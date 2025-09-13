- 자본
트레이드:
224
이익 거래:
83 (37.05%)
손실 거래:
141 (62.95%)
최고의 거래:
5.39 USD
최악의 거래:
-3.17 USD
총 수익:
319.63 USD (31 709 pips)
총 손실:
-287.06 USD (26 576 pips)
연속 최대 이익:
5 (18.39 USD)
연속 최대 이익:
18.39 USD (5)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
75.61%
최대 입금량:
4.76%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.78
롱(주식매수):
111 (49.55%)
숏(주식차입매도):
113 (50.45%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
0.15 USD
평균 이익:
3.85 USD
평균 손실:
-2.04 USD
연속 최대 손실:
10 (-16.67 USD)
연속 최대 손실:
-16.67 USD (10)
월별 성장률:
0.55%
연간 예측:
6.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
41.62 USD (15.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.99% (41.62 USD)
자본금별:
2.17% (2.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|68
|GBPUSD
|60
|EURGBP
|46
|NZDUSD
|24
|USDJPY
|17
|EURJPY
|7
|AUDUSD
|2
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|32
|GBPUSD
|7
|EURGBP
|0
|NZDUSD
|-7
|USDJPY
|8
|EURJPY
|-2
|AUDUSD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|3.6K
|GBPUSD
|1.1K
|EURGBP
|204
|NZDUSD
|-543
|USDJPY
|1.3K
|EURJPY
|-217
|AUDUSD
|-403
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.39 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +18.39 USD
연속 최대 손실: -16.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
28%
0
0
USD
USD
123
USD
USD
42
100%
224
37%
76%
1.11
0.15
USD
USD
25%
1:500