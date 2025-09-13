SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / EXNESS bejo
Hendrik Feri Ferdiana

EXNESS bejo

Hendrik Feri Ferdiana
0 comentarios
Fiabilidad
40 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 24%
Exness-Real17
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
222
Transacciones Rentables:
82 (36.93%)
Transacciones Irrentables:
140 (63.06%)
Mejor transacción:
5.39 USD
Peor transacción:
-3.17 USD
Beneficio Bruto:
314.32 USD (31 309 pips)
Pérdidas Brutas:
-284.96 USD (26 374 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (18.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.39 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
74.58%
Carga máxima del depósito:
4.76%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
0.71
Transacciones Largas:
111 (50.00%)
Transacciones Cortas:
111 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.13 USD
Beneficio medio:
3.83 USD
Pérdidas medias:
-2.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-16.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.67 USD (10)
Crecimiento al mes:
-7.73%
Pronóstico anual:
-93.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
41.62 USD (15.61%)
Reducción relativa:
De balance:
24.99% (41.62 USD)
De fondos:
2.17% (2.54 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 68
GBPUSD 60
EURGBP 45
NZDUSD 24
USDJPY 17
EURJPY 7
AUDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 32
GBPUSD 7
EURGBP -6
NZDUSD -7
USDJPY 8
EURJPY -2
AUDUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 3.6K
GBPUSD 1.1K
EURGBP -196
NZDUSD -543
USDJPY 1.3K
EURJPY -217
AUDUSD -201
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.39 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +18.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real18
0.13 × 147
Exness-Real17
0.51 × 1862
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 13
Exness-Real16
3.36 × 73
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
5.75 × 108
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
No hay comentarios
2025.12.25 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 13:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 14:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.34% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
EXNESS bejo
30 USD al mes
24%
0
0
USD
119
USD
40
100%
222
36%
75%
1.10
0.13
USD
25%
1:500
