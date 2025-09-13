СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EXNESS bejo
Hendrik Feri Ferdiana

EXNESS bejo

Hendrik Feri Ferdiana
0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 19%
Exness-Real17
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
221
Прибыльных трейдов:
81 (36.65%)
Убыточных трейдов:
140 (63.35%)
Лучший трейд:
5.39 USD
Худший трейд:
-3.17 USD
Общая прибыль:
308.98 USD (30 909 pips)
Общий убыток:
-284.96 USD (26 374 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (18.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.39 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
73.56%
Макс. загрузка депозита:
4.76%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.58
Длинных трейдов:
111 (50.23%)
Коротких трейдов:
110 (49.77%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.11 USD
Средняя прибыль:
3.81 USD
Средний убыток:
-2.04 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-16.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.67 USD (10)
Прирост в месяц:
-18.53%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
41.62 USD (15.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.99% (41.62 USD)
По эквити:
2.17% (2.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 68
GBPUSD 60
EURGBP 44
NZDUSD 24
USDJPY 17
EURJPY 7
AUDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 32
GBPUSD 7
EURGBP -11
NZDUSD -7
USDJPY 8
EURJPY -2
AUDUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 3.6K
GBPUSD 1.1K
EURGBP -596
NZDUSD -543
USDJPY 1.3K
EURJPY -217
AUDUSD -201
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.39 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +18.39 USD
Макс. убыток в серии: -16.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real28
0.00 × 1
Exness-Real18
0.13 × 147
Exness-Real17
0.51 × 1862
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 13
Exness-Real16
3.36 × 73
VantageInternational-Demo
3.50 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
5.75 × 108
XMTrading-Real 12
10.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.24 12:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 13:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 14:32
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.34% of days out of 171 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EXNESS bejo
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
114
USD
39
100%
221
36%
74%
1.08
0.11
USD
25%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.