- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 927
Profit Trade:
2 170 (74.13%)
Loss Trade:
757 (25.86%)
Best Trade:
526.44 UST
Worst Trade:
-867.55 UST
Profitto lordo:
28 350.50 UST (8 597 947 pips)
Perdita lorda:
-27 819.27 UST (7 154 754 pips)
Vincite massime consecutive:
81 (350.30 UST)
Massimo profitto consecutivo:
1 645.89 UST (17)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.26%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
130
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
1 640 (56.03%)
Short Trade:
1 287 (43.97%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.18 UST
Profitto medio:
13.06 UST
Perdita media:
-36.75 UST
Massime perdite consecutive:
24 (-3 183.95 UST)
Massima perdita consecutiva:
-3 183.95 UST (24)
Crescita mensile:
22.00%
Previsione annuale:
266.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 463.46 UST
Massimale:
5 464.39 UST (121.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
93.16% (1 740.92 UST)
Per equità:
1.60% (56.53 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|1279
|XAUUSD+
|724
|EURUSD+
|331
|BTCUSDT
|139
|GBPUSD+
|87
|ETHUSDT
|81
|XRPUSDT
|62
|SOLUSDT
|37
|ADAUSDT
|35
|DOGEUSDT
|23
|XAUEUR+
|23
|LINKUSDT
|22
|USOUSD
|15
|USDCHF+
|9
|PEOPLEUSDT
|7
|USDJPY+
|7
|TONUSDT
|5
|1000RATSUSDT
|5
|AUDUSD+
|4
|ONDOUSDT
|3
|BNBUSDT
|3
|USDCAD+
|3
|GBPJPY+
|3
|AAPL
|3
|WIFUSDT
|2
|GALAUSDT
|2
|AVAXUSDT
|2
|SUSDT
|2
|JASMYUSDT
|2
|NZDUSD+
|2
|SP500
|2
|OPUSDT
|1
|SUIUSDT
|1
|UKOUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|1.6K
|XAUUSD+
|-553
|EURUSD+
|170
|BTCUSDT
|-96
|GBPUSD+
|-145
|ETHUSDT
|-196
|XRPUSDT
|-171
|SOLUSDT
|-206
|ADAUSDT
|46
|DOGEUSDT
|-15
|XAUEUR+
|-16
|LINKUSDT
|-55
|USOUSD
|48
|USDCHF+
|139
|PEOPLEUSDT
|-100
|USDJPY+
|12
|TONUSDT
|11
|1000RATSUSDT
|8
|AUDUSD+
|11
|ONDOUSDT
|-2
|BNBUSDT
|1
|USDCAD+
|43
|GBPJPY+
|-108
|AAPL
|5
|WIFUSDT
|1
|GALAUSDT
|0
|AVAXUSDT
|9
|SUSDT
|44
|JASMYUSDT
|0
|NZDUSD+
|21
|SP500
|-3
|OPUSDT
|-4
|SUIUSDT
|-2
|UKOUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|742K
|XAUUSD+
|50K
|EURUSD+
|4.6K
|BTCUSDT
|746K
|GBPUSD+
|-980
|ETHUSDT
|-66K
|XRPUSDT
|-5.9K
|SOLUSDT
|-22K
|ADAUSDT
|1.6K
|DOGEUSDT
|-1.2K
|XAUEUR+
|-5.5K
|LINKUSDT
|-2.6K
|USOUSD
|932
|USDCHF+
|532
|PEOPLEUSDT
|-981
|USDJPY+
|273
|TONUSDT
|2.5K
|1000RATSUSDT
|81
|AUDUSD+
|137
|ONDOUSDT
|553
|BNBUSDT
|480
|USDCAD+
|631
|GBPJPY+
|-712
|AAPL
|546
|WIFUSDT
|69
|GALAUSDT
|-8
|AVAXUSDT
|708
|SUSDT
|446
|JASMYUSDT
|-1K
|NZDUSD+
|126
|SP500
|197
|OPUSDT
|-425
|SUIUSDT
|-2.1K
|UKOUSD
|226
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +526.44 UST
Worst Trade: -868 UST
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 24
Massimo profitto consecutivo: +350.30 UST
Massima perdita consecutiva: -3 183.95 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|11.55 × 55
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
-50%
0
0
USD
USD
3.5K
UST
UST
36
0%
2 927
74%
100%
1.01
0.18
UST
UST
93%
1:500