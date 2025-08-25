SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Testttttt
Stijn Honore D Loones

Testttttt

Stijn Honore D Loones
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
79 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 56%
XMGlobal-Real 29
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 332
Gewinntrades:
1 643 (70.45%)
Verlusttrades:
689 (29.55%)
Bester Trade:
42.22 USD
Schlechtester Trade:
-13.04 USD
Bruttoprofit:
964.87 USD (235 647 pips)
Bruttoverlust:
-592.46 USD (231 577 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (4.21 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
56.98 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
97.15%
Max deposit load:
3.93%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
7.57
Long-Positionen:
1 316 (56.43%)
Short-Positionen:
1 016 (43.57%)
Profit-Faktor:
1.63
Mathematische Gewinnerwartung:
0.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-47.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-49.21 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.61%
Jahresprognose:
19.52%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.63 USD
Maximaler:
49.21 USD (5.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.75% (47.09 USD)
Kapital:
11.07% (64.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDmicro 931
EURUSDmicro 756
AUDCADmicro 480
USDCADmicro 165
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDmicro 159
EURUSDmicro 130
AUDCADmicro 58
USDCADmicro 25
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDmicro -11K
EURUSDmicro 7.1K
AUDCADmicro 8.4K
USDCADmicro -88
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +42.22 USD
Schlechtester Trade: -13 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.21 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -47.09 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 29" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.18 04:56
No swaps are charged on the signal account
