- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
222
Transacciones Rentables:
82 (36.93%)
Transacciones Irrentables:
140 (63.06%)
Mejor transacción:
5.39 USD
Peor transacción:
-3.17 USD
Beneficio Bruto:
314.32 USD (31 309 pips)
Pérdidas Brutas:
-284.96 USD (26 374 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (18.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.39 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
74.58%
Carga máxima del depósito:
4.76%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
0.71
Transacciones Largas:
111 (50.00%)
Transacciones Cortas:
111 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.13 USD
Beneficio medio:
3.83 USD
Pérdidas medias:
-2.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-16.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.67 USD (10)
Crecimiento al mes:
-7.73%
Pronóstico anual:
-93.84%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
41.62 USD (15.61%)
Reducción relativa:
De balance:
24.99% (41.62 USD)
De fondos:
2.17% (2.54 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|68
|GBPUSD
|60
|EURGBP
|45
|NZDUSD
|24
|USDJPY
|17
|EURJPY
|7
|AUDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|32
|GBPUSD
|7
|EURGBP
|-6
|NZDUSD
|-7
|USDJPY
|8
|EURJPY
|-2
|AUDUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|3.6K
|GBPUSD
|1.1K
|EURGBP
|-196
|NZDUSD
|-543
|USDJPY
|1.3K
|EURJPY
|-217
|AUDUSD
|-201
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5.39 USD
Peor transacción: -3 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +18.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.67 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.13 × 147
|
Exness-Real17
|0.51 × 1862
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 13
|
Exness-Real16
|3.36 × 73
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.75 × 108
|
XMTrading-Real 12
|10.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
