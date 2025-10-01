信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Stealth
Andrei Kalinin

Stealth

Andrei Kalinin
48
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 -56%
Bybit-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 921
盈利交易:
3 577 (72.68%)
亏损交易:
1 344 (27.31%)
最好交易:
1 582.50 UST
最差交易:
-4 603.20 UST
毛利:
76 431.39 UST (12 736 765 pips)
毛利亏损:
-77 735.78 UST (10 675 208 pips)
最大连续赢利:
81 (350.30 UST)
最大连续盈利:
2 510.10 UST (16)
夏普比率:
0.02
交易活动:
96.64%
最大入金加载:
11.25%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
82
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.14
长期交易:
2 680 (54.46%)
短期交易:
2 241 (45.54%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.27 UST
平均利润:
21.37 UST
平均损失:
-57.84 UST
最大连续失误:
24 (-3 183.95 UST)
最大连续亏损:
-4 980.61 UST (3)
每月增长:
4.42%
年度预测:
53.57%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 846.72 UST
最大值:
9 462.47 UST (184.97%)
相对跌幅:
结余:
93.16% (1 740.92 UST)
净值:
47.93% (7 005.18 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100 2122
XAUUSD+ 1363
EURUSD+ 593
GBPUSD+ 152
BTCUSDT 139
XAGUSD 100
ETHUSDT 81
XRPUSDT 62
SOLUSDT 37
ADAUSDT 35
USDJPY+ 35
DOGEUSDT 23
XAUEUR+ 23
LINKUSDT 22
Nikkei225 21
USOUSD 18
USDCAD+ 13
USDCHF+ 12
AUDUSD+ 8
PEOPLEUSDT 7
NZDUSD+ 6
NVIDIA 6
TONUSDT 5
1000RATSUSDT 5
SP500 5
ONDOUSDT 3
BNBUSDT 3
GBPJPY+ 3
AAPL 3
XPDUSD 3
WIFUSDT 2
GALAUSDT 2
AVAXUSDT 2
SUSDT 2
JASMYUSDT 2
OPUSDT 1
SUIUSDT 1
UKOUSD 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100 805
XAUUSD+ -1.3K
EURUSD+ 707
GBPUSD+ -609
BTCUSDT -96
XAGUSD 100
ETHUSDT -196
XRPUSDT -171
SOLUSDT -206
ADAUSDT 46
USDJPY+ -737
DOGEUSDT -15
XAUEUR+ -16
LINKUSDT -55
Nikkei225 272
USOUSD 37
USDCAD+ -85
USDCHF+ 206
AUDUSD+ -10
PEOPLEUSDT -100
NZDUSD+ -5
NVIDIA -32
TONUSDT 11
1000RATSUSDT 8
SP500 63
ONDOUSDT -2
BNBUSDT 1
GBPJPY+ -108
AAPL 5
XPDUSD 100
WIFUSDT 1
GALAUSDT 0
AVAXUSDT 9
SUSDT 44
JASMYUSDT 0
OPUSDT -4
SUIUSDT -2
UKOUSD 2
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100 936K
XAUUSD+ 36K
EURUSD+ 8.3K
GBPUSD+ -6.1K
BTCUSDT 746K
XAGUSD 1.6K
ETHUSDT -66K
XRPUSDT -5.9K
SOLUSDT -22K
ADAUSDT 1.6K
USDJPY+ -1.7K
DOGEUSDT -1.2K
XAUEUR+ -5.5K
LINKUSDT -2.6K
Nikkei225 423K
USOUSD 1K
USDCAD+ 77
USDCHF+ 760
AUDUSD+ 57
PEOPLEUSDT -981
NZDUSD+ 8
NVIDIA 277
TONUSDT 2.5K
1000RATSUSDT 81
SP500 7.7K
ONDOUSDT 553
BNBUSDT 480
GBPJPY+ -712
AAPL 546
XPDUSD 10K
WIFUSDT 69
GALAUSDT -8
AVAXUSDT 708
SUSDT 446
JASMYUSDT -1K
OPUSDT -425
SUIUSDT -2.1K
UKOUSD 226
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 582.50 UST
最差交易: -4 603 UST
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +350.30 UST
最大连续亏损: -3 183.95 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Bybit-Live
11.55 × 55
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 13:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 19:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 21:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 20:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 07:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 07:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
