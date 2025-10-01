SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Stealth
Andrei Kalinin

Stealth

Andrei Kalinin
0 comentarios
48 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 -57%
Bybit-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 933
Transacciones Rentables:
3 585 (72.67%)
Transacciones Irrentables:
1 348 (27.33%)
Mejor transacción:
1 582.50 UST
Peor transacción:
-4 603.20 UST
Beneficio Bruto:
76 499.24 UST (12 741 147 pips)
Pérdidas Brutas:
-77 984.29 UST (10 676 894 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
81 (350.30 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
2 510.10 UST (16)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
96.64%
Carga máxima del depósito:
11.25%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
77
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
-0.16
Transacciones Largas:
2 686 (54.45%)
Transacciones Cortas:
2 247 (45.55%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-0.30 UST
Beneficio medio:
21.34 UST
Pérdidas medias:
-57.85 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-3 183.95 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 980.61 UST (3)
Crecimiento al mes:
1.99%
Pronóstico anual:
24.16%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 846.72 UST
Máxima:
9 462.47 UST (184.97%)
Reducción relativa:
De balance:
93.16% (1 740.92 UST)
De fondos:
47.93% (7 005.18 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100 2126
XAUUSD+ 1364
EURUSD+ 596
GBPUSD+ 155
BTCUSDT 139
XAGUSD 100
ETHUSDT 81
XRPUSDT 62
SOLUSDT 37
ADAUSDT 35
USDJPY+ 35
DOGEUSDT 23
XAUEUR+ 23
LINKUSDT 22
Nikkei225 21
USOUSD 18
USDCAD+ 13
USDCHF+ 12
AUDUSD+ 9
PEOPLEUSDT 7
NZDUSD+ 6
NVIDIA 6
TONUSDT 5
1000RATSUSDT 5
SP500 5
ONDOUSDT 3
BNBUSDT 3
GBPJPY+ 3
AAPL 3
XPDUSD 3
WIFUSDT 2
GALAUSDT 2
AVAXUSDT 2
SUSDT 2
JASMYUSDT 2
OPUSDT 1
SUIUSDT 1
UKOUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100 816
XAUUSD+ -1.2K
EURUSD+ 706
GBPUSD+ -818
BTCUSDT -96
XAGUSD 100
ETHUSDT -196
XRPUSDT -171
SOLUSDT -206
ADAUSDT 46
USDJPY+ -737
DOGEUSDT -15
XAUEUR+ -16
LINKUSDT -55
Nikkei225 272
USOUSD 37
USDCAD+ -85
USDCHF+ 206
AUDUSD+ -6
PEOPLEUSDT -100
NZDUSD+ -5
NVIDIA -32
TONUSDT 11
1000RATSUSDT 8
SP500 63
ONDOUSDT -2
BNBUSDT 1
GBPJPY+ -108
AAPL 5
XPDUSD 100
WIFUSDT 1
GALAUSDT 0
AVAXUSDT 9
SUSDT 44
JASMYUSDT 0
OPUSDT -4
SUIUSDT -2
UKOUSD 2
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100 939K
XAUUSD+ 37K
EURUSD+ 8.1K
GBPUSD+ -7.4K
BTCUSDT 746K
XAGUSD 1.6K
ETHUSDT -66K
XRPUSDT -5.9K
SOLUSDT -22K
ADAUSDT 1.6K
USDJPY+ -1.7K
DOGEUSDT -1.2K
XAUEUR+ -5.5K
LINKUSDT -2.6K
Nikkei225 423K
USOUSD 1K
USDCAD+ 77
USDCHF+ 760
AUDUSD+ 78
PEOPLEUSDT -981
NZDUSD+ 8
NVIDIA 277
TONUSDT 2.5K
1000RATSUSDT 81
SP500 7.7K
ONDOUSDT 553
BNBUSDT 480
GBPJPY+ -712
AAPL 546
XPDUSD 10K
WIFUSDT 69
GALAUSDT -8
AVAXUSDT 708
SUSDT 446
JASMYUSDT -1K
OPUSDT -425
SUIUSDT -2.1K
UKOUSD 226
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 582.50 UST
Peor transacción: -4 603 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +350.30 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -3 183.95 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Bybit-Live
11.55 × 55
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 13:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 19:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 21:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 20:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 07:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 07:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Stealth
100 USD al mes
-57%
0
0
USD
8.5K
UST
48
0%
4 933
72%
97%
0.98
-0.30
UST
93%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.