Hendrik Feri Ferdiana

EXNESS bejo

Hendrik Feri Ferdiana
Confiabilidade
40 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 24%
Exness-Real17
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
222
Negociações com lucro:
82 (36.93%)
Negociações com perda:
140 (63.06%)
Melhor negociação:
5.39 USD
Pior negociação:
-3.17 USD
Lucro bruto:
314.32 USD (31 309 pips)
Perda bruta:
-284.96 USD (26 374 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (18.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.39 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
74.58%
Depósito máximo carregado:
4.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
0.71
Negociações longas:
111 (50.00%)
Negociações curtas:
111 (50.00%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.13 USD
Lucro médio:
3.83 USD
Perda média:
-2.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-16.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.67 USD (10)
Crescimento mensal:
-7.73%
Previsão anual:
-93.84%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
41.62 USD (15.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.99% (41.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.17% (2.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 68
GBPUSD 60
EURGBP 45
NZDUSD 24
USDJPY 17
EURJPY 7
AUDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 32
GBPUSD 7
EURGBP -6
NZDUSD -7
USDJPY 8
EURJPY -2
AUDUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 3.6K
GBPUSD 1.1K
EURGBP -196
NZDUSD -543
USDJPY 1.3K
EURJPY -217
AUDUSD -201
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.39 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +18.39 USD
Máxima perda consecutiva: -16.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real18
0.13 × 147
Exness-Real17
0.51 × 1862
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 13
Exness-Real16
3.36 × 73
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
5.75 × 108
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
2025.12.25 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 13:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 14:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.34% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
