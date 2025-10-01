SinaisSeções
Andrei Kalinin

Stealth

Andrei Kalinin
0 comentários
48 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -57%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 933
Negociações com lucro:
3 585 (72.67%)
Negociações com perda:
1 348 (27.33%)
Melhor negociação:
1 582.50 UST
Pior negociação:
-4 603.20 UST
Lucro bruto:
76 499.24 UST (12 741 147 pips)
Perda bruta:
-77 984.29 UST (10 676 894 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
81 (350.30 UST)
Máximo lucro consecutivo:
2 510.10 UST (16)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
96.64%
Depósito máximo carregado:
11.25%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
77
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
-0.16
Negociações longas:
2 686 (54.45%)
Negociações curtas:
2 247 (45.55%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.30 UST
Lucro médio:
21.34 UST
Perda média:
-57.85 UST
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-3 183.95 UST)
Máxima perda consecutiva:
-4 980.61 UST (3)
Crescimento mensal:
1.99%
Previsão anual:
24.16%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 846.72 UST
Máximo:
9 462.47 UST (184.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
93.16% (1 740.92 UST)
Pelo Capital Líquido:
47.93% (7 005.18 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 2126
XAUUSD+ 1364
EURUSD+ 596
GBPUSD+ 155
BTCUSDT 139
XAGUSD 100
ETHUSDT 81
XRPUSDT 62
SOLUSDT 37
ADAUSDT 35
USDJPY+ 35
DOGEUSDT 23
XAUEUR+ 23
LINKUSDT 22
Nikkei225 21
USOUSD 18
USDCAD+ 13
USDCHF+ 12
AUDUSD+ 9
PEOPLEUSDT 7
NZDUSD+ 6
NVIDIA 6
TONUSDT 5
1000RATSUSDT 5
SP500 5
ONDOUSDT 3
BNBUSDT 3
GBPJPY+ 3
AAPL 3
XPDUSD 3
WIFUSDT 2
GALAUSDT 2
AVAXUSDT 2
SUSDT 2
JASMYUSDT 2
OPUSDT 1
SUIUSDT 1
UKOUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 816
XAUUSD+ -1.2K
EURUSD+ 706
GBPUSD+ -818
BTCUSDT -96
XAGUSD 100
ETHUSDT -196
XRPUSDT -171
SOLUSDT -206
ADAUSDT 46
USDJPY+ -737
DOGEUSDT -15
XAUEUR+ -16
LINKUSDT -55
Nikkei225 272
USOUSD 37
USDCAD+ -85
USDCHF+ 206
AUDUSD+ -6
PEOPLEUSDT -100
NZDUSD+ -5
NVIDIA -32
TONUSDT 11
1000RATSUSDT 8
SP500 63
ONDOUSDT -2
BNBUSDT 1
GBPJPY+ -108
AAPL 5
XPDUSD 100
WIFUSDT 1
GALAUSDT 0
AVAXUSDT 9
SUSDT 44
JASMYUSDT 0
OPUSDT -4
SUIUSDT -2
UKOUSD 2
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 939K
XAUUSD+ 37K
EURUSD+ 8.1K
GBPUSD+ -7.4K
BTCUSDT 746K
XAGUSD 1.6K
ETHUSDT -66K
XRPUSDT -5.9K
SOLUSDT -22K
ADAUSDT 1.6K
USDJPY+ -1.7K
DOGEUSDT -1.2K
XAUEUR+ -5.5K
LINKUSDT -2.6K
Nikkei225 423K
USOUSD 1K
USDCAD+ 77
USDCHF+ 760
AUDUSD+ 78
PEOPLEUSDT -981
NZDUSD+ 8
NVIDIA 277
TONUSDT 2.5K
1000RATSUSDT 81
SP500 7.7K
ONDOUSDT 553
BNBUSDT 480
GBPJPY+ -712
AAPL 546
XPDUSD 10K
WIFUSDT 69
GALAUSDT -8
AVAXUSDT 708
SUSDT 446
JASMYUSDT -1K
OPUSDT -425
SUIUSDT -2.1K
UKOUSD 226
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 582.50 UST
Pior negociação: -4 603 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +350.30 UST
Máxima perda consecutiva: -3 183.95 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Bybit-Live
11.55 × 55
Sem comentários
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 13:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 19:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 21:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 20:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 07:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 07:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
