Andrei Kalinin

Stealth

Andrei Kalinin
0 avis
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -50%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 927
Bénéfice trades:
2 170 (74.13%)
Perte trades:
757 (25.86%)
Meilleure transaction:
526.44 UST
Pire transaction:
-867.55 UST
Bénéfice brut:
28 350.50 UST (8 597 947 pips)
Perte brute:
-27 818.67 UST (7 154 754 pips)
Gains consécutifs maximales:
81 (350.30 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
1 645.89 UST (17)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.26%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
130
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.10
Longs trades:
1 640 (56.03%)
Courts trades:
1 287 (43.97%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.18 UST
Bénéfice moyen:
13.06 UST
Perte moyenne:
-36.75 UST
Pertes consécutives maximales:
24 (-3 183.95 UST)
Perte consécutive maximale:
-3 183.95 UST (24)
Croissance mensuelle:
24.15%
Prévision annuelle:
293.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 463.46 UST
Maximal:
5 464.39 UST (121.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
93.16% (1 740.92 UST)
Par fonds propres:
1.60% (56.53 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 1279
XAUUSD+ 724
EURUSD+ 331
BTCUSDT 139
GBPUSD+ 87
ETHUSDT 81
XRPUSDT 62
SOLUSDT 37
ADAUSDT 35
DOGEUSDT 23
XAUEUR+ 23
LINKUSDT 22
USOUSD 15
USDCHF+ 9
PEOPLEUSDT 7
USDJPY+ 7
TONUSDT 5
1000RATSUSDT 5
AUDUSD+ 4
ONDOUSDT 3
BNBUSDT 3
USDCAD+ 3
GBPJPY+ 3
AAPL 3
WIFUSDT 2
GALAUSDT 2
AVAXUSDT 2
SUSDT 2
JASMYUSDT 2
NZDUSD+ 2
SP500 2
OPUSDT 1
SUIUSDT 1
UKOUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 1.6K
XAUUSD+ -553
EURUSD+ 170
BTCUSDT -96
GBPUSD+ -145
ETHUSDT -196
XRPUSDT -171
SOLUSDT -206
ADAUSDT 46
DOGEUSDT -15
XAUEUR+ -16
LINKUSDT -55
USOUSD 48
USDCHF+ 139
PEOPLEUSDT -100
USDJPY+ 12
TONUSDT 11
1000RATSUSDT 8
AUDUSD+ 11
ONDOUSDT -2
BNBUSDT 1
USDCAD+ 43
GBPJPY+ -108
AAPL 5
WIFUSDT 1
GALAUSDT 0
AVAXUSDT 9
SUSDT 44
JASMYUSDT 0
NZDUSD+ 21
SP500 -3
OPUSDT -4
SUIUSDT -2
UKOUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 742K
XAUUSD+ 50K
EURUSD+ 4.6K
BTCUSDT 746K
GBPUSD+ -980
ETHUSDT -66K
XRPUSDT -5.9K
SOLUSDT -22K
ADAUSDT 1.6K
DOGEUSDT -1.2K
XAUEUR+ -5.5K
LINKUSDT -2.6K
USOUSD 932
USDCHF+ 532
PEOPLEUSDT -981
USDJPY+ 273
TONUSDT 2.5K
1000RATSUSDT 81
AUDUSD+ 137
ONDOUSDT 553
BNBUSDT 480
USDCAD+ 631
GBPJPY+ -712
AAPL 546
WIFUSDT 69
GALAUSDT -8
AVAXUSDT 708
SUSDT 446
JASMYUSDT -1K
NZDUSD+ 126
SP500 197
OPUSDT -425
SUIUSDT -2.1K
UKOUSD 226
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +526.44 UST
Pire transaction: -868 UST
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 24
Bénéfice consécutif maximal: +350.30 UST
Perte consécutive maximale: -3 183.95 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
11.55 × 55
Aucun avis
2025.10.01 23:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 18:19
A large drawdown may occur on the account again
