- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
222
盈利交易:
82 (36.93%)
亏损交易:
140 (63.06%)
最好交易:
5.39 USD
最差交易:
-3.17 USD
毛利:
314.32 USD (31 309 pips)
毛利亏损:
-284.96 USD (26 374 pips)
最大连续赢利:
5 (18.39 USD)
最大连续盈利:
18.39 USD (5)
夏普比率:
0.05
交易活动:
74.58%
最大入金加载:
4.76%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
22 小时
采收率:
0.71
长期交易:
111 (50.00%)
短期交易:
111 (50.00%)
利润因子:
1.10
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
3.83 USD
平均损失:
-2.04 USD
最大连续失误:
10 (-16.67 USD)
最大连续亏损:
-16.67 USD (10)
每月增长:
-7.73%
年度预测:
-93.84%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
41.62 USD (15.61%)
相对跌幅:
结余:
24.99% (41.62 USD)
净值:
2.17% (2.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|68
|GBPUSD
|60
|EURGBP
|45
|NZDUSD
|24
|USDJPY
|17
|EURJPY
|7
|AUDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|32
|GBPUSD
|7
|EURGBP
|-6
|NZDUSD
|-7
|USDJPY
|8
|EURJPY
|-2
|AUDUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|3.6K
|GBPUSD
|1.1K
|EURGBP
|-196
|NZDUSD
|-543
|USDJPY
|1.3K
|EURJPY
|-217
|AUDUSD
|-201
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.39 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +18.39 USD
最大连续亏损: -16.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
24%
0
0
USD
USD
119
USD
USD
40
100%
222
36%
75%
1.10
0.13
USD
USD
25%
1:500