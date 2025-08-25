СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Testttttt
Stijn Honore D Loones

Testttttt

Stijn Honore D Loones
0 отзывов
Надежность
79 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2024 56%
XMGlobal-Real 29
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 332
Прибыльных трейдов:
1 643 (70.45%)
Убыточных трейдов:
689 (29.55%)
Лучший трейд:
42.22 USD
Худший трейд:
-13.04 USD
Общая прибыль:
964.87 USD (235 647 pips)
Общий убыток:
-592.46 USD (231 577 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (4.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.98 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
97.15%
Макс. загрузка депозита:
3.93%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
7.57
Длинных трейдов:
1 316 (56.43%)
Коротких трейдов:
1 016 (43.57%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
0.59 USD
Средний убыток:
-0.86 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-47.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.21 USD (5)
Прирост в месяц:
1.61%
Годовой прогноз:
19.52%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.63 USD
Максимальная:
49.21 USD (5.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.75% (47.09 USD)
По эквити:
11.07% (64.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDmicro 931
EURUSDmicro 756
AUDCADmicro 480
USDCADmicro 165
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDmicro 159
EURUSDmicro 130
AUDCADmicro 58
USDCADmicro 25
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDmicro -11K
EURUSDmicro 7.1K
AUDCADmicro 8.4K
USDCADmicro -88
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.22 USD
Худший трейд: -13 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4.21 USD
Макс. убыток в серии: -47.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.18 04:56
No swaps are charged on the signal account
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Testttttt
999 USD в месяц
56%
0
0
USD
528
USD
79
99%
2 332
70%
97%
1.62
0.16
USD
11%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.