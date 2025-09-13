- Crescimento
Negociações:
222
Negociações com lucro:
82 (36.93%)
Negociações com perda:
140 (63.06%)
Melhor negociação:
5.39 USD
Pior negociação:
-3.17 USD
Lucro bruto:
314.32 USD (31 309 pips)
Perda bruta:
-284.96 USD (26 374 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (18.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.39 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
74.58%
Depósito máximo carregado:
4.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
0.71
Negociações longas:
111 (50.00%)
Negociações curtas:
111 (50.00%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.13 USD
Lucro médio:
3.83 USD
Perda média:
-2.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-16.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.67 USD (10)
Crescimento mensal:
-7.73%
Previsão anual:
-93.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
41.62 USD (15.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.99% (41.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.17% (2.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|68
|GBPUSD
|60
|EURGBP
|45
|NZDUSD
|24
|USDJPY
|17
|EURJPY
|7
|AUDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|32
|GBPUSD
|7
|EURGBP
|-6
|NZDUSD
|-7
|USDJPY
|8
|EURJPY
|-2
|AUDUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|3.6K
|GBPUSD
|1.1K
|EURGBP
|-196
|NZDUSD
|-543
|USDJPY
|1.3K
|EURJPY
|-217
|AUDUSD
|-201
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.13 × 147
|
Exness-Real17
|0.51 × 1862
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 13
|
Exness-Real16
|3.36 × 73
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.75 × 108
|
XMTrading-Real 12
|10.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
Sem comentários
