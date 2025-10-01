시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Stealth
Andrei Kalinin

Stealth

Andrei Kalinin
0 리뷰
49
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -63%
Bybit-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
5 050
이익 거래:
3 670 (72.67%)
손실 거래:
1 380 (27.33%)
최고의 거래:
1 582.50 UST
최악의 거래:
-4 603.20 UST
총 수익:
78 942.22 UST (12 954 739 pips)
총 손실:
-81 636.28 UST (10 870 590 pips)
연속 최대 이익:
81 (350.30 UST)
연속 최대 이익:
2 510.10 UST (16)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
96.64%
최대 입금량:
12.77%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
96
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-0.28
롱(주식매수):
2 725 (53.96%)
숏(주식차입매도):
2 325 (46.04%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.53 UST
평균 이익:
21.51 UST
평균 손실:
-59.16 UST
연속 최대 손실:
24 (-3 183.95 UST)
연속 최대 손실:
-4 980.61 UST (3)
월별 성장률:
-15.03%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 846.72 UST
최대한의:
9 462.47 UST (184.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
93.16% (1 740.92 UST)
자본금별:
47.93% (7 005.18 UST)

배포

심볼 Sell Buy
NAS100 2168
XAUUSD+ 1392
EURUSD+ 602
GBPUSD+ 155
BTCUSDT 139
XAGUSD 127
ETHUSDT 81
XRPUSDT 62
SOLUSDT 37
ADAUSDT 35
USDJPY+ 35
DOGEUSDT 23
XAUEUR+ 23
LINKUSDT 22
Nikkei225 21
USOUSD 18
XPDUSD 14
USDCAD+ 13
AUDUSD+ 12
USDCHF+ 12
PEOPLEUSDT 7
NZDUSD+ 6
NVIDIA 6
TONUSDT 5
1000RATSUSDT 5
SP500 5
ONDOUSDT 3
BNBUSDT 3
GBPJPY+ 3
AAPL 3
WIFUSDT 2
GALAUSDT 2
AVAXUSDT 2
SUSDT 2
JASMYUSDT 2
OPUSDT 1
SUIUSDT 1
UKOUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NAS100 1.2K
XAUUSD+ -1.5K
EURUSD+ 839
GBPUSD+ -818
BTCUSDT -96
XAGUSD -840
ETHUSDT -196
XRPUSDT -171
SOLUSDT -206
ADAUSDT 46
USDJPY+ -737
DOGEUSDT -15
XAUEUR+ -16
LINKUSDT -55
Nikkei225 272
USOUSD 37
XPDUSD -171
USDCAD+ -85
AUDUSD+ -306
USDCHF+ 206
PEOPLEUSDT -100
NZDUSD+ -5
NVIDIA -32
TONUSDT 11
1000RATSUSDT 8
SP500 63
ONDOUSDT -2
BNBUSDT 1
GBPJPY+ -108
AAPL 5
WIFUSDT 1
GALAUSDT 0
AVAXUSDT 9
SUSDT 44
JASMYUSDT 0
OPUSDT -4
SUIUSDT -2
UKOUSD 2
20K 40K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NAS100 1M
XAUUSD+ 9.1K
EURUSD+ 8.7K
GBPUSD+ -7.4K
BTCUSDT 746K
XAGUSD -8.7K
ETHUSDT -66K
XRPUSDT -5.9K
SOLUSDT -22K
ADAUSDT 1.6K
USDJPY+ -1.7K
DOGEUSDT -1.2K
XAUEUR+ -5.5K
LINKUSDT -2.6K
Nikkei225 423K
USOUSD 1K
XPDUSD -18K
USDCAD+ 77
AUDUSD+ -435
USDCHF+ 760
PEOPLEUSDT -981
NZDUSD+ 8
NVIDIA 277
TONUSDT 2.5K
1000RATSUSDT 81
SP500 7.7K
ONDOUSDT 553
BNBUSDT 480
GBPJPY+ -712
AAPL 546
WIFUSDT 69
GALAUSDT -8
AVAXUSDT 708
SUSDT 446
JASMYUSDT -1K
OPUSDT -425
SUIUSDT -2.1K
UKOUSD 226
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 582.50 UST
최악의 거래: -4 603 UST
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +350.30 UST
연속 최대 손실: -3 183.95 UST

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarkets-Live
1.00 × 2
Bybit-Live
11.55 × 55
리뷰 없음
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 13:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 19:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 04:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 17:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 15:50
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 21:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 21:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 20:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 07:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 07:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 20:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 11:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Stealth
월별 100 USD
-63%
0
0
USD
7.3K
UST
49
0%
5 050
72%
97%
0.96
-0.53
UST
93%
1:500
