Всего трейдов:
221
Прибыльных трейдов:
81 (36.65%)
Убыточных трейдов:
140 (63.35%)
Лучший трейд:
5.39 USD
Худший трейд:
-3.17 USD
Общая прибыль:
308.98 USD (30 909 pips)
Общий убыток:
-284.96 USD (26 374 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (18.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.39 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
73.56%
Макс. загрузка депозита:
4.76%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
0.58
Длинных трейдов:
111 (50.23%)
Коротких трейдов:
110 (49.77%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.11 USD
Средняя прибыль:
3.81 USD
Средний убыток:
-2.04 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-16.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.67 USD (10)
Прирост в месяц:
-18.53%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
41.62 USD (15.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.99% (41.62 USD)
По эквити:
2.17% (2.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|68
|GBPUSD
|60
|EURGBP
|44
|NZDUSD
|24
|USDJPY
|17
|EURJPY
|7
|AUDUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|32
|GBPUSD
|7
|EURGBP
|-11
|NZDUSD
|-7
|USDJPY
|8
|EURJPY
|-2
|AUDUSD
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|3.6K
|GBPUSD
|1.1K
|EURGBP
|-596
|NZDUSD
|-543
|USDJPY
|1.3K
|EURJPY
|-217
|AUDUSD
|-201
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +5.39 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +18.39 USD
Макс. убыток в серии: -16.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.13 × 147
|
Exness-Real17
|0.51 × 1862
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 13
|
Exness-Real16
|3.36 × 73
|
VantageInternational-Demo
|3.50 × 2
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.75 × 108
|
XMTrading-Real 12
|10.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
