- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
4 961
Gewinntrades:
3 609 (72.74%)
Verlusttrades:
1 352 (27.25%)
Bester Trade:
1 582.50 UST
Schlechtester Trade:
-4 603.20 UST
Bruttoprofit:
76 978.41 UST (12 763 786 pips)
Bruttoverlust:
-78 408.29 UST (10 685 030 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
81 (350.30 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 510.10 UST (16)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
96.64%
Max deposit load:
11.25%
Letzter Trade:
34 Minuten
Trades pro Woche:
107
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.15
Long-Positionen:
2 698 (54.38%)
Short-Positionen:
2 263 (45.62%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.29 UST
Durchschnittlicher Profit:
21.33 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-57.99 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-3 183.95 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 980.61 UST (3)
Wachstum pro Monat :
1.84%
Jahresprognose:
22.30%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 846.72 UST
Maximaler:
9 462.47 UST (184.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
93.16% (1 740.92 UST)
Kapital:
47.93% (7 005.18 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|NAS100
|2133
|XAUUSD+
|1370
|EURUSD+
|599
|GBPUSD+
|155
|BTCUSDT
|139
|XAGUSD
|109
|ETHUSDT
|81
|XRPUSDT
|62
|SOLUSDT
|37
|ADAUSDT
|35
|USDJPY+
|35
|DOGEUSDT
|23
|XAUEUR+
|23
|LINKUSDT
|22
|Nikkei225
|21
|USOUSD
|18
|USDCAD+
|13
|AUDUSD+
|12
|USDCHF+
|12
|PEOPLEUSDT
|7
|NZDUSD+
|6
|NVIDIA
|6
|TONUSDT
|5
|1000RATSUSDT
|5
|SP500
|5
|ONDOUSDT
|3
|BNBUSDT
|3
|GBPJPY+
|3
|AAPL
|3
|XPDUSD
|3
|WIFUSDT
|2
|GALAUSDT
|2
|AVAXUSDT
|2
|SUSDT
|2
|JASMYUSDT
|2
|OPUSDT
|1
|SUIUSDT
|1
|UKOUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|NAS100
|820
|XAUUSD+
|-1.2K
|EURUSD+
|811
|GBPUSD+
|-818
|BTCUSDT
|-96
|XAGUSD
|319
|ETHUSDT
|-196
|XRPUSDT
|-171
|SOLUSDT
|-206
|ADAUSDT
|46
|USDJPY+
|-737
|DOGEUSDT
|-15
|XAUEUR+
|-16
|LINKUSDT
|-55
|Nikkei225
|272
|USOUSD
|37
|USDCAD+
|-85
|AUDUSD+
|-306
|USDCHF+
|206
|PEOPLEUSDT
|-100
|NZDUSD+
|-5
|NVIDIA
|-32
|TONUSDT
|11
|1000RATSUSDT
|8
|SP500
|63
|ONDOUSDT
|-2
|BNBUSDT
|1
|GBPJPY+
|-108
|AAPL
|5
|XPDUSD
|100
|WIFUSDT
|1
|GALAUSDT
|0
|AVAXUSDT
|9
|SUSDT
|44
|JASMYUSDT
|0
|OPUSDT
|-4
|SUIUSDT
|-2
|UKOUSD
|2
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|NAS100
|946K
|XAUUSD+
|40K
|EURUSD+
|8.5K
|GBPUSD+
|-7.4K
|BTCUSDT
|746K
|XAGUSD
|6K
|ETHUSDT
|-66K
|XRPUSDT
|-5.9K
|SOLUSDT
|-22K
|ADAUSDT
|1.6K
|USDJPY+
|-1.7K
|DOGEUSDT
|-1.2K
|XAUEUR+
|-5.5K
|LINKUSDT
|-2.6K
|Nikkei225
|423K
|USOUSD
|1K
|USDCAD+
|77
|AUDUSD+
|-435
|USDCHF+
|760
|PEOPLEUSDT
|-981
|NZDUSD+
|8
|NVIDIA
|277
|TONUSDT
|2.5K
|1000RATSUSDT
|81
|SP500
|7.7K
|ONDOUSDT
|553
|BNBUSDT
|480
|GBPJPY+
|-712
|AAPL
|546
|XPDUSD
|10K
|WIFUSDT
|69
|GALAUSDT
|-8
|AVAXUSDT
|708
|SUSDT
|446
|JASMYUSDT
|-1K
|OPUSDT
|-425
|SUIUSDT
|-2.1K
|UKOUSD
|226
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 582.50 UST
Schlechtester Trade: -4 603 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +350.30 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 183.95 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Bybit-Live
|11.55 × 55
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
-57%
0
0
USD
USD
8.6K
UST
UST
48
0%
4 961
72%
97%
0.98
-0.29
UST
UST
93%
1:500