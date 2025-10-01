SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Stealth
Andrei Kalinin

Stealth

Andrei Kalinin
0 inceleme
36 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -50%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 927
Kârla kapanan işlemler:
2 170 (74.13%)
Zararla kapanan işlemler:
757 (25.86%)
En iyi işlem:
526.44 UST
En kötü işlem:
-867.55 UST
Brüt kâr:
28 350.50 UST (8 597 947 pips)
Brüt zarar:
-27 819.27 UST (7 154 754 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
81 (350.30 UST)
Maksimum ardışık kâr:
1 645.89 UST (17)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.26%
En son işlem:
29 dakika önce
Hafta başına işlemler:
130
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
1 640 (56.03%)
Satış işlemleri:
1 287 (43.97%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.18 UST
Ortalama kâr:
13.06 UST
Ortalama zarar:
-36.75 UST
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-3 183.95 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-3 183.95 UST (24)
Aylık büyüme:
22.00%
Yıllık tahmin:
266.94%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 463.46 UST
Maksimum:
5 464.39 UST (121.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
93.16% (1 740.92 UST)
Varlığa göre:
1.60% (56.53 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 1279
XAUUSD+ 724
EURUSD+ 331
BTCUSDT 139
GBPUSD+ 87
ETHUSDT 81
XRPUSDT 62
SOLUSDT 37
ADAUSDT 35
DOGEUSDT 23
XAUEUR+ 23
LINKUSDT 22
USOUSD 15
USDCHF+ 9
PEOPLEUSDT 7
USDJPY+ 7
TONUSDT 5
1000RATSUSDT 5
AUDUSD+ 4
ONDOUSDT 3
BNBUSDT 3
USDCAD+ 3
GBPJPY+ 3
AAPL 3
WIFUSDT 2
GALAUSDT 2
AVAXUSDT 2
SUSDT 2
JASMYUSDT 2
NZDUSD+ 2
SP500 2
OPUSDT 1
SUIUSDT 1
UKOUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 1.6K
XAUUSD+ -553
EURUSD+ 170
BTCUSDT -96
GBPUSD+ -145
ETHUSDT -196
XRPUSDT -171
SOLUSDT -206
ADAUSDT 46
DOGEUSDT -15
XAUEUR+ -16
LINKUSDT -55
USOUSD 48
USDCHF+ 139
PEOPLEUSDT -100
USDJPY+ 12
TONUSDT 11
1000RATSUSDT 8
AUDUSD+ 11
ONDOUSDT -2
BNBUSDT 1
USDCAD+ 43
GBPJPY+ -108
AAPL 5
WIFUSDT 1
GALAUSDT 0
AVAXUSDT 9
SUSDT 44
JASMYUSDT 0
NZDUSD+ 21
SP500 -3
OPUSDT -4
SUIUSDT -2
UKOUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 742K
XAUUSD+ 50K
EURUSD+ 4.6K
BTCUSDT 746K
GBPUSD+ -980
ETHUSDT -66K
XRPUSDT -5.9K
SOLUSDT -22K
ADAUSDT 1.6K
DOGEUSDT -1.2K
XAUEUR+ -5.5K
LINKUSDT -2.6K
USOUSD 932
USDCHF+ 532
PEOPLEUSDT -981
USDJPY+ 273
TONUSDT 2.5K
1000RATSUSDT 81
AUDUSD+ 137
ONDOUSDT 553
BNBUSDT 480
USDCAD+ 631
GBPJPY+ -712
AAPL 546
WIFUSDT 69
GALAUSDT -8
AVAXUSDT 708
SUSDT 446
JASMYUSDT -1K
NZDUSD+ 126
SP500 197
OPUSDT -425
SUIUSDT -2.1K
UKOUSD 226
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +526.44 UST
En kötü işlem: -868 UST
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +350.30 UST
Maksimum ardışık zarar: -3 183.95 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
11.55 × 55
İnceleme yok
2025.10.01 23:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 18:19
A large drawdown may occur on the account again
