- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 332
Прибыльных трейдов:
1 643 (70.45%)
Убыточных трейдов:
689 (29.55%)
Лучший трейд:
42.22 USD
Худший трейд:
-13.04 USD
Общая прибыль:
964.87 USD (235 647 pips)
Общий убыток:
-592.46 USD (231 577 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (4.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.98 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
97.15%
Макс. загрузка депозита:
3.93%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
7.57
Длинных трейдов:
1 316 (56.43%)
Коротких трейдов:
1 016 (43.57%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
0.59 USD
Средний убыток:
-0.86 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-47.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.21 USD (5)
Прирост в месяц:
1.61%
Годовой прогноз:
19.52%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.63 USD
Максимальная:
49.21 USD (5.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.75% (47.09 USD)
По эквити:
11.07% (64.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDmicro
|931
|EURUSDmicro
|756
|AUDCADmicro
|480
|USDCADmicro
|165
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDmicro
|159
|EURUSDmicro
|130
|AUDCADmicro
|58
|USDCADmicro
|25
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDmicro
|-11K
|EURUSDmicro
|7.1K
|AUDCADmicro
|8.4K
|USDCADmicro
|-88
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +42.22 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4.21 USD
Макс. убыток в серии: -47.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
56%
0
0
USD
USD
528
USD
USD
79
99%
2 332
70%
97%
1.62
0.16
USD
USD
11%
1:500