINKUSDT -55
Nikkei225 272
USOUSD 37
USDCAD+ -85
USDCHF+ 206
AUDUSD+ -6
PEOPLEUSDT -100
NZDUSD+ -5
NVIDIA -32
TONUSDT 11
1000RATSUSDT 8
SP500 63
ONDOUSDT -2
BNBUSDT 1
GBPJPY+ -108
AAPL 5
XPDUSD 100
WIFUSDT 1
GALAUSDT 0
AVAXUSDT 9
SUSDT 44
JASMYUSDT 0
OPUSDT -4
SUIUSDT -2
UKOUSD 2
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100 939K
XAUUSD+ 37K
EURUSD+ 8.1K
GBPUSD+ -7.4K
BTCUSDT 746K
XAGUSD 1.6K
ETHUSDT -66K
XRPUSDT -5.9K
SOLUSDT -22K
ADAUSDT 1.6K
USDJPY+ -1.7K
DOGEUSDT -1.2K
XAUEUR+ -5.5K
LINKUSDT -2.6K
Nikkei225 423K
USOUSD 1K
USDCAD+ 77
USDCHF+ 760
AUDUSD+ 78
PEOPLEUSDT -981
NZDUSD+ 8
NVIDIA 277
TONUSDT 2.5K
1000RATSUSDT 81
SP500 7.7K
ONDOUSDT 553
BNBUSDT 480
GBPJPY+ -712
AAPL 546
XPDUSD 10K
WIFUSDT 69
GALAUSDT -8
AVAXUSDT 708
SUSDT 446
JASMYUSDT -1K
OPUSDT -425
SUIUSDT -2.1K
UKOUSD 226
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 582.50 UST
最悪のトレード: -4 603 UST
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +350.30 UST
最大連続損失: -3 183.95 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Bybit-Live
11.55 × 55
レビューなし
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 13:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 19:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 21:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 20:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 07:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 07:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
