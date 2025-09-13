Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real28 0.00 × 1 Exness-Real18 0.11 × 127 Exness-Real17 0.50 × 1704 ICMarketsSC-Live11 2.36 × 11 Exness-Real16 3.36 × 67 VantageInternational-Demo 3.50 × 2 HFMarketsSV-Live Server 3 5.77 × 106 XMTrading-Real 12 10.00 × 1 RoboForex-ProCent-5 13.78 × 51 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya