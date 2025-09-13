SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EXNESS bejo
Hendrik Feri Ferdiana

EXNESS bejo

Hendrik Feri Ferdiana
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 40%
Exness-Real17
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
147
Bénéfice trades:
60 (40.81%)
Perte trades:
87 (59.18%)
Meilleure transaction:
5.39 USD
Pire transaction:
-2.82 USD
Bénéfice brut:
228.48 USD (23 329 pips)
Perte brute:
-183.28 USD (17 202 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (18.39 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
18.39 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
70.71%
Charge de dépôt maximale:
4.42%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
2.28
Longs trades:
71 (48.30%)
Courts trades:
76 (51.70%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
0.31 USD
Bénéfice moyen:
3.81 USD
Perte moyenne:
-2.11 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-14.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-14.17 USD (6)
Croissance mensuelle:
7.62%
Prévision annuelle:
92.41%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
19.86 USD (8.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.19% (19.86 USD)
Par fonds propres:
1.95% (2.66 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 49
GBPUSD 43
EURGBP 28
USDJPY 16
EURJPY 7
NZDUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 32
GBPUSD 15
EURGBP -15
USDJPY 5
EURJPY -2
NZDUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 3.5K
GBPUSD 1.8K
EURGBP -974
USDJPY 949
EURJPY -217
NZDUSD 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.39 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +18.39 USD
Perte consécutive maximale: -14.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real18
0.11 × 127
Exness-Real17
0.50 × 1704
ICMarketsSC-Live11
2.36 × 11
Exness-Real16
3.36 × 67
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
5.77 × 106
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.14 14:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.34% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EXNESS bejo
30 USD par mois
40%
0
0
USD
146
USD
26
100%
147
40%
71%
1.24
0.31
USD
15%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.