- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
222
Gewinntrades:
82 (36.93%)
Verlusttrades:
140 (63.06%)
Bester Trade:
5.39 USD
Schlechtester Trade:
-3.17 USD
Bruttoprofit:
314.32 USD (31 309 pips)
Bruttoverlust:
-284.96 USD (26 374 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (18.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18.39 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
74.58%
Max deposit load:
4.76%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
0.71
Long-Positionen:
111 (50.00%)
Short-Positionen:
111 (50.00%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.04 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-16.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.67 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-7.73%
Jahresprognose:
-93.84%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
41.62 USD (15.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.99% (41.62 USD)
Kapital:
2.17% (2.54 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|68
|GBPUSD
|60
|EURGBP
|45
|NZDUSD
|24
|USDJPY
|17
|EURJPY
|7
|AUDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|32
|GBPUSD
|7
|EURGBP
|-6
|NZDUSD
|-7
|USDJPY
|8
|EURJPY
|-2
|AUDUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|3.6K
|GBPUSD
|1.1K
|EURGBP
|-196
|NZDUSD
|-543
|USDJPY
|1.3K
|EURJPY
|-217
|AUDUSD
|-201
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5.39 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.67 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.13 × 147
|
Exness-Real17
|0.51 × 1862
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 13
|
Exness-Real16
|3.36 × 73
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.75 × 108
|
XMTrading-Real 12
|10.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
