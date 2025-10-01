- 자본
- 축소
트레이드:
5 050
이익 거래:
3 670 (72.67%)
손실 거래:
1 380 (27.33%)
최고의 거래:
1 582.50 UST
최악의 거래:
-4 603.20 UST
총 수익:
78 942.22 UST (12 954 739 pips)
총 손실:
-81 636.28 UST (10 870 590 pips)
연속 최대 이익:
81 (350.30 UST)
연속 최대 이익:
2 510.10 UST (16)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
96.64%
최대 입금량:
12.77%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
96
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-0.28
롱(주식매수):
2 725 (53.96%)
숏(주식차입매도):
2 325 (46.04%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.53 UST
평균 이익:
21.51 UST
평균 손실:
-59.16 UST
연속 최대 손실:
24 (-3 183.95 UST)
연속 최대 손실:
-4 980.61 UST (3)
월별 성장률:
-15.03%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 846.72 UST
최대한의:
9 462.47 UST (184.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
93.16% (1 740.92 UST)
자본금별:
47.93% (7 005.18 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100
|2168
|XAUUSD+
|1392
|EURUSD+
|602
|GBPUSD+
|155
|BTCUSDT
|139
|XAGUSD
|127
|ETHUSDT
|81
|XRPUSDT
|62
|SOLUSDT
|37
|ADAUSDT
|35
|USDJPY+
|35
|DOGEUSDT
|23
|XAUEUR+
|23
|LINKUSDT
|22
|Nikkei225
|21
|USOUSD
|18
|XPDUSD
|14
|USDCAD+
|13
|AUDUSD+
|12
|USDCHF+
|12
|PEOPLEUSDT
|7
|NZDUSD+
|6
|NVIDIA
|6
|TONUSDT
|5
|1000RATSUSDT
|5
|SP500
|5
|ONDOUSDT
|3
|BNBUSDT
|3
|GBPJPY+
|3
|AAPL
|3
|WIFUSDT
|2
|GALAUSDT
|2
|AVAXUSDT
|2
|SUSDT
|2
|JASMYUSDT
|2
|OPUSDT
|1
|SUIUSDT
|1
|UKOUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100
|1.2K
|XAUUSD+
|-1.5K
|EURUSD+
|839
|GBPUSD+
|-818
|BTCUSDT
|-96
|XAGUSD
|-840
|ETHUSDT
|-196
|XRPUSDT
|-171
|SOLUSDT
|-206
|ADAUSDT
|46
|USDJPY+
|-737
|DOGEUSDT
|-15
|XAUEUR+
|-16
|LINKUSDT
|-55
|Nikkei225
|272
|USOUSD
|37
|XPDUSD
|-171
|USDCAD+
|-85
|AUDUSD+
|-306
|USDCHF+
|206
|PEOPLEUSDT
|-100
|NZDUSD+
|-5
|NVIDIA
|-32
|TONUSDT
|11
|1000RATSUSDT
|8
|SP500
|63
|ONDOUSDT
|-2
|BNBUSDT
|1
|GBPJPY+
|-108
|AAPL
|5
|WIFUSDT
|1
|GALAUSDT
|0
|AVAXUSDT
|9
|SUSDT
|44
|JASMYUSDT
|0
|OPUSDT
|-4
|SUIUSDT
|-2
|UKOUSD
|2
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100
|1M
|XAUUSD+
|9.1K
|EURUSD+
|8.7K
|GBPUSD+
|-7.4K
|BTCUSDT
|746K
|XAGUSD
|-8.7K
|ETHUSDT
|-66K
|XRPUSDT
|-5.9K
|SOLUSDT
|-22K
|ADAUSDT
|1.6K
|USDJPY+
|-1.7K
|DOGEUSDT
|-1.2K
|XAUEUR+
|-5.5K
|LINKUSDT
|-2.6K
|Nikkei225
|423K
|USOUSD
|1K
|XPDUSD
|-18K
|USDCAD+
|77
|AUDUSD+
|-435
|USDCHF+
|760
|PEOPLEUSDT
|-981
|NZDUSD+
|8
|NVIDIA
|277
|TONUSDT
|2.5K
|1000RATSUSDT
|81
|SP500
|7.7K
|ONDOUSDT
|553
|BNBUSDT
|480
|GBPJPY+
|-712
|AAPL
|546
|WIFUSDT
|69
|GALAUSDT
|-8
|AVAXUSDT
|708
|SUSDT
|446
|JASMYUSDT
|-1K
|OPUSDT
|-425
|SUIUSDT
|-2.1K
|UKOUSD
|226
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 582.50 UST
최악의 거래: -4 603 UST
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +350.30 UST
연속 최대 손실: -3 183.95 UST
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
-63%
0
0
USD
USD
7.3K
UST
UST
49
0%
5 050
72%
97%
0.96
-0.53
UST
UST
93%
1:500