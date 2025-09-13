시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / EXNESS bejo
Hendrik Feri Ferdiana

EXNESS bejo

Hendrik Feri Ferdiana
0 리뷰
안정성
42
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 28%
Exness-Real17
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
224
이익 거래:
83 (37.05%)
손실 거래:
141 (62.95%)
최고의 거래:
5.39 USD
최악의 거래:
-3.17 USD
총 수익:
319.63 USD (31 709 pips)
총 손실:
-287.06 USD (26 576 pips)
연속 최대 이익:
5 (18.39 USD)
연속 최대 이익:
18.39 USD (5)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
75.61%
최대 입금량:
4.76%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
0.78
롱(주식매수):
111 (49.55%)
숏(주식차입매도):
113 (50.45%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
0.15 USD
평균 이익:
3.85 USD
평균 손실:
-2.04 USD
연속 최대 손실:
10 (-16.67 USD)
연속 최대 손실:
-16.67 USD (10)
월별 성장률:
0.55%
연간 예측:
6.67%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
41.62 USD (15.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.99% (41.62 USD)
자본금별:
2.17% (2.54 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 68
GBPUSD 60
EURGBP 46
NZDUSD 24
USDJPY 17
EURJPY 7
AUDUSD 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 32
GBPUSD 7
EURGBP 0
NZDUSD -7
USDJPY 8
EURJPY -2
AUDUSD -4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 3.6K
GBPUSD 1.1K
EURGBP 204
NZDUSD -543
USDJPY 1.3K
EURJPY -217
AUDUSD -403
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5.39 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +18.39 USD
연속 최대 손실: -16.67 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real18
0.13 × 147
Exness-Real17
0.51 × 1862
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 13
Exness-Real16
3.36 × 73
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
5.75 × 108
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
리뷰 없음
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 12:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.25 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 13:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 14:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.34% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
EXNESS bejo
월별 30 USD
28%
0
0
USD
123
USD
42
100%
224
37%
76%
1.11
0.15
USD
25%
1:500
복제

