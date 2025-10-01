- Croissance
Trades:
2 927
Bénéfice trades:
2 170 (74.13%)
Perte trades:
757 (25.86%)
Meilleure transaction:
526.44 UST
Pire transaction:
-867.55 UST
Bénéfice brut:
28 350.50 UST (8 597 947 pips)
Perte brute:
-27 818.67 UST (7 154 754 pips)
Gains consécutifs maximales:
81 (350.30 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
1 645.89 UST (17)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.26%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
130
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.10
Longs trades:
1 640 (56.03%)
Courts trades:
1 287 (43.97%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.18 UST
Bénéfice moyen:
13.06 UST
Perte moyenne:
-36.75 UST
Pertes consécutives maximales:
24 (-3 183.95 UST)
Perte consécutive maximale:
-3 183.95 UST (24)
Croissance mensuelle:
24.15%
Prévision annuelle:
293.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 463.46 UST
Maximal:
5 464.39 UST (121.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
93.16% (1 740.92 UST)
Par fonds propres:
1.60% (56.53 UST)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|NAS100
|1279
|XAUUSD+
|724
|EURUSD+
|331
|BTCUSDT
|139
|GBPUSD+
|87
|ETHUSDT
|81
|XRPUSDT
|62
|SOLUSDT
|37
|ADAUSDT
|35
|DOGEUSDT
|23
|XAUEUR+
|23
|LINKUSDT
|22
|USOUSD
|15
|USDCHF+
|9
|PEOPLEUSDT
|7
|USDJPY+
|7
|TONUSDT
|5
|1000RATSUSDT
|5
|AUDUSD+
|4
|ONDOUSDT
|3
|BNBUSDT
|3
|USDCAD+
|3
|GBPJPY+
|3
|AAPL
|3
|WIFUSDT
|2
|GALAUSDT
|2
|AVAXUSDT
|2
|SUSDT
|2
|JASMYUSDT
|2
|NZDUSD+
|2
|SP500
|2
|OPUSDT
|1
|SUIUSDT
|1
|UKOUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|NAS100
|1.6K
|XAUUSD+
|-553
|EURUSD+
|170
|BTCUSDT
|-96
|GBPUSD+
|-145
|ETHUSDT
|-196
|XRPUSDT
|-171
|SOLUSDT
|-206
|ADAUSDT
|46
|DOGEUSDT
|-15
|XAUEUR+
|-16
|LINKUSDT
|-55
|USOUSD
|48
|USDCHF+
|139
|PEOPLEUSDT
|-100
|USDJPY+
|12
|TONUSDT
|11
|1000RATSUSDT
|8
|AUDUSD+
|11
|ONDOUSDT
|-2
|BNBUSDT
|1
|USDCAD+
|43
|GBPJPY+
|-108
|AAPL
|5
|WIFUSDT
|1
|GALAUSDT
|0
|AVAXUSDT
|9
|SUSDT
|44
|JASMYUSDT
|0
|NZDUSD+
|21
|SP500
|-3
|OPUSDT
|-4
|SUIUSDT
|-2
|UKOUSD
|2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|NAS100
|742K
|XAUUSD+
|50K
|EURUSD+
|4.6K
|BTCUSDT
|746K
|GBPUSD+
|-980
|ETHUSDT
|-66K
|XRPUSDT
|-5.9K
|SOLUSDT
|-22K
|ADAUSDT
|1.6K
|DOGEUSDT
|-1.2K
|XAUEUR+
|-5.5K
|LINKUSDT
|-2.6K
|USOUSD
|932
|USDCHF+
|532
|PEOPLEUSDT
|-981
|USDJPY+
|273
|TONUSDT
|2.5K
|1000RATSUSDT
|81
|AUDUSD+
|137
|ONDOUSDT
|553
|BNBUSDT
|480
|USDCAD+
|631
|GBPJPY+
|-712
|AAPL
|546
|WIFUSDT
|69
|GALAUSDT
|-8
|AVAXUSDT
|708
|SUSDT
|446
|JASMYUSDT
|-1K
|NZDUSD+
|126
|SP500
|197
|OPUSDT
|-425
|SUIUSDT
|-2.1K
|UKOUSD
|226
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
