Total de Trades:
4 933
Transacciones Rentables:
3 585 (72.67%)
Transacciones Irrentables:
1 348 (27.33%)
Mejor transacción:
1 582.50 UST
Peor transacción:
-4 603.20 UST
Beneficio Bruto:
76 499.24 UST (12 741 147 pips)
Pérdidas Brutas:
-77 984.29 UST (10 676 894 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
81 (350.30 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
2 510.10 UST (16)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
96.64%
Carga máxima del depósito:
11.25%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
77
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
-0.16
Transacciones Largas:
2 686 (54.45%)
Transacciones Cortas:
2 247 (45.55%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-0.30 UST
Beneficio medio:
21.34 UST
Pérdidas medias:
-57.85 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-3 183.95 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 980.61 UST (3)
Crecimiento al mes:
1.99%
Pronóstico anual:
24.16%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 846.72 UST
Máxima:
9 462.47 UST (184.97%)
Reducción relativa:
De balance:
93.16% (1 740.92 UST)
De fondos:
47.93% (7 005.18 UST)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NAS100
|2126
|XAUUSD+
|1364
|EURUSD+
|596
|GBPUSD+
|155
|BTCUSDT
|139
|XAGUSD
|100
|ETHUSDT
|81
|XRPUSDT
|62
|SOLUSDT
|37
|ADAUSDT
|35
|USDJPY+
|35
|DOGEUSDT
|23
|XAUEUR+
|23
|LINKUSDT
|22
|Nikkei225
|21
|USOUSD
|18
|USDCAD+
|13
|USDCHF+
|12
|AUDUSD+
|9
|PEOPLEUSDT
|7
|NZDUSD+
|6
|NVIDIA
|6
|TONUSDT
|5
|1000RATSUSDT
|5
|SP500
|5
|ONDOUSDT
|3
|BNBUSDT
|3
|GBPJPY+
|3
|AAPL
|3
|XPDUSD
|3
|WIFUSDT
|2
|GALAUSDT
|2
|AVAXUSDT
|2
|SUSDT
|2
|JASMYUSDT
|2
|OPUSDT
|1
|SUIUSDT
|1
|UKOUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NAS100
|816
|XAUUSD+
|-1.2K
|EURUSD+
|706
|GBPUSD+
|-818
|BTCUSDT
|-96
|XAGUSD
|100
|ETHUSDT
|-196
|XRPUSDT
|-171
|SOLUSDT
|-206
|ADAUSDT
|46
|USDJPY+
|-737
|DOGEUSDT
|-15
|XAUEUR+
|-16
|LINKUSDT
|-55
|Nikkei225
|272
|USOUSD
|37
|USDCAD+
|-85
|USDCHF+
|206
|AUDUSD+
|-6
|PEOPLEUSDT
|-100
|NZDUSD+
|-5
|NVIDIA
|-32
|TONUSDT
|11
|1000RATSUSDT
|8
|SP500
|63
|ONDOUSDT
|-2
|BNBUSDT
|1
|GBPJPY+
|-108
|AAPL
|5
|XPDUSD
|100
|WIFUSDT
|1
|GALAUSDT
|0
|AVAXUSDT
|9
|SUSDT
|44
|JASMYUSDT
|0
|OPUSDT
|-4
|SUIUSDT
|-2
|UKOUSD
|2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NAS100
|939K
|XAUUSD+
|37K
|EURUSD+
|8.1K
|GBPUSD+
|-7.4K
|BTCUSDT
|746K
|XAGUSD
|1.6K
|ETHUSDT
|-66K
|XRPUSDT
|-5.9K
|SOLUSDT
|-22K
|ADAUSDT
|1.6K
|USDJPY+
|-1.7K
|DOGEUSDT
|-1.2K
|XAUEUR+
|-5.5K
|LINKUSDT
|-2.6K
|Nikkei225
|423K
|USOUSD
|1K
|USDCAD+
|77
|USDCHF+
|760
|AUDUSD+
|78
|PEOPLEUSDT
|-981
|NZDUSD+
|8
|NVIDIA
|277
|TONUSDT
|2.5K
|1000RATSUSDT
|81
|SP500
|7.7K
|ONDOUSDT
|553
|BNBUSDT
|480
|GBPJPY+
|-712
|AAPL
|546
|XPDUSD
|10K
|WIFUSDT
|69
|GALAUSDT
|-8
|AVAXUSDT
|708
|SUSDT
|446
|JASMYUSDT
|-1K
|OPUSDT
|-425
|SUIUSDT
|-2.1K
|UKOUSD
|226
Mejor transacción: +1 582.50 UST
Peor transacción: -4 603 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +350.30 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -3 183.95 UST
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Bybit-Live
|11.55 × 55
No hay comentarios
