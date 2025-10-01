SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Stealth
Andrei Kalinin

Stealth

Andrei Kalinin
0 Bewertungen
48 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -57%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 961
Gewinntrades:
3 609 (72.74%)
Verlusttrades:
1 352 (27.25%)
Bester Trade:
1 582.50 UST
Schlechtester Trade:
-4 603.20 UST
Bruttoprofit:
76 978.41 UST (12 763 786 pips)
Bruttoverlust:
-78 408.29 UST (10 685 030 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
81 (350.30 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 510.10 UST (16)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
96.64%
Max deposit load:
11.25%
Letzter Trade:
34 Minuten
Trades pro Woche:
107
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.15
Long-Positionen:
2 698 (54.38%)
Short-Positionen:
2 263 (45.62%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.29 UST
Durchschnittlicher Profit:
21.33 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-57.99 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-3 183.95 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 980.61 UST (3)
Wachstum pro Monat :
1.84%
Jahresprognose:
22.30%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 846.72 UST
Maximaler:
9 462.47 UST (184.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
93.16% (1 740.92 UST)
Kapital:
47.93% (7 005.18 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 2133
XAUUSD+ 1370
EURUSD+ 599
GBPUSD+ 155
BTCUSDT 139
XAGUSD 109
ETHUSDT 81
XRPUSDT 62
SOLUSDT 37
ADAUSDT 35
USDJPY+ 35
DOGEUSDT 23
XAUEUR+ 23
LINKUSDT 22
Nikkei225 21
USOUSD 18
USDCAD+ 13
AUDUSD+ 12
USDCHF+ 12
PEOPLEUSDT 7
NZDUSD+ 6
NVIDIA 6
TONUSDT 5
1000RATSUSDT 5
SP500 5
ONDOUSDT 3
BNBUSDT 3
GBPJPY+ 3
AAPL 3
XPDUSD 3
WIFUSDT 2
GALAUSDT 2
AVAXUSDT 2
SUSDT 2
JASMYUSDT 2
OPUSDT 1
SUIUSDT 1
UKOUSD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 820
XAUUSD+ -1.2K
EURUSD+ 811
GBPUSD+ -818
BTCUSDT -96
XAGUSD 319
ETHUSDT -196
XRPUSDT -171
SOLUSDT -206
ADAUSDT 46
USDJPY+ -737
DOGEUSDT -15
XAUEUR+ -16
LINKUSDT -55
Nikkei225 272
USOUSD 37
USDCAD+ -85
AUDUSD+ -306
USDCHF+ 206
PEOPLEUSDT -100
NZDUSD+ -5
NVIDIA -32
TONUSDT 11
1000RATSUSDT 8
SP500 63
ONDOUSDT -2
BNBUSDT 1
GBPJPY+ -108
AAPL 5
XPDUSD 100
WIFUSDT 1
GALAUSDT 0
AVAXUSDT 9
SUSDT 44
JASMYUSDT 0
OPUSDT -4
SUIUSDT -2
UKOUSD 2
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 946K
XAUUSD+ 40K
EURUSD+ 8.5K
GBPUSD+ -7.4K
BTCUSDT 746K
XAGUSD 6K
ETHUSDT -66K
XRPUSDT -5.9K
SOLUSDT -22K
ADAUSDT 1.6K
USDJPY+ -1.7K
DOGEUSDT -1.2K
XAUEUR+ -5.5K
LINKUSDT -2.6K
Nikkei225 423K
USOUSD 1K
USDCAD+ 77
AUDUSD+ -435
USDCHF+ 760
PEOPLEUSDT -981
NZDUSD+ 8
NVIDIA 277
TONUSDT 2.5K
1000RATSUSDT 81
SP500 7.7K
ONDOUSDT 553
BNBUSDT 480
GBPJPY+ -712
AAPL 546
XPDUSD 10K
WIFUSDT 69
GALAUSDT -8
AVAXUSDT 708
SUSDT 446
JASMYUSDT -1K
OPUSDT -425
SUIUSDT -2.1K
UKOUSD 226
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 582.50 UST
Schlechtester Trade: -4 603 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +350.30 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 183.95 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Bybit-Live
11.55 × 55
