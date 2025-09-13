SegnaliSezioni
Hendrik Feri Ferdiana

EXNESS bejo

Hendrik Feri Ferdiana
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 40%
Exness-Real17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
60 (40.81%)
Loss Trade:
87 (59.18%)
Best Trade:
5.39 USD
Worst Trade:
-2.82 USD
Profitto lordo:
228.48 USD (23 329 pips)
Perdita lorda:
-183.28 USD (17 202 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (18.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.39 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
71.74%
Massimo carico di deposito:
4.42%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.28
Long Trade:
71 (48.30%)
Short Trade:
76 (51.70%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
3.81 USD
Perdita media:
-2.11 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-14.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.17 USD (6)
Crescita mensile:
7.62%
Previsione annuale:
92.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.86 USD (8.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.19% (19.86 USD)
Per equità:
1.95% (2.66 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 49
GBPUSD 43
EURGBP 28
USDJPY 16
EURJPY 7
NZDUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 32
GBPUSD 15
EURGBP -15
USDJPY 5
EURJPY -2
NZDUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.5K
GBPUSD 1.8K
EURGBP -974
USDJPY 949
EURJPY -217
NZDUSD 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.39 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +18.39 USD
Massima perdita consecutiva: -14.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real18
0.11 × 127
Exness-Real17
0.50 × 1704
ICMarketsSC-Live11
2.36 × 11
Exness-Real16
3.36 × 67
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
5.77 × 106
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
Non ci sono recensioni
2025.09.14 14:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.34% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.