Andrei Kalinin

Stealth

Andrei Kalinin
0 recensioni
36 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -50%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 927
Profit Trade:
2 170 (74.13%)
Loss Trade:
757 (25.86%)
Best Trade:
526.44 UST
Worst Trade:
-867.55 UST
Profitto lordo:
28 350.50 UST (8 597 947 pips)
Perdita lorda:
-27 819.27 UST (7 154 754 pips)
Vincite massime consecutive:
81 (350.30 UST)
Massimo profitto consecutivo:
1 645.89 UST (17)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.26%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
130
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
1 640 (56.03%)
Short Trade:
1 287 (43.97%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.18 UST
Profitto medio:
13.06 UST
Perdita media:
-36.75 UST
Massime perdite consecutive:
24 (-3 183.95 UST)
Massima perdita consecutiva:
-3 183.95 UST (24)
Crescita mensile:
22.00%
Previsione annuale:
266.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 463.46 UST
Massimale:
5 464.39 UST (121.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
93.16% (1 740.92 UST)
Per equità:
1.60% (56.53 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100 1279
XAUUSD+ 724
EURUSD+ 331
BTCUSDT 139
GBPUSD+ 87
ETHUSDT 81
XRPUSDT 62
SOLUSDT 37
ADAUSDT 35
DOGEUSDT 23
XAUEUR+ 23
LINKUSDT 22
USOUSD 15
USDCHF+ 9
PEOPLEUSDT 7
USDJPY+ 7
TONUSDT 5
1000RATSUSDT 5
AUDUSD+ 4
ONDOUSDT 3
BNBUSDT 3
USDCAD+ 3
GBPJPY+ 3
AAPL 3
WIFUSDT 2
GALAUSDT 2
AVAXUSDT 2
SUSDT 2
JASMYUSDT 2
NZDUSD+ 2
SP500 2
OPUSDT 1
SUIUSDT 1
UKOUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100 1.6K
XAUUSD+ -553
EURUSD+ 170
BTCUSDT -96
GBPUSD+ -145
ETHUSDT -196
XRPUSDT -171
SOLUSDT -206
ADAUSDT 46
DOGEUSDT -15
XAUEUR+ -16
LINKUSDT -55
USOUSD 48
USDCHF+ 139
PEOPLEUSDT -100
USDJPY+ 12
TONUSDT 11
1000RATSUSDT 8
AUDUSD+ 11
ONDOUSDT -2
BNBUSDT 1
USDCAD+ 43
GBPJPY+ -108
AAPL 5
WIFUSDT 1
GALAUSDT 0
AVAXUSDT 9
SUSDT 44
JASMYUSDT 0
NZDUSD+ 21
SP500 -3
OPUSDT -4
SUIUSDT -2
UKOUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100 742K
XAUUSD+ 50K
EURUSD+ 4.6K
BTCUSDT 746K
GBPUSD+ -980
ETHUSDT -66K
XRPUSDT -5.9K
SOLUSDT -22K
ADAUSDT 1.6K
DOGEUSDT -1.2K
XAUEUR+ -5.5K
LINKUSDT -2.6K
USOUSD 932
USDCHF+ 532
PEOPLEUSDT -981
USDJPY+ 273
TONUSDT 2.5K
1000RATSUSDT 81
AUDUSD+ 137
ONDOUSDT 553
BNBUSDT 480
USDCAD+ 631
GBPJPY+ -712
AAPL 546
WIFUSDT 69
GALAUSDT -8
AVAXUSDT 708
SUSDT 446
JASMYUSDT -1K
NZDUSD+ 126
SP500 197
OPUSDT -425
SUIUSDT -2.1K
UKOUSD 226
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +526.44 UST
Worst Trade: -868 UST
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +350.30 UST
Massima perdita consecutiva: -3 183.95 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
11.55 × 55
Non ci sono recensioni
2025.10.01 23:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 18:19
A large drawdown may occur on the account again
