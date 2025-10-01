- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 933
利益トレード:
3 585 (72.67%)
損失トレード:
1 348 (27.33%)
ベストトレード:
1 582.50 UST
最悪のトレード:
-4 603.20 UST
総利益:
76 499.24 UST (12 741 147 pips)
総損失:
-77 984.29 UST (10 676 894 pips)
最大連続の勝ち:
81 (350.30 UST)
最大連続利益:
2 510.10 UST (16)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
96.64%
最大入金額:
11.25%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
77
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-0.16
長いトレード:
2 686 (54.45%)
短いトレード:
2 247 (45.55%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.30 UST
平均利益:
21.34 UST
平均損失:
-57.85 UST
最大連続の負け:
24 (-3 183.95 UST)
最大連続損失:
-4 980.61 UST (3)
月間成長:
1.99%
年間予想:
24.16%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 846.72 UST
最大の:
9 462.47 UST (184.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
93.16% (1 740.92 UST)
エクイティによる:
47.93% (7 005.18 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|2126
|XAUUSD+
|1364
|EURUSD+
|596
|GBPUSD+
|155
|BTCUSDT
|139
|XAGUSD
|100
|ETHUSDT
|81
|XRPUSDT
|62
|SOLUSDT
|37
|ADAUSDT
|35
|USDJPY+
|35
|DOGEUSDT
|23
|XAUEUR+
|23
|LINKUSDT
|22
|Nikkei225
|21
|USOUSD
|18
|USDCAD+
|13
|USDCHF+
|12
|AUDUSD+
|9
|PEOPLEUSDT
|7
|NZDUSD+
|6
|NVIDIA
|6
|TONUSDT
|5
|1000RATSUSDT
|5
|SP500
|5
|ONDOUSDT
|3
|BNBUSDT
|3
|GBPJPY+
|3
|AAPL
|3
|XPDUSD
|3
|WIFUSDT
|2
|GALAUSDT
|2
|AVAXUSDT
|2
|SUSDT
|2
|JASMYUSDT
|2
|OPUSDT
|1
|SUIUSDT
|1
|UKOUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|816
|XAUUSD+
|-1.2K
|EURUSD+
|706
|GBPUSD+
|-818
|BTCUSDT
|-96
|XAGUSD
|100
|ETHUSDT
|-196
|XRPUSDT
|-171
|SOLUSDT
|-206
|ADAUSDT
|46
|USDJPY+
|-737
|DOGEUSDT
|-15
|XAUEUR+
|-16
|LINKUSDT
|-55
|Nikkei225
|272
|USOUSD
|37
|USDCAD+
|-85
|USDCHF+
|206
|AUDUSD+
|-6
|PEOPLEUSDT
|-100
|NZDUSD+
|-5
|NVIDIA
|-32
|TONUSDT
|11
|1000RATSUSDT
|8
|SP500
|63
|ONDOUSDT
|-2
|BNBUSDT
|1
|GBPJPY+
|-108
|AAPL
|5
|XPDUSD
|100
|WIFUSDT
|1
|GALAUSDT
|0
|AVAXUSDT
|9
|SUSDT
|44
|JASMYUSDT
|0
|OPUSDT
|-4
|SUIUSDT
|-2
|UKOUSD
|2
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|939K
|XAUUSD+
|37K
|EURUSD+
|8.1K
|GBPUSD+
|-7.4K
|BTCUSDT
|746K
|XAGUSD
|1.6K
|ETHUSDT
|-66K
|XRPUSDT
|-5.9K
|SOLUSDT
|-22K
|ADAUSDT
|1.6K
|USDJPY+
|-1.7K
|DOGEUSDT
|-1.2K
|XAUEUR+
|-5.5K
|LINKUSDT
|-2.6K
|Nikkei225
|423K
|USOUSD
|1K
|USDCAD+
|77
|USDCHF+
|760
|AUDUSD+
|78
|PEOPLEUSDT
|-981
|NZDUSD+
|8
|NVIDIA
|277
|TONUSDT
|2.5K
|1000RATSUSDT
|81
|SP500
|7.7K
|ONDOUSDT
|553
|BNBUSDT
|480
|GBPJPY+
|-712
|AAPL
|546
|XPDUSD
|10K
|WIFUSDT
|69
|GALAUSDT
|-8
|AVAXUSDT
|708
|SUSDT
|446
|JASMYUSDT
|-1K
|OPUSDT
|-425
|SUIUSDT
|-2.1K
|UKOUSD
|226
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 582.50 UST
最悪のトレード: -4 603 UST
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +350.30 UST
最大連続損失: -3 183.95 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Bybit-Live
|11.55 × 55
