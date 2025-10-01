- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
4 913
Profit Trades:
3 570 (72.66%)
Loss Trades:
1 343 (27.34%)
Best trade:
1 582.50 UST
Worst trade:
-4 603.20 UST
Gross Profit:
76 223.00 UST (12 713 081 pips)
Gross Loss:
-77 725.30 UST (10 675 196 pips)
Maximum consecutive wins:
81 (350.30 UST)
Maximal consecutive profit:
2 510.10 UST (16)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
96.64%
Max deposit load:
11.25%
Latest trade:
4 hours ago
Trades per week:
155
Avg holding time:
8 hours
Recovery Factor:
-0.16
Long Trades:
2 674 (54.43%)
Short Trades:
2 239 (45.57%)
Profit Factor:
0.98
Expected Payoff:
-0.31 UST
Average Profit:
21.35 UST
Average Loss:
-57.87 UST
Maximum consecutive losses:
24 (-3 183.95 UST)
Maximal consecutive loss:
-4 980.61 UST (3)
Monthly growth:
-3.28%
Annual Forecast:
-39.79%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
4 846.72 UST
Maximal:
9 462.47 UST (184.97%)
Relative drawdown:
By Balance:
93.16% (1 740.92 UST)
By Equity:
47.93% (7 005.18 UST)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|NAS100
|2120
|XAUUSD+
|1360
|EURUSD+
|593
|GBPUSD+
|152
|BTCUSDT
|139
|XAGUSD
|99
|ETHUSDT
|81
|XRPUSDT
|62
|SOLUSDT
|37
|ADAUSDT
|35
|USDJPY+
|35
|DOGEUSDT
|23
|XAUEUR+
|23
|LINKUSDT
|22
|Nikkei225
|21
|USOUSD
|18
|USDCAD+
|13
|USDCHF+
|12
|AUDUSD+
|8
|PEOPLEUSDT
|7
|NVIDIA
|6
|TONUSDT
|5
|1000RATSUSDT
|5
|NZDUSD+
|5
|SP500
|5
|ONDOUSDT
|3
|BNBUSDT
|3
|GBPJPY+
|3
|AAPL
|3
|WIFUSDT
|2
|GALAUSDT
|2
|AVAXUSDT
|2
|SUSDT
|2
|JASMYUSDT
|2
|XPDUSD
|2
|OPUSDT
|1
|SUIUSDT
|1
|UKOUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|748
|XAUUSD+
|-1.3K
|EURUSD+
|707
|GBPUSD+
|-609
|BTCUSDT
|-96
|XAGUSD
|88
|ETHUSDT
|-196
|XRPUSDT
|-171
|SOLUSDT
|-206
|ADAUSDT
|46
|USDJPY+
|-737
|DOGEUSDT
|-15
|XAUEUR+
|-16
|LINKUSDT
|-55
|Nikkei225
|272
|USOUSD
|37
|USDCAD+
|-85
|USDCHF+
|206
|AUDUSD+
|-10
|PEOPLEUSDT
|-100
|NVIDIA
|-32
|TONUSDT
|11
|1000RATSUSDT
|8
|NZDUSD+
|-3
|SP500
|63
|ONDOUSDT
|-2
|BNBUSDT
|1
|GBPJPY+
|-108
|AAPL
|5
|WIFUSDT
|1
|GALAUSDT
|0
|AVAXUSDT
|9
|SUSDT
|44
|JASMYUSDT
|0
|XPDUSD
|5
|OPUSDT
|-4
|SUIUSDT
|-2
|UKOUSD
|2
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|924K
|XAUUSD+
|34K
|EURUSD+
|8.3K
|GBPUSD+
|-6.1K
|BTCUSDT
|746K
|XAGUSD
|1.3K
|ETHUSDT
|-66K
|XRPUSDT
|-5.9K
|SOLUSDT
|-22K
|ADAUSDT
|1.6K
|USDJPY+
|-1.7K
|DOGEUSDT
|-1.2K
|XAUEUR+
|-5.5K
|LINKUSDT
|-2.6K
|Nikkei225
|423K
|USOUSD
|1K
|USDCAD+
|77
|USDCHF+
|760
|AUDUSD+
|57
|PEOPLEUSDT
|-981
|NVIDIA
|277
|TONUSDT
|2.5K
|1000RATSUSDT
|81
|NZDUSD+
|20
|SP500
|7.7K
|ONDOUSDT
|553
|BNBUSDT
|480
|GBPJPY+
|-712
|AAPL
|546
|WIFUSDT
|69
|GALAUSDT
|-8
|AVAXUSDT
|708
|SUSDT
|446
|JASMYUSDT
|-1K
|XPDUSD
|540
|OPUSDT
|-425
|SUIUSDT
|-2.1K
|UKOUSD
|226
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +1 582.50 UST
Worst trade: -4 603 UST
Maximum consecutive wins: 16
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +350.30 UST
Maximal consecutive loss: -3 183.95 UST
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Bybit-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
100 USD per month
-57%
0
0
USD
USD
8.5K
UST
UST
48
0%
4 913
72%
97%
0.98
-0.31
UST
UST
93%
1:500