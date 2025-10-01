SignalsSections
Andrei Kalinin

Stealth

Andrei Kalinin
0 reviews
48 weeks
0 / 0 USD
Copy for 100 USD per month
growth since 2025 -57%
Bybit-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
4 913
Profit Trades:
3 570 (72.66%)
Loss Trades:
1 343 (27.34%)
Best trade:
1 582.50 UST
Worst trade:
-4 603.20 UST
Gross Profit:
76 223.00 UST (12 713 081 pips)
Gross Loss:
-77 725.30 UST (10 675 196 pips)
Maximum consecutive wins:
81 (350.30 UST)
Maximal consecutive profit:
2 510.10 UST (16)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
96.64%
Max deposit load:
11.25%
Latest trade:
4 hours ago
Trades per week:
155
Avg holding time:
8 hours
Recovery Factor:
-0.16
Long Trades:
2 674 (54.43%)
Short Trades:
2 239 (45.57%)
Profit Factor:
0.98
Expected Payoff:
-0.31 UST
Average Profit:
21.35 UST
Average Loss:
-57.87 UST
Maximum consecutive losses:
24 (-3 183.95 UST)
Maximal consecutive loss:
-4 980.61 UST (3)
Monthly growth:
-3.28%
Annual Forecast:
-39.79%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
4 846.72 UST
Maximal:
9 462.47 UST (184.97%)
Relative drawdown:
By Balance:
93.16% (1 740.92 UST)
By Equity:
47.93% (7 005.18 UST)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
NAS100 2120
XAUUSD+ 1360
EURUSD+ 593
GBPUSD+ 152
BTCUSDT 139
XAGUSD 99
ETHUSDT 81
XRPUSDT 62
SOLUSDT 37
ADAUSDT 35
USDJPY+ 35
DOGEUSDT 23
XAUEUR+ 23
LINKUSDT 22
Nikkei225 21
USOUSD 18
USDCAD+ 13
USDCHF+ 12
AUDUSD+ 8
PEOPLEUSDT 7
NVIDIA 6
TONUSDT 5
1000RATSUSDT 5
NZDUSD+ 5
SP500 5
ONDOUSDT 3
BNBUSDT 3
GBPJPY+ 3
AAPL 3
WIFUSDT 2
GALAUSDT 2
AVAXUSDT 2
SUSDT 2
JASMYUSDT 2
XPDUSD 2
OPUSDT 1
SUIUSDT 1
UKOUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 748
XAUUSD+ -1.3K
EURUSD+ 707
GBPUSD+ -609
BTCUSDT -96
XAGUSD 88
ETHUSDT -196
XRPUSDT -171
SOLUSDT -206
ADAUSDT 46
USDJPY+ -737
DOGEUSDT -15
XAUEUR+ -16
LINKUSDT -55
Nikkei225 272
USOUSD 37
USDCAD+ -85
USDCHF+ 206
AUDUSD+ -10
PEOPLEUSDT -100
NVIDIA -32
TONUSDT 11
1000RATSUSDT 8
NZDUSD+ -3
SP500 63
ONDOUSDT -2
BNBUSDT 1
GBPJPY+ -108
AAPL 5
WIFUSDT 1
GALAUSDT 0
AVAXUSDT 9
SUSDT 44
JASMYUSDT 0
XPDUSD 5
OPUSDT -4
SUIUSDT -2
UKOUSD 2
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 924K
XAUUSD+ 34K
EURUSD+ 8.3K
GBPUSD+ -6.1K
BTCUSDT 746K
XAGUSD 1.3K
ETHUSDT -66K
XRPUSDT -5.9K
SOLUSDT -22K
ADAUSDT 1.6K
USDJPY+ -1.7K
DOGEUSDT -1.2K
XAUEUR+ -5.5K
LINKUSDT -2.6K
Nikkei225 423K
USOUSD 1K
USDCAD+ 77
USDCHF+ 760
AUDUSD+ 57
PEOPLEUSDT -981
NVIDIA 277
TONUSDT 2.5K
1000RATSUSDT 81
NZDUSD+ 20
SP500 7.7K
ONDOUSDT 553
BNBUSDT 480
GBPJPY+ -712
AAPL 546
WIFUSDT 69
GALAUSDT -8
AVAXUSDT 708
SUSDT 446
JASMYUSDT -1K
XPDUSD 540
OPUSDT -425
SUIUSDT -2.1K
UKOUSD 226
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 582.50 UST
Worst trade: -4 603 UST
Maximum consecutive wins: 16
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +350.30 UST
Maximal consecutive loss: -3 183.95 UST

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Bybit-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Bybit-Live
11.55 × 55
