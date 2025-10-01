- 成长
交易:
4 921
盈利交易:
3 577 (72.68%)
亏损交易:
1 344 (27.31%)
最好交易:
1 582.50 UST
最差交易:
-4 603.20 UST
毛利:
76 431.39 UST (12 736 765 pips)
毛利亏损:
-77 735.78 UST (10 675 208 pips)
最大连续赢利:
81 (350.30 UST)
最大连续盈利:
2 510.10 UST (16)
夏普比率:
0.02
交易活动:
96.64%
最大入金加载:
11.25%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
82
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-0.14
长期交易:
2 680 (54.46%)
短期交易:
2 241 (45.54%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.27 UST
平均利润:
21.37 UST
平均损失:
-57.84 UST
最大连续失误:
24 (-3 183.95 UST)
最大连续亏损:
-4 980.61 UST (3)
每月增长:
4.42%
年度预测:
53.57%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 846.72 UST
最大值:
9 462.47 UST (184.97%)
相对跌幅:
结余:
93.16% (1 740.92 UST)
净值:
47.93% (7 005.18 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|2122
|XAUUSD+
|1363
|EURUSD+
|593
|GBPUSD+
|152
|BTCUSDT
|139
|XAGUSD
|100
|ETHUSDT
|81
|XRPUSDT
|62
|SOLUSDT
|37
|ADAUSDT
|35
|USDJPY+
|35
|DOGEUSDT
|23
|XAUEUR+
|23
|LINKUSDT
|22
|Nikkei225
|21
|USOUSD
|18
|USDCAD+
|13
|USDCHF+
|12
|AUDUSD+
|8
|PEOPLEUSDT
|7
|NZDUSD+
|6
|NVIDIA
|6
|TONUSDT
|5
|1000RATSUSDT
|5
|SP500
|5
|ONDOUSDT
|3
|BNBUSDT
|3
|GBPJPY+
|3
|AAPL
|3
|XPDUSD
|3
|WIFUSDT
|2
|GALAUSDT
|2
|AVAXUSDT
|2
|SUSDT
|2
|JASMYUSDT
|2
|OPUSDT
|1
|SUIUSDT
|1
|UKOUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|805
|XAUUSD+
|-1.3K
|EURUSD+
|707
|GBPUSD+
|-609
|BTCUSDT
|-96
|XAGUSD
|100
|ETHUSDT
|-196
|XRPUSDT
|-171
|SOLUSDT
|-206
|ADAUSDT
|46
|USDJPY+
|-737
|DOGEUSDT
|-15
|XAUEUR+
|-16
|LINKUSDT
|-55
|Nikkei225
|272
|USOUSD
|37
|USDCAD+
|-85
|USDCHF+
|206
|AUDUSD+
|-10
|PEOPLEUSDT
|-100
|NZDUSD+
|-5
|NVIDIA
|-32
|TONUSDT
|11
|1000RATSUSDT
|8
|SP500
|63
|ONDOUSDT
|-2
|BNBUSDT
|1
|GBPJPY+
|-108
|AAPL
|5
|XPDUSD
|100
|WIFUSDT
|1
|GALAUSDT
|0
|AVAXUSDT
|9
|SUSDT
|44
|JASMYUSDT
|0
|OPUSDT
|-4
|SUIUSDT
|-2
|UKOUSD
|2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|936K
|XAUUSD+
|36K
|EURUSD+
|8.3K
|GBPUSD+
|-6.1K
|BTCUSDT
|746K
|XAGUSD
|1.6K
|ETHUSDT
|-66K
|XRPUSDT
|-5.9K
|SOLUSDT
|-22K
|ADAUSDT
|1.6K
|USDJPY+
|-1.7K
|DOGEUSDT
|-1.2K
|XAUEUR+
|-5.5K
|LINKUSDT
|-2.6K
|Nikkei225
|423K
|USOUSD
|1K
|USDCAD+
|77
|USDCHF+
|760
|AUDUSD+
|57
|PEOPLEUSDT
|-981
|NZDUSD+
|8
|NVIDIA
|277
|TONUSDT
|2.5K
|1000RATSUSDT
|81
|SP500
|7.7K
|ONDOUSDT
|553
|BNBUSDT
|480
|GBPJPY+
|-712
|AAPL
|546
|XPDUSD
|10K
|WIFUSDT
|69
|GALAUSDT
|-8
|AVAXUSDT
|708
|SUSDT
|446
|JASMYUSDT
|-1K
|OPUSDT
|-425
|SUIUSDT
|-2.1K
|UKOUSD
|226
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 582.50 UST
最差交易: -4 603 UST
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +350.30 UST
最大连续亏损: -3 183.95 UST
