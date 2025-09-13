SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EXNESS bejo
Hendrik Feri Ferdiana

EXNESS bejo

Hendrik Feri Ferdiana
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
Exness-Real17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
147
Kârla kapanan işlemler:
60 (40.81%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (59.18%)
En iyi işlem:
5.39 USD
En kötü işlem:
-2.82 USD
Brüt kâr:
228.48 USD (23 329 pips)
Brüt zarar:
-183.28 USD (17 202 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (18.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.39 USD (5)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
71.74%
Maks. mevduat yükü:
4.42%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
2.28
Alış işlemleri:
71 (48.30%)
Satış işlemleri:
76 (51.70%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
3.81 USD
Ortalama zarar:
-2.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-14.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.17 USD (6)
Aylık büyüme:
7.62%
Yıllık tahmin:
92.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
19.86 USD (8.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.19% (19.86 USD)
Varlığa göre:
1.95% (2.66 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 49
GBPUSD 43
EURGBP 28
USDJPY 16
EURJPY 7
NZDUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 32
GBPUSD 15
EURGBP -15
USDJPY 5
EURJPY -2
NZDUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 3.5K
GBPUSD 1.8K
EURGBP -974
USDJPY 949
EURJPY -217
NZDUSD 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.39 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +18.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real18
0.11 × 127
Exness-Real17
0.50 × 1704
ICMarketsSC-Live11
2.36 × 11
Exness-Real16
3.36 × 67
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
5.77 × 106
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
İnceleme yok
2025.09.14 14:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.34% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
