トレード:
222
利益トレード:
82 (36.93%)
損失トレード:
140 (63.06%)
ベストトレード:
5.39 USD
最悪のトレード:
-3.17 USD
総利益:
314.32 USD (31 309 pips)
総損失:
-284.96 USD (26 374 pips)
最大連続の勝ち:
5 (18.39 USD)
最大連続利益:
18.39 USD (5)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
74.58%
最大入金額:
4.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
0.71
長いトレード:
111 (50.00%)
短いトレード:
111 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.13 USD
平均利益:
3.83 USD
平均損失:
-2.04 USD
最大連続の負け:
10 (-16.67 USD)
最大連続損失:
-16.67 USD (10)
月間成長:
-7.73%
年間予想:
-93.84%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
41.62 USD (15.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.99% (41.62 USD)
エクイティによる:
2.17% (2.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|68
|GBPUSD
|60
|EURGBP
|45
|NZDUSD
|24
|USDJPY
|17
|EURJPY
|7
|AUDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|32
|GBPUSD
|7
|EURGBP
|-6
|NZDUSD
|-7
|USDJPY
|8
|EURJPY
|-2
|AUDUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|3.6K
|GBPUSD
|1.1K
|EURGBP
|-196
|NZDUSD
|-543
|USDJPY
|1.3K
|EURJPY
|-217
|AUDUSD
|-201
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +5.39 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +18.39 USD
最大連続損失: -16.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.13 × 147
|
Exness-Real17
|0.51 × 1862
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 13
|
Exness-Real16
|3.36 × 73
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.75 × 108
|
XMTrading-Real 12
|10.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
