- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
147
Profit Trade:
60 (40.81%)
Loss Trade:
87 (59.18%)
Best Trade:
5.39 USD
Worst Trade:
-2.82 USD
Profitto lordo:
228.48 USD (23 329 pips)
Perdita lorda:
-183.28 USD (17 202 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (18.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.39 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
71.74%
Massimo carico di deposito:
4.42%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.28
Long Trade:
71 (48.30%)
Short Trade:
76 (51.70%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
3.81 USD
Perdita media:
-2.11 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-14.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.17 USD (6)
Crescita mensile:
7.62%
Previsione annuale:
92.41%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
19.86 USD (8.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.19% (19.86 USD)
Per equità:
1.95% (2.66 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|43
|EURGBP
|28
|USDJPY
|16
|EURJPY
|7
|NZDUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|32
|GBPUSD
|15
|EURGBP
|-15
|USDJPY
|5
|EURJPY
|-2
|NZDUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|3.5K
|GBPUSD
|1.8K
|EURGBP
|-974
|USDJPY
|949
|EURJPY
|-217
|NZDUSD
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.39 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +18.39 USD
Massima perdita consecutiva: -14.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.11 × 127
|
Exness-Real17
|0.50 × 1704
|
ICMarketsSC-Live11
|2.36 × 11
|
Exness-Real16
|3.36 × 67
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.77 × 106
|
XMTrading-Real 12
|10.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
40%
0
0
USD
USD
146
USD
USD
26
100%
147
40%
72%
1.24
0.31
USD
USD
15%
1:500