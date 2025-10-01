СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Stealth
Andrei Kalinin

Stealth

Andrei Kalinin
0 отзывов
48 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -57%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 919
Прибыльных трейдов:
3 576 (72.69%)
Убыточных трейдов:
1 343 (27.30%)
Лучший трейд:
1 582.50 UST
Худший трейд:
-4 603.20 UST
Общая прибыль:
76 336.15 UST (12 727 199 pips)
Общий убыток:
-77 732.08 UST (10 675 196 pips)
Макс. серия выигрышей:
81 (350.30 UST)
Макс. прибыль в серии:
2 510.10 UST (16)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
96.64%
Макс. загрузка депозита:
11.25%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
119
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
2 678 (54.44%)
Коротких трейдов:
2 241 (45.56%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.28 UST
Средняя прибыль:
21.35 UST
Средний убыток:
-57.88 UST
Макс. серия проигрышей:
24 (-3 183.95 UST)
Макс. убыток в серии:
-4 980.61 UST (3)
Прирост в месяц:
-4.89%
Годовой прогноз:
-59.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 846.72 UST
Максимальная:
9 462.47 UST (184.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
93.16% (1 740.92 UST)
По эквити:
47.93% (7 005.18 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 2122
XAUUSD+ 1363
EURUSD+ 593
GBPUSD+ 152
BTCUSDT 139
XAGUSD 100
ETHUSDT 81
XRPUSDT 62
SOLUSDT 37
ADAUSDT 35
USDJPY+ 35
DOGEUSDT 23
XAUEUR+ 23
LINKUSDT 22
Nikkei225 21
USOUSD 18
USDCAD+ 13
USDCHF+ 12
AUDUSD+ 8
PEOPLEUSDT 7
NVIDIA 6
TONUSDT 5
1000RATSUSDT 5
NZDUSD+ 5
SP500 5
ONDOUSDT 3
BNBUSDT 3
GBPJPY+ 3
AAPL 3
WIFUSDT 2
GALAUSDT 2
AVAXUSDT 2
SUSDT 2
JASMYUSDT 2
XPDUSD 2
OPUSDT 1
SUIUSDT 1
UKOUSD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 805
XAUUSD+ -1.3K
EURUSD+ 707
GBPUSD+ -609
BTCUSDT -96
XAGUSD 100
ETHUSDT -196
XRPUSDT -171
SOLUSDT -206
ADAUSDT 46
USDJPY+ -737
DOGEUSDT -15
XAUEUR+ -16
LINKUSDT -55
Nikkei225 272
USOUSD 37
USDCAD+ -85
USDCHF+ 206
AUDUSD+ -10
PEOPLEUSDT -100
NVIDIA -32
TONUSDT 11
1000RATSUSDT 8
NZDUSD+ -3
SP500 63
ONDOUSDT -2
BNBUSDT 1
GBPJPY+ -108
AAPL 5
WIFUSDT 1
GALAUSDT 0
AVAXUSDT 9
SUSDT 44
JASMYUSDT 0
XPDUSD 5
OPUSDT -4
SUIUSDT -2
UKOUSD 2
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 936K
XAUUSD+ 36K
EURUSD+ 8.3K
GBPUSD+ -6.1K
BTCUSDT 746K
XAGUSD 1.6K
ETHUSDT -66K
XRPUSDT -5.9K
SOLUSDT -22K
ADAUSDT 1.6K
USDJPY+ -1.7K
DOGEUSDT -1.2K
XAUEUR+ -5.5K
LINKUSDT -2.6K
Nikkei225 423K
USOUSD 1K
USDCAD+ 77
USDCHF+ 760
AUDUSD+ 57
PEOPLEUSDT -981
NVIDIA 277
TONUSDT 2.5K
1000RATSUSDT 81
NZDUSD+ 20
SP500 7.7K
ONDOUSDT 553
BNBUSDT 480
GBPJPY+ -712
AAPL 546
WIFUSDT 69
GALAUSDT -8
AVAXUSDT 708
SUSDT 446
JASMYUSDT -1K
XPDUSD 540
OPUSDT -425
SUIUSDT -2.1K
UKOUSD 226
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 582.50 UST
Худший трейд: -4 603 UST
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +350.30 UST
Макс. убыток в серии: -3 183.95 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Bybit-Live
11.55 × 55
Нет отзывов
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 13:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 19:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 21:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 20:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 07:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 07:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Stealth
100 USD в месяц
-57%
0
0
USD
8.6K
UST
48
0%
4 919
72%
97%
0.98
-0.28
UST
93%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.