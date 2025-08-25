シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Testttttt
Stijn Honore D Loones

Testttttt

Stijn Honore D Loones
レビュー0件
信頼性
79週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 56%
XMGlobal-Real 29
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 332
利益トレード:
1 643 (70.45%)
損失トレード:
689 (29.55%)
ベストトレード:
42.22 USD
最悪のトレード:
-13.04 USD
総利益:
964.87 USD (235 647 pips)
総損失:
-592.46 USD (231 577 pips)
最大連続の勝ち:
17 (4.21 USD)
最大連続利益:
56.98 USD (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
97.15%
最大入金額:
3.93%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
7.57
長いトレード:
1 316 (56.43%)
短いトレード:
1 016 (43.57%)
プロフィットファクター:
1.63
期待されたペイオフ:
0.16 USD
平均利益:
0.59 USD
平均損失:
-0.86 USD
最大連続の負け:
8 (-47.09 USD)
最大連続損失:
-49.21 USD (5)
月間成長:
1.61%
年間予想:
19.52%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.63 USD
最大の:
49.21 USD (5.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.75% (47.09 USD)
エクイティによる:
11.07% (64.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDmicro 931
EURUSDmicro 756
AUDCADmicro 480
USDCADmicro 165
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDmicro 159
EURUSDmicro 130
AUDCADmicro 58
USDCADmicro 25
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDmicro -11K
EURUSDmicro 7.1K
AUDCADmicro 8.4K
USDCADmicro -88
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +42.22 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +4.21 USD
最大連続損失: -47.09 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 29"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.18 04:56
No swaps are charged on the signal account
