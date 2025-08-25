- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 332
利益トレード:
1 643 (70.45%)
損失トレード:
689 (29.55%)
ベストトレード:
42.22 USD
最悪のトレード:
-13.04 USD
総利益:
964.87 USD (235 647 pips)
総損失:
-592.46 USD (231 577 pips)
最大連続の勝ち:
17 (4.21 USD)
最大連続利益:
56.98 USD (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
97.15%
最大入金額:
3.93%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
7.57
長いトレード:
1 316 (56.43%)
短いトレード:
1 016 (43.57%)
プロフィットファクター:
1.63
期待されたペイオフ:
0.16 USD
平均利益:
0.59 USD
平均損失:
-0.86 USD
最大連続の負け:
8 (-47.09 USD)
最大連続損失:
-49.21 USD (5)
月間成長:
1.61%
年間予想:
19.52%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.63 USD
最大の:
49.21 USD (5.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.75% (47.09 USD)
エクイティによる:
11.07% (64.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDmicro
|931
|EURUSDmicro
|756
|AUDCADmicro
|480
|USDCADmicro
|165
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDmicro
|159
|EURUSDmicro
|130
|AUDCADmicro
|58
|USDCADmicro
|25
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDmicro
|-11K
|EURUSDmicro
|7.1K
|AUDCADmicro
|8.4K
|USDCADmicro
|-88
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +42.22 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +4.21 USD
最大連続損失: -47.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 29"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
56%
0
0
USD
USD
528
USD
USD
79
99%
2 332
70%
97%
1.62
0.16
USD
USD
11%
1:500