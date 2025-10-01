- Прирост
Всего трейдов:
4 919
Прибыльных трейдов:
3 576 (72.69%)
Убыточных трейдов:
1 343 (27.30%)
Лучший трейд:
1 582.50 UST
Худший трейд:
-4 603.20 UST
Общая прибыль:
76 336.15 UST (12 727 199 pips)
Общий убыток:
-77 732.08 UST (10 675 196 pips)
Макс. серия выигрышей:
81 (350.30 UST)
Макс. прибыль в серии:
2 510.10 UST (16)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
96.64%
Макс. загрузка депозита:
11.25%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
119
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-0.15
Длинных трейдов:
2 678 (54.44%)
Коротких трейдов:
2 241 (45.56%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.28 UST
Средняя прибыль:
21.35 UST
Средний убыток:
-57.88 UST
Макс. серия проигрышей:
24 (-3 183.95 UST)
Макс. убыток в серии:
-4 980.61 UST (3)
Прирост в месяц:
-4.89%
Годовой прогноз:
-59.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 846.72 UST
Максимальная:
9 462.47 UST (184.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
93.16% (1 740.92 UST)
По эквити:
47.93% (7 005.18 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|2122
|XAUUSD+
|1363
|EURUSD+
|593
|GBPUSD+
|152
|BTCUSDT
|139
|XAGUSD
|100
|ETHUSDT
|81
|XRPUSDT
|62
|SOLUSDT
|37
|ADAUSDT
|35
|USDJPY+
|35
|DOGEUSDT
|23
|XAUEUR+
|23
|LINKUSDT
|22
|Nikkei225
|21
|USOUSD
|18
|USDCAD+
|13
|USDCHF+
|12
|AUDUSD+
|8
|PEOPLEUSDT
|7
|NVIDIA
|6
|TONUSDT
|5
|1000RATSUSDT
|5
|NZDUSD+
|5
|SP500
|5
|ONDOUSDT
|3
|BNBUSDT
|3
|GBPJPY+
|3
|AAPL
|3
|WIFUSDT
|2
|GALAUSDT
|2
|AVAXUSDT
|2
|SUSDT
|2
|JASMYUSDT
|2
|XPDUSD
|2
|OPUSDT
|1
|SUIUSDT
|1
|UKOUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|805
|XAUUSD+
|-1.3K
|EURUSD+
|707
|GBPUSD+
|-609
|BTCUSDT
|-96
|XAGUSD
|100
|ETHUSDT
|-196
|XRPUSDT
|-171
|SOLUSDT
|-206
|ADAUSDT
|46
|USDJPY+
|-737
|DOGEUSDT
|-15
|XAUEUR+
|-16
|LINKUSDT
|-55
|Nikkei225
|272
|USOUSD
|37
|USDCAD+
|-85
|USDCHF+
|206
|AUDUSD+
|-10
|PEOPLEUSDT
|-100
|NVIDIA
|-32
|TONUSDT
|11
|1000RATSUSDT
|8
|NZDUSD+
|-3
|SP500
|63
|ONDOUSDT
|-2
|BNBUSDT
|1
|GBPJPY+
|-108
|AAPL
|5
|WIFUSDT
|1
|GALAUSDT
|0
|AVAXUSDT
|9
|SUSDT
|44
|JASMYUSDT
|0
|XPDUSD
|5
|OPUSDT
|-4
|SUIUSDT
|-2
|UKOUSD
|2
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|936K
|XAUUSD+
|36K
|EURUSD+
|8.3K
|GBPUSD+
|-6.1K
|BTCUSDT
|746K
|XAGUSD
|1.6K
|ETHUSDT
|-66K
|XRPUSDT
|-5.9K
|SOLUSDT
|-22K
|ADAUSDT
|1.6K
|USDJPY+
|-1.7K
|DOGEUSDT
|-1.2K
|XAUEUR+
|-5.5K
|LINKUSDT
|-2.6K
|Nikkei225
|423K
|USOUSD
|1K
|USDCAD+
|77
|USDCHF+
|760
|AUDUSD+
|57
|PEOPLEUSDT
|-981
|NVIDIA
|277
|TONUSDT
|2.5K
|1000RATSUSDT
|81
|NZDUSD+
|20
|SP500
|7.7K
|ONDOUSDT
|553
|BNBUSDT
|480
|GBPJPY+
|-712
|AAPL
|546
|WIFUSDT
|69
|GALAUSDT
|-8
|AVAXUSDT
|708
|SUSDT
|446
|JASMYUSDT
|-1K
|XPDUSD
|540
|OPUSDT
|-425
|SUIUSDT
|-2.1K
|UKOUSD
|226
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 582.50 UST
Худший трейд: -4 603 UST
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +350.30 UST
Макс. убыток в серии: -3 183.95 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Bybit-Live
|11.55 × 55
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-57%
0
0
USD
USD
8.6K
UST
UST
48
0%
4 919
72%
97%
0.98
-0.28
UST
UST
93%
1:500