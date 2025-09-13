SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / EXNESS bejo
Hendrik Feri Ferdiana

EXNESS bejo

Hendrik Feri Ferdiana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
40 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 24%
Exness-Real17
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
222
Gewinntrades:
82 (36.93%)
Verlusttrades:
140 (63.06%)
Bester Trade:
5.39 USD
Schlechtester Trade:
-3.17 USD
Bruttoprofit:
314.32 USD (31 309 pips)
Bruttoverlust:
-284.96 USD (26 374 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (18.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18.39 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
74.58%
Max deposit load:
4.76%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
0.71
Long-Positionen:
111 (50.00%)
Short-Positionen:
111 (50.00%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-16.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.67 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-7.73%
Jahresprognose:
-93.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
41.62 USD (15.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.99% (41.62 USD)
Kapital:
2.17% (2.54 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 68
GBPUSD 60
EURGBP 45
NZDUSD 24
USDJPY 17
EURJPY 7
AUDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 32
GBPUSD 7
EURGBP -6
NZDUSD -7
USDJPY 8
EURJPY -2
AUDUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 3.6K
GBPUSD 1.1K
EURGBP -196
NZDUSD -543
USDJPY 1.3K
EURJPY -217
AUDUSD -201
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.39 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.67 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real18
0.13 × 147
Exness-Real17
0.51 × 1862
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 13
Exness-Real16
3.36 × 73
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
5.75 × 108
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
Keine Bewertungen
2025.12.25 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 13:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 14:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.34% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
